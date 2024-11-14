قطر تعتمد مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن" في المؤسسات الرسمية

لقي تعميم صادر عن السلطات القطرية يقضي بالاستغناء عن مصطلح "كبار السن" بـ"كبار القدر" في جميع المخاطبات والمراسلات الرسمية ترحيبا وإشادة واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياه قرارا يعكس احتراما وتقديرا لهذه الفئة ويخلق قيمة ذاتية وإنسانية كبيرة في نفوسهم.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التعميم رقم (20) لسنة 2024 بشأن استخدام مصطلح "كبار القدر" بدلا من "كبار السن"، انطلاقا من الحرص على الاهتمام بكبار السن، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

وقال مدونون إن هذا القرار يوضح أهمية التركيز على دور هذه الفئة كمصدر حكمة وخبرة، بدلا من التركيز على العمر، كما يعكس التزام الدولة بتقدير مساهماتهم ودعم رفاهيتهم ودمجهم الفعّال في المجتمع.

اختيار مسمى كبار القدر بدلاً من كبار السن في #دولة_قطر يعكس احترامًا وتقديرًا كبيرين لهذه الفئة من المجتمع، مع أهمية التركيز على دورهم المهم كمصدر حكمة وخبرة، بدلاً من التركيز على العمر.

كما يعكس هذا التغيير التزام دولة قطر بتقدير مساهمات كبار القدر ودعم رفاهيتهم ودمجهم الفعّال… https://t.co/co4rm2zDCO — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) November 13, 2024

هكذا تتألق قطر كرائدة في رعاية حقوق الكبار

حيث يتجلى إلتزامها الراسخ بقيم الرعاية والإحترام والتقدير شكراً على هذا التعميم الصادر

لكبار القدر وإللي يعكس التقدير العميق لتضحيات وإسهامات الكبار ويعكس مكانتهم كأعمدة حية في بناء المجتمع وتأسيس القيم الأسرية والإجتماعية

والأهم ان… pic.twitter.com/aTCMxatUhT — عبدالعزيز محمد (@a_mohamed_qtr) November 13, 2024

في حين رأى آخرون أن هذا القرار يجب أن يتبعه منظومة كاملة لترجمة المسمى بما يتناسب مع احترام هذه الفئة التي تفقد الكثير من قدرها عند دخولها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، بحسب تعبيرهم.

وقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي القره داغي، في منشور على منصة "إكس": "استبدال مصطلح (كبار القدر) بدلا من (كبار السن) يبرز القيمة المعنوية لهذه الفئة ويظهر مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع".

سررت بهذه اللفتة الكريمة وهذا القرار الذي يعكس احترامًا كبيرًا لفئة مجتمعية تحتاج إلى تقدير خاص واهتمام مستمر.

استبدال مصطلح "كبار القدر" بدلًا من "كبار السن" يُبرز القيمة المعنوية لهذه الفئة ويُظهر مكانتهم ودورهم المهم في المجتمع. شكراً لوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء على… pic.twitter.com/ydffRLIKE2 — د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) November 13, 2024

وأشار مدونون إلى أن القرار يمكن أن يترجم بإعطاء أصحاب هذه الفئة الأولوية في إنجاز المعاملات الحكومية والمواعيد الطبية والعلاجات في المؤسسات العلاجية والتعاملات المرورية، بالإضافة إلى توفير مواقف خاصة لسياراتهم في المؤسسات الحكومية والمولات وغيرها.