الثالوث الرياضي.. مشكلات تسببها التمارين والحمية القاسية للنساء

خلال العشرينيات من عمرها، عانت ميريديث فوغل، التي تعيش في لونغ آيلاند في نيويورك، من انقطاع الدورة الشهرية، وكانت حينها تحرص على ممارسة الرياضة نحو 5 مرات أسبوعيا، وتتبع نظاما غذائيا صارما. وحينما استعانت فوغل بطبيب، لم يستطع تحديد سبب المشكلة، لأن وزنها يعتبر صحيا مقارنة بطولها، لكن كانت المفاجأة في نتائج تحاليل الدم التي أظهرت ارتفاعا في إنزيمات الكبد وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.

قد يكون من المعروف على نطاق واسع أهمية الرياضة لأي شخص أيا كان نوعه أو عمره. لكن، هل تتخيلي أن الالتزام والانتظام في ممارسة التمارين الرياضية الشاقة واتباع نظام غذائي صارم قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية الخطيرة للنساء والفتيات، والتي قد تصل خطورتها إلى حد الوفاة؟ إذا كانت هذه المعلومة تبدو غريبة بعض الشيء، فتابعي القراءة لتتعرفي على "ثالوث الأنثى الرياضية".

3 اضطرابات صحية

قد تتناول الرياضيات اللاتي يرغبن في تقليل أوزانهن كمية قليلة جدا من الطعام، بالإضافة إلى الحفاظ على ممارسة كثير من التمارين الرياضية، مما يمكن أن يسبب ضررا طويل المدى على الصحة.

في حالة السيدة فوغل، اتضح للأطباء بعد الفحص أنها تبذل كثيرا من الجهد من دون أن تزود جسدها بالوقود الكافي. ومن ثم، تمثلت استجابة جسمها في الدخول إلى "وضع المجاعة"، وهو ما أدى إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديها للحفاظ على الطاقة المتوفرة، وهذا هو السبب الأساسي في حدوث اضطراب "ثالوث الأنثى الرياضية".

يُشير ثالوث الأنثي الرياضية إلى 3 اضطرابات صحية تُصيب الرياضيات بسبب ممارسة الرياضة والنظام الغذائي الصارم، وهذه الاضطرابات هي:

عدم توافر ما يكفي من الطاقة: بسبب عادات الأكل غير الطبيعية أو الحمية الغذائية القاسية، مع الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما لا يُمكّن الجسم من الحصول على ما يكفي من الطاقة التي يحتاجها.

بسبب عادات الأكل غير الطبيعية أو الحمية الغذائية القاسية، مع الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، وهو ما لا يُمكّن الجسم من الحصول على ما يكفي من الطاقة التي يحتاجها. اختلال الدورة الشهرية: سوء التغذية أو انخفاض تناول السعرات الحرارية مع ارتفاع متطلبات الطاقة المستهلكة، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات هرمونية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقف الدورة الشهرية تماما، وهو ما يُعرف بانقطاع الطمث.

سوء التغذية أو انخفاض تناول السعرات الحرارية مع ارتفاع متطلبات الطاقة المستهلكة، يمكن أن يؤدي إلى تغيرات هرمونية تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقف الدورة الشهرية تماما، وهو ما يُعرف بانقطاع الطمث. انخفاض كثافة المعادن في العظام: يؤدي خلل الدورة الشهرية واضطرابات الأكل إلى تعطيل عمليات بناء العظام في الجسم وإضعاف الهيكل العظمي، وهو ما يجعل العظام أكثر عرضة للكسر، قد يتطور الأمر ليصل إلى حد الإصابة بهشاشة العظام. قد تكون كسور العظام هي أول علامة تنبه الطبيب إلى وجود مشكلة، إذ إن نحو 30% من راقصات الباليه يعانين من كسور إجهاد متكررة ، وهو ما يشير إلى مشاكل في الحصول على ما يكفي من معادن العظام.

يُعدّ هذا الاضطراب من الاضطرابات الصحية المعقدة، وقد صاغته للمرة الأولى الكلية الأميركية للطب الرياضي عام 1992، وذلك بعد أن لاحظ عديد من الخبراء نمطا محددا من الاضطرابات الصحية يصيب الرياضيات المراهقات والشابات، إذ يعد هذا الاضطراب شائعا نسبيا بين المراهقات النحيفات اللاتي يفرطن في ممارسة الرياضة.

سبب حدوث هذا الاضطراب

ربما لا تتسبب التمارين الرياضية، في حد ذاتها، في توقف الدورة الشهرية، لكن ذلك يحدث بسبب عدم التوازن بين الطاقة التي تدخل الجسم والطاقة التي يستهلكها، وهو ما يسمى بانخفاض توفر الطاقة، فعندما يبدأ الشخص في استهلاك الطاقة في ممارسة الرياضة ويحرم الجسم من الطاقة التي يحتاجها للقيام بعملياته الحيوية اليومية، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلة. وما يقوم به الجسم هنا هو توفير الطاقة وعدم استهلاكها في الأنظمة التي يرى أنها غير ضرورية الآن، مثل التكاثر والنمو، بما في ذلك بناء العظام، ومن ثم يبطئ الدماغ إطلاق الهرمونات التي تتحكم في التبويض أو يوقفها.

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ولاية بنسلفانيا، ونشرت نتائجها عام 2015، أن تقليل السعرات الحرارية بمقدار 470 إلى 810 سعرا حراريا يوميا، بشكل لا يمكّن الجسم من تغطية الاحتياجات الأساسية اليومية، على مدار 3 دورات شهرية فقط، أمر كاف لحدوث اضطراب في الدورة الشهرية.

يرتبط انقطاع الطمث أيضا بانخفاض مستويات هرمون الإستروجين، الذي قد يكون سببا في الإصابة بهشاشة العظام. كذلك قد يساهم النظام الغذائي المنخفض من حيث مدخول الكالسيوم وفيتامين (د) في انخفاض كثافة العظام.

علاج ثالوث الأنثى الرياضية

يعد هذا الاضطراب معقدا لأن تشخيصه وعلاجه ليسا بالأمر السهل، ويتطلب فريقا متعدد التخصصات للتعامل معه. يجب أن يشارك في علاج الاضطراب المتخصصين في الرعاية الصحية وكذلك المدربين وأفراد الأسرة. يهدف علاج ثالوث الأنثى الرياضية بشكل أساسي إلى عودة الدورة الشهرية إلى طبيعتها، ودعم مستويات الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز كثافة المعادن في العظام.

يجب أن تكون الفتاة الرياضية متيقظة بشأن تأثيرات التدريب على الجسم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا فقدت فترات الحيض أو إذا انخفضت نسبة الدهون في جسدها بشكل كبير، أو حدث كسر إجهادي أثناء ممارسة الرياضة. هنا، يجب الحصول على استشارة طبية فورية، ويجب أيضًا التأكد من زيادة الكالسيوم في النظام الغذائي للرياضيات، أو الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تناول ما يكفي من السعرات الحرارية للحفاظ على نسبة الدهون في الجسم للحفاظ على صحة العظام.