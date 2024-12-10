"الأفوغاتو" حلوى الشتاء الإيطالية لمحبي القهوة والآيس كريم

إذا كنت من محبي القهوة المتخصصة، وما زلت تحرص على استمرار علاقتك بالآيس كريم منذ الطفولة بالشغف نفسه، فإن حلوى "الأفوغاتو" الغنية قد تحقق لك معادلة فريدة في المزج بين المذاقين بشكل قد يفاجئ حواسك.

تُعد حلوى "الأفوغاتو" خيارا مثاليا لأولئك الذين يحبّون التناقضات؛ فأنت من جهة ستحصل على الحموضة السوداء المُرّة للإسبريسو، ولكن بعد أن تلتقي مرارة القهوة بالكريمة البيضاء الغنية والدسمة لآيس كريم الفانيليا.

وخلال العامين الماضيين، استطاع هذا الصنف الإيطالي أن يعود إلى الصدارة ضمن أصناف الحلويات المميزة والأكثر شهرة، بعد أن تداول مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو وهم يستمتعون بمذاقه في أنحاء العالم.

تاريخ حلوى الأفوغاتو

بداية، تعود كلمة "أفوغاتو-Affogato" الإيطالية إلى مرادفة تعني "الغرق" أو "الإغراق"، وهي غالبًا ما تُعد بطريقة بسيطة وتقليدية تمامًا، بمزج جرعة طازجة من الإسبريسو المركّز مع آيس كريم الفانيليا، وأحيانًا يمكن إضافة الكريما القشدية الطازجة للمزيج لتعزيز القوام الغني.

وتعود قصة أصل الأفوغاتو، وفق أرجح التقديرات، إلى إيطاليا في وقت ما في منتصف القرن الماضي، عندما تطورت صناعة الآيس كريم، ثم ما لبثت أن انطلقت الحلوى عبر المحيط الأطلسي وظهرت في قوائم الطعام الأميركية في التسعينيات.

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وفي حين أنه لا يوجد تاريخ محدد، يبدو أنها انتشرت في إيطاليا في الخمسينيات عندما أصبح إنتاج الآيس كريم صناعيا وحديثًا.

ففي قاموس ميريام وبستر للإنجليزية عام 1992، ظهر تعريف هذا الصنف من الحلويات، في إشارة إلى ارتفاع شعبيته في الولايات المتحدة.

ويعتقد البعض أن الأفوغاتو أسهمت بشكل أو بآخر في خلق مشروب "الفرابيه" أو "الفرابتشينو" الذي يعتمد بشكل كبير على المزج بين الكريمة المخفوقة والقهوة الباردة، في مشروب أقرب إلى الميلك شيك، ولاقى رواجًا واسعًا في أميركا عام 1995 قبل أن يشتهر في أرجاء العالم، وبذلك استطاع أن يُخرج حلوى الأفوغاتو من دائرة الضوء التي استمرت فيها عقودا.

لكن بحلول عام 2023، أعاد منشور على إنستغرام للمصور والمؤثر الأميركي سام يوكيليس حلوى الأفوغاتو للواجهة من جديد. فقد لاقى المنشور المكون من صور وفيديوهات للصنف وهو يتم إعداده في مقهى صقلّي تقليدي انتشارا على نطاق واسع تجاوز 170 ألف إعجاب ومئات الآلاف من إعادات النشر، مما دفع بالحلوى إلى دائرة الضوء من جديد.

حلوى الأفوغاتو المصنوعة في المنزل

رغم أن هذه الحلويات عادة ما يكون تحضيرها باستخدام القهوة المتخصصة المُحضرة باستخدام ماكينات الإسبريسو الاحترافية، لكن ما زال بالإمكان تحضيرها في المنزل بمستويات قد تضاهي تلك التي تقدم في مقاهي إيطاليا التقليدية.

كل ما عليك هو الالتزام بالمعادلة المضبوطة للمعايير، واختيار أفضل المكونات. بالنسبة لمعيار الآيس كريم مقابل الإسبريسو أيضًا، فإن الأفوغاتو الكلاسيكي مصنوع من كوبين من الجيلاتو أو الآيس كريم بنكهة الفانيليا، مقابل جرعة واحدة من الإسبريسو. ولكن عندما يُصنع في المنزل، تكون هذه النسبة مرنة، ويمكن تعديلها بسهولة بناء على التفضيل الشخصي.

طريقة التحضير بالخطوات

يُعد صُنع حلوى الأفوغاتو المثالية أمرا بسيطا، فقط قم باختيار أجود المكونات. فالأمر كله يتعلق باستخدام أفضل أنواع القهوة وأفضل أنواع الآيس كريم في تحضير المزيج.

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ولتحقيق المعادلة الصحيحة، من الضروري تحضير الإسبرسو المُركّز باستخدام مسحوق البن المحمّص وتسخينه على نار هادئة على الموقد قبل وصوله إلى درجة الغليان، أو ببساطة يمكن استخدام آلة صنع القهوة التقليدية، ولكن احرص في هذه الحالة على تحضير قهوة قوية للغاية ومُركّزة أكثر من الطريقة المعتادة.

لا تضف أي حليب أو ماء إلى الإسبريسو، إذ يُفضل أن يكون مُركزًا وكثيف القوام لتحقيق النتائج المرجوة عند إضافته للآيس كريم.

بعد ذلك قم باستخدام كوب زجاجي تم تبريده في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، وأضف إليه مغرفة سخية من آيس كريم الفانيليا الجاهز أو المصنوع في المنزل.

الخطوة التالية هي سكب الإسبريسو الساخن فوق الآيس كريم؛ بعدها يمكن ببساطة تناول حلوى الأفوغاتو الإيطالية بالملعقة قبل أن تذوب بالكامل.

ومع أن الوصفة التقليدية لا تتطلب مزيدا من الإضافات، لكن إذا كنت تأمل تقديم هذه الحلوى مع شيء خاص، يمكن دوما رش القليل من البندق المحمّص أو الفستق المفروم أو البسكويت المطحون أو الشوكولاتة المبشورة على الوجه لإثراء النكهة.

وإذا كنت ترغب بالاستمتاع بهذه الوصفة، لكن تساورك بعض المخاوف بسبب نسبة الكافيين فيها، تذكر أنه يمكنك دومًا تحضير الأفوغاتو المنزلي باستخدام القهوة الخالية من الكافيين، للحصول على المذاق الفريد نفسه من دون المعاناة من الآثار الجانبية للقهوة.