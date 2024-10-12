هل شرب الحليب غير المبستر آمن للحوامل؟

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" تزايدا في المنشورات التي تحث النساء الحوامل على شرب الحليب غير المعالج حراريا للحصول على فوائده الصحية.

فهل تعتبر هذه النصيحة جيدة للأمهات المقبلات على الولادة؟

الحليب، في النهاية، غني بالبروتين ويحتوي على دهون سهلة الهضم ومجموعة متنوعة من الفيتامينات المغذية.

ورغم أن العديد من المنشورات على الإنترنت تشيد بفوائد الحليب الخام أو غير المبستر للحوامل، فإن الخبراء الصحيين ينصحون بشدة بعدم تناوله.

ويفضل البعض الحليب غير المبستر لما يوصف بأنه "طعم غني ونكهة عطرية مميزة"، وفقا لإحدى الهيئات الألمانية لسلامة الأغذية، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن استهلاكه "ليس خاليا من المخاطر".

وتحذر وكالة معايير الغذاء في المملكة المتحدة أيضًا من أن "الحليب الخام أو غير المبستر والقشدة قد تحتوي على بكتيريا ضارة قد تسبب التسمم الغذائي".

ما الحليب الخام؟

الحليب الخام هو الحليب غير المعالج القادم من الأبقار أو الأغنام أو الماعز. لم يتم تسخينه لدرجة حرارة عالية أو إخضاعه لاختبارات ميكروبيولوجية صارمة.

وعدم تعرضه للحرارة يعني أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة فيه لا تُقتل ويمكنها التكاثر داخل الحليب. ولهذا السبب تم إدخال البسترة أو التسخين اللطيف في القرن التاسع عشر للقضاء على هذه الكائنات قبل الاستهلاك.

وكان الهدف آنذاك حماية الناس من أمراض مثل السل، التي يقول خبراء حماية المستهلك إنها يمكن أن تنتقل عبر الحليب. ولتحقيق ذلك، يُسخن الحليب إلى 72 درجة مئوية لمدة 15 ثانية.

ما كان يُستخدم لمكافحة انتشار السل قد يساعد الآن في منع انتقال فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1)، الذي يصيب الطيور والثدييات حول العالم، وقد تم اكتشافه مؤخرًا في أبقار الألبان بالولايات المتحدة.

ورغم أن خطر انتقال الفيروس إلى البشر منخفض، بحسب منظمة الصحة العالمية، فإنها توصي باستهلاك منتجات الألبان المبسترة فقط وعدم تناول الحليب الخام.

الحليب غير المعالج قد يحتوي أيضا على مسببات أمراض مثل السالمونيلا، الليستيريا، الإشريكية القولونية (EHEC)، وكامبيلوباكتر، التي قد تتسبب في أمراض معدية خطيرة.

وفي دراسة أُجريت قبل عدة سنوات بتكليف من مكتب حماية المستهلك وسلامة الأغذية الألماني (BVL)، وُجدت جراثيم خطرة محتملة في حوالي 5% من 360 عينة حليب خام تم اختبارها. كما تم اكتشاف بكتيريا مقاومة متعددة في حوالي 10% من العينات.

الفئات الضعيفة مثل الأطفال الصغار، كبار السن، الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، والنساء الحوامل يكونون أكثر عرضة للخطر، حيث يمكن للبكتيريا الضارة أو الجراثيم أن تسبب التهابات معوية حادة أو مشكلات في الكلى.

وخلال الحمل، تؤدي التغيرات الهرمونية إلى إضعاف جهاز المناعة لدى المرأة، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابات، وهو ما قد يشكل خطرًا على الجنين.

وينصح خبراء الصحة النساء الحوامل بحماية أنفسهن من داء المقوسات والليستيريا، اللذين ينتقلان عادة عبر الطعام. ولهذا السبب، يُنصح عمومًا بتجنب المنتجات الحيوانية النيئة، بما في ذلك منتجات الألبان غير المبسترة واللحوم والأسماك النيئة.

إذا كنتِ غير متأكدة، يمكنكِ غلي الحليب. ومع ذلك، فإن الحليب الذي يتم شراؤه من السوبر ماركت آمن عمومًا لأنه تتم معالجته بالحرارة قبل البيع.

أما مَن يشترون الحليب الخام مباشرة من المزارع أو الأسواق، فعليهم غليه في المنزل، بتسخينه إلى 72 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 ثانية حتى يبدأ في الغليان وتكوين رغوة.