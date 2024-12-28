أسرار تكسر الشعر.. الأسباب الخفية والعلاجات الفعالة

يُعتبر الشعر تاج جمال المرأة، إلا أن الكثيرات يواجهن تحديا يتمثل في تكسر الشعر وضعفه، مما ينعكس سلبا على مظهره وحيويته. ولا شك أن العناية بالشعر تتطلب فهما أعمق لطبيعته واحتياجاته، حيث إن الشعر الصحي هو نتاج توازن دقيق بين العناية اليومية والعوامل المحيطة به.

وفي هذا التقرير، نأخذك في رحلة لاكتشاف أفضل الطرق للحفاظ على شعرك قويا ولامعا، مع تسليط الضوء على العادات والأساليب التي تُعيد له جماله الطبيعي وتمنحه القوة التي يستحقها.

وإليك قائمة بأهم الأسباب وراء تكسر الشعر وطرق الوقاية منها:

1. النظام الغذائي

تعتمد الصحة العامة للشعر بشكل كبير على نوعية الطعام الذي نتناوله. ويلعب الحديد والزنك وحمض الفوليك دورا أساسيا في نمو الشعر ومنع تكسره. كما يُنصح بتناول البروتينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية للحفاظ على قوة الشعر.

2. الضغط النفسي

أظهرت الدراسات وجود علاقة وثيقة بين التوتر النفسي وتساقط الشعر. ويمكن أن يؤدي الضغط إلى اضطرابات مثل "تساقط الشعر الكربي" حيث تدخل بصيلات الشعر في حالة خمول، مما يسبب تكسر الشعر أو تساقطه. ويمكن للسيطرة على التوتر أن تساعد في تحسين صحة الشعر.

3. الجفاف

قد يكون الجفاف من الأسباب الرئيسية لتكسر الشعر. ويُسبب الطقس الجاف وانخفاض الرطوبة واستخدام الماء الساخن في الغسل تفاقمَ هذه المشكلة. ويُنصح باستخدام ماء دافئ عند غسل الشعر، وترطيب الأطراف بمنتجات مثل بلسم الشعر أو ماسكات الترطيب.

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4. التلف الناتج عن الحرارة

الأدوات الحرارية مثل مجففات الشعر ومكواة التصفيف تسبب ضررا كبيرا إذا استخدمت بشكل مفرط. ولتجنب ذلك، يُنصح باستخدام أدوات حرارية من السيراميك وتطبيق بخاخ حماية الشعر قبل التعرض للحرارة.

5. العلاجات الكيميائية

الإفراط في استخدام الصبغات والتمليس الكيميائي أو التجعيد يمكن أن يُضعف طبقة الشعر الخارجية، مما يؤدي إلى التكسر. ويُفضل تمديد الفترة بين جلسات هذه العلاجات إلى 8-10 أسابيع، مع استخدام ماسكات مرطبة بين الجلسات.

6. الغسل المفرط

الغسل المفرط للشعر، خاصة إذا كان دهنيًا، قد يؤدي إلى تكسره. بينما يحتاج الشعر الدهني إلى غسل يومي، ويمكن للشعر الجاف الاكتفاء بغسله مرة واحدة أسبوعيًا.

7. التجفيف بالمنشفة بطريقة خاطئة

فرك الشعر بمنشفة بعد الاستحمام قد يؤدي إلى تلفه، حيث يكون الشعر في أضعف حالاته عندما يكون مبللًا. ويُنصح بالتربيت برفق باستخدام منشفة لامتصاص الماء الزائد.

8. أربطة الشعر المطاطية

استخدام أربطة الشعر المطاطية بشكل متكرر يؤدي إلى سحب الشعر وتكسره. ويمكن تجنب ذلك باستخدام أربطة شعر مخصصة وتجنب شد الشعر بقوة.

9. التمشيط الخاطئ

التمشيط المفرط أو باستخدام فرشاة ذات شعيرات بلاستيكية قد يؤدي إلى تساقط الشعر. ولذلك يُفضل استخدام مشط واسع الأسنان، والتمشيط فقط عندما يكون الشعر جافا.

10. عدم قص الأطراف بانتظام

قص أطراف الشعر يساعد على التخلص من الأطراف المتقصفة، مما يمنع امتداد التلف إلى باقي الشعر. ويُنصح بقص الأطراف كل 8 أسابيع.

11. قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر سلبا على نمو الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه أو تكسره. وإذا كنت تعاني من تساقط الشعر مع أعراض أخرى -مثل الخمول وزيادة الوزن- فيجب استشارة الطبيب.

12. اضطرابات الأكل

تسبب اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي سوء تغذية، مما يمنع بصيلات الشعر من إنتاج شعر جديد. وإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، فيُفضل طلب المساعدة الطبية.

نصائح للعناية بالشعر

اغسلي شعرك يوميًا بلطف.

احرصي على استخدام منتجات مخصصة للعناية بالشعر بعد السباحة.

اتركي شعرك يجف طبيعيًا عند الإمكان.

تجنبي ارتداء القبعات الضيقة، واحرصي على تهوية شعرك في المنزل إذا كنت محجبة.

تناولي غذاء متوازنا غنيا بالعناصر الغذائية.

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وبالالتزام بهذه النصائح والعناية الجيدة بالشعر، يمكن الوقاية من مشكلات التكسر واستعادة صحة شعرك ولمعانه.