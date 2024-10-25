في يوم المرأة الفلسطينية.. نداء لوقف الإبادة بغزة وحماية النساء

وجهت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، الجمعة، نداء عاجلا باسم نساء فلسطين لوقف حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل، وحماية النساء بقطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عشية اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ويوافق يوم الغد احتفاء العالم بالذكرى الـ24 لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن وفق "وفا".

وأشارت الخليلي في ندائها إلى "التداعيات التي تطال النساء بشكل مباشر في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، والقتل الممنهج والاعتقال وتعريض الأسيرات إلى أبشع أشكال العنف النفسي والجسدي، والحرمان من أبسط متطلبات الحياة اليومية في قطاع غزة".

وقالت "نحث نحن نساء فلسطين المجتمع الدولي بالعمل الجاد والفوري على توفير متطلبات حمايتنا كافة، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لأرضنا، وضمان حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير".

وطالبت بـ"التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف جميع إجراءات التطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي تستهدف النساء والأطفال والمرضى وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أساسي".

ودعت للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلات الفلسطينيات، خاصة المرضى منهنّ والقاصرات، واتخاذ الإجراءات الفورية لوقف إرهاب المستوطنين.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما أقدمت إسرائيل منذ أسبوعين على شن عدوان همجي على شمال قطاع غزة أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني وهدم مساحات كبيرة من المباني والبنى التحتية.