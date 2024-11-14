"المشروم".. بديل طبيعي وفعال في تركيبات العناية بالبشرة

في السنوات الأخيرة، شهدت صناعة التجميل والعناية بالبشرة تزايدا ملحوظا في استخدام المواد الطبيعية، وذلك استجابة للطلب المتنامي على المنتجات الفعالة والصديقة للبيئة. ومن بين الإضافات البارزة في هذا المجال، يأتي استخدام مستخلصات الفطر "المشروم" في تركيبات العناية بالبشرة، حيث يتم الترويج له كحل سحري قادر على معالجة العديد من مشاكل البشرة المزعجة، بدءا من فرط التصبغ والطفح الجلدي وصولا إلى الجفاف وتلف الجلد.

بداية استخدامه

استخدم الفطر في الطب الصيني التقليدي وغيره من الممارسات الطبية القائمة على العلاجات العشبية، لقدرته على تحسين الصحة ودعم حيوية الجسم والمظهر الشبابي وتعزيز التوازن الداخلي، ولهذا شاع استخدامه في الأنظمة الغذائية المختلفة.

ومؤخرا، ظهر اتجاه جديد يعتمد على استخدام مستخلصات الفطر في تركيبات العناية بالبشرة، وتحديدا في عام 2005 عندما تعاونت علامة "أوريجينز" (Origins) التجارية مع اختصاصي الطب التكاملي، الدكتور أندرو ويل لإنتاج غسول للوجه يحتوي على أنواع مختلفة من الفطر.

والآن وبعد عقدين من الزمن، يمكن العثور على الفطر كمادة فعالة في عدد من منتجات العناية بالبشرة بما في ذلك المنظفات والأمصال والمرطبات وتونر وأقنعة الوجه.

فوائد مستخلصات الفطر للبشرة

ينقل موقع "إل" (ELLE) المتخصص في الموضة والجمال، عن طبيبة الأمراض الجلدية، ريبيكا ماركوس قولها إن بعض أنواع الفطر مثل الريشي والشيتاكي والتريميلا تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من التلف الناجم عن العوامل البيئية الضارة مثل الأشعة فوق البنفسجية والملوثات، إذ تعمل على تحييد الجذور الحرة الناتجة عن هذه العوامل، بالإضافة إلى خصائص أخرى مضادة للالتهابات للمساعدة على تهدئة وإصلاح الجلد وعلاج حب الشباب للبالغين.

وأضافت ماركوس، أن الفطر غني بالعناصر الغذائية التي تفيد الجلد بشكل أكبر عند استخدامه موضعيا، كما أنه آمن لجميع أنواع البشرة ما لم تكن هناك حساسية محددة تجاه الفطر.

ويعرض موقع "أونلي ماي هيلث" مجموعة من فوائد مستخلصات الفطر في تركيبات العناية بالبشرة ومنها:

تفتيح البشرة وعلاج فرط التصبغ: تحتوي العديد من أنواع الفطر على حمض الكوجيك وهو عامل طبيعي لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، وخلصت دراسة نشرتها المكتبة الأميركية للطب عام 2021 أن بعض أنواع الفطر الصالحة للأكل أثبتت فعاليتها في الحد من فرط تصبغ البشرة.

ترطيب البشرة: أظهرت دراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأمراض المناعية عام 2021 أن الفطر يحتوي على عديدات السكاريد التي تعمل بشكل مشابه لحمض الهيالورونيك وتعزز ترطيب البشرة والحفاظ على تماسكها وحماية حاجز الجلد.

علاج حب الشباب: يحتوي الفطر على نسبة عالية من فيتامين "دي" الذي يساعد على شفاء الجلد، كذلك يحتوي على السكريات المتعددة التي تعزز صحة الجلد وشفاء الندبات، وأيضا الببتيدوغليكان التي تحد من ظهور حب الشباب.

الحد من علامات الشيخوخة المبكرة: كشفت مراجعة بحثية حديثة نشرتها المكتبة الأميركية للطب عام 2024 عن دور الفطر في تعزيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللازمين لتعزيز مظهر البشرة ومعالجة الخيوط الدقيقة والتجاعيد وبقع الشيخوخة وجفاف الجلد.

تقشير البشرة: يحتوي الفطر على مواد مقشرة تزيل خلايا الجلد الميتة وتضفي توهج طبيعي على البشرة.

الفطر المستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة

يوجد أنواع عديدة ومختلفة من الفطر، لكن عدد محدود فقط يستخدم في تركيبات العناية بالبشرة، ووفق ما نشره موقع "مالاما مشروم" المتخصص في إنتاج وتجارة الفطر، هذه أشهر أنواعه المستخدمة في صناعة التجميل حتى الآن:

فطر تريميلا (فطر الثلج): يعزز مرونة الجلد ويمنع ترهله ويحمي البشرة من الالتهاب والتلف، وفي الصين واليابان، اكتسب شعبية كبديل لحمض الهيالورونيك بسبب قدرته المذهلة على ترطيب البشرة، ويُقال إن يانغ جويفي، إحدى جميلات الصين الأربع الشهيرات (أسرة تانغ – حوالي عام 710م) كانت تنسب الفضل في الحفاظ على مظهرها الشبابي إلى هذا الفطر.

فطر الريشي: يحتوي على البيتا جلوكان، وتشير الأبحاث إلى أن فوائده المضادة للأكسدة والالتهابات تحمي بشرتك من الإجهاد التأكسدي ومكافحة علامات الشيخوخة المبكرة.

فطر شاغا: يحتوي على حمض البيتولونيك، الذي ثبت أنه يعزز تجديد خلايا الجلد، لذلك تزداد أهميته إذا كان لديك ندبات أو أي نوع آخر من الجروح الجلدية، ويعمل على دعم إنتاج الكولاجين اللازم لتعزيز مرونة الجلد وشبابه.

فطر الشيتاكي: يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد ذلك في منع العلامات المبكرة للشيخوخة على الجلد مثل التجاعيد والبهتان، ويتمتع أيضا بخصائص قوية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حماية بشرتكِ من البكتيريا الضارة وتقليل الاحمرار والانتفاخات.

تحضير قناع فطر الثلج في المنزل

للاستفادة من هذه الفوائد، ينصح الخبراء بإدخال الفطر ضمن روتين العناية بالبشرة، ويمكنك تحضير بعض الأقنعة المنزلية بسهولة بمزج الفطر المجفف مع الماء أو مكونات أخرى مثل العسل أو الزبادي أو زيت جوز الهند، للحصول على عجينة ناعمة تُترك على البشرة لمدة حوالي ربع ساعة.

إليكِ طريقة تحضير قناع من فطر الثلج وشاي الماتشا للحصول على بشرة مشرقة ونضرة:

ضعي ربع كوب من فطر الثلج المجفف في وعاء وأضيفي كوبا من الماء، واتركيه منقوعا طوال الليل حتى يصبح طريا وجيلاتينيا.

صفي الماء الزائد، واهرسي الفطر جيدا حتى يصبح على هيئة عجينة ناعمة. أضيفي ملعقة كبيرة من مسحوق شاي الماتشا الأخضر (لتفتيح البشرة) وملعقة كبيرة من العسل، الذي يعمل كمرطب طبيعي وله خصائص مضادة للبكتيريا.

أضيفي ملعقة صغيرة من بندق الساحرة (الذي يساعد على شد وتهدئة البشرة).

بعد تنظيف وجهك جيدا، ضعي الخليط بالتساوي مع تجنب منطقة العين.

اتركي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف.

اغسلي وجهك بلطف بالماء الفاتر وجففيه بمنشفة نظيفة، ثم ضعي مرطبا للحفاظ على ترطيب البشرة ونضارتها.

يُنصح باستخدام هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج. يمكن حفظ ما تبقى من القناع في وعاء محكم الإغلاق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.