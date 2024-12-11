عدو صامت لبشرتك.. لماذا لا يجب ملامسة يدك لوجهك؟

تُعد بثور الوجه واحدة من أكثر المشكلات الجلدية إزعاجا للمرأة، فهي لا تقتصر على التأثير السلبي على مظهر البشرة، بل تمتد لتؤثر على ثقتها بنفسها، إذ تسلب الوجه جزءا من جماله الطبيعي.

ومع اختلاف مواضع ظهور البثور، تختلف أيضا الأسباب وراءها، وهو ما أوردته مجلة "ستايل بوك"، حيث أوضحت أن العوامل التي تؤدي إلى ظهور البثور على الجبين تشمل البشرة الدهنية، التغذية غير الصحية، والتوتر النفسي.

وفي هذه الحالة ينبغي تغيير العادات الغذائية، حيث ينبغي اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع الإقلال من السكريات والدهون والابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، مع شرب السوائل على نحو كاف.

ومن المهم أيضا ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوغا والتأمل للتخلص من التوتر النفسي.

الوجنات

وأضافت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن ظهور البثور على الوجنات يرجع في الغالب إلى التأثيرات البيئية الخارجية مثل ملامسة الوجنات للأيدي غير النظيفة، مما يتسبب في انتقال البكتيريا إليها. ويتسبب استعمال الهاتف الذكي غير النظيف أيضا في انتقال البكتيريا إلى الوجنات.

كما أن استنشاق هواء غير نقي، كما هو الحال في المدن الكبرى المزدحمة، قد يؤدي إلى ظهور بثور على الوجنات.

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وفي هذه الحالة ينبغي غسل الأيدي بانتظام مع تعقيم الهاتف الذكي، بالإضافة إلى الحرص على استنشاق هواء نقي.

الذقن

تعد البثور التي تظهر على الذقن في الغالب نتيجة لتغيرات هرمونية، مثل تلك التي تحدث خلال فترة التبويض. في مثل هذه الحالات، لا يمكن للمرأة التدخل بشكل مباشر لمنع ظهورها، ولكن يمكنها التخفيف من آثارها من خلال الحصول على قسط كافٍ من الراحة والابتعاد عن التوتر النفسي، مما يساعد على تعزيز قوة الجسم وتجديد طاقته.

لا لفقع البثور

وبشكل عام، حذرت المجلة من فقع البثور بصرف النظر عن موضعها، حيث قد تنجم عن ذلك جروح مفتوحة، التي تمثل مرتعا للبكتيريا، مما تؤدي بدورها إلى حدوث التهابات، الأمر الذي يسبب في نهاية المطاف إلى نشوء ندبات قبيحة المظهر.

وبدلا من ذلك، ينبغي تطبيق كريم نهاري مُعادل و"كونسيلر" (خافي عيوب الوجه) جيد يمكنه إخفاء البثور وتجفيفها في الوقت ذاته. وإذا لم تفلح هذه التدابير في التخلص من البثور أو في حالة ظهورها بشكل متكرر، فينبغي حينئذ استشارة طبيب الأمراض الجلدية.