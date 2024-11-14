أسرة|قطر

قطر تعتمد مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن" في المؤسسات الرسمية

دولة قطر تعتمد مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن"
القرار يوضح أهمية التركيز على دور هذه الفئة كمصدر حكمة وخبرة، بدلا من التركيز على العمر (مواقع التواصل الاجتماعي)
14/11/2024

لقي تعميم صادر عن السلطات القطرية يقضي بالاستغناء عن مصطلح "كبار السن" بـ"كبار القدر" في جميع المخاطبات والمراسلات الرسمية ترحيبا وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه قرارا يعكس احتراما وتقديرا لهذه الفئة ويخلق قيمة ذاتية وإنسانية كبيرة في نفوسهم.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التعميم رقم (20) لسنة 2024 بشأن استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن"، انطلاقا من الحرص على الاهتمام بكبار السن، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وقال مدونون إن هذا القرار يوضح أهمية التركيز على دور هذه الفئة كمصدر حكمة وخبرة، بدلا من التركيز على العمر، كما يعكس التزام الدولة بتقدير مساهماتهم ودعم رفاهيتهم ودمجهم الفعّال في المجتمع.

في حين رأى آخرون أن هذا القرار يجب أن يتبعه منظومة كاملة لترجمة المسمى بما يتناسب مع احترام هذه الفئة التي تفقد الكثير من قدرها عند دخولها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، بحسب تعبيرهم.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، في منشور على منصة "إكس": "استبدال مصطلح (كبار القدر) بدلا من (كبار السن) يبرز القيمة المعنوية لهذه الفئة ويظهر مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع".

وأشار مدونون إلى أن القرار يمكن أن يترجم بإعطاء أصحاب هذه الفئة الأولوية في إنجاز المعاملات الحكومية والمواعيد الطبية والعلاجات في المؤسسات العلاجية والتعاملات المرورية، بالإضافة إلى توفير مواقف خاصة لسياراتهم في المؤسسات الحكومية والمولات وغيرها.

المصدر : الجزيرة

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