عصير المخلل.. مشروب جديد لعلاج آلام التقلصات الشهرية

عندما يتعلق الأمر بآلام الدورة الشهرية، قد تفعل السيدات المستحيل للتخفيف من حدتها، حتى ابتكر الكثيرون مشروبات غريبة بزعم أنها تقلل من الأوجاع وتحسن الصحة العامة.

وفي مشروب يروج الرياضيون أيضا لفوائده، انتشرت صيحة تناول مشروب "عصير المخلل" على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، بدعوى أنه قادر على تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى السيدات، ويهدئ آلام العضلات عند الرياضيين، إضافة لتحقيق عدد من الفوائد الصحية الأخرى، فما حقيقة تلك المزاعم؟

صيحة جديدة انطلقت من تيك توك

في تقنية جديدة تتجاوز استخدام الكمادات أو القِرَب الساخنة والتدليك والتمارين الرياضية اللطيفة ومسكنات الألم المدعومة من قبل الهيئات الصحية، انطلقت بعض الطرق الأخرى غير التقليدية لـ"علاج تشنجات البطن" المرتبطة بالدورة الشهرية التي تزعم أن عصير المخلل يمكنه أن يصنع المعجزات بهذا الخصوص.

في حقيقة الأمر، تشير بعض الأبحاث المتخصصة إلى أن عصير المخلل له بعض الفوائد لتقلصات العضلات، ويمكن أن يثبت بعض الفعالية بالنسبة لآلام الطمث. وقد تم رصد لاعبي كرة القدم والعدائين ورياضيي التحمل والألعاب الثقيلة وهم يشربون المشروب المالح بعد السباقات أو جلسات التدريب والمباريات.

وحول التأثير بالنسبة لآلام الطمث، يقول طبيب الطوارئ الأميركي جو ويتنغتون إن "شرب عصير المخلل لتقلصات الدورة الشهرية يمكن أن يكون فعالا بسبب محتواه العالي من الإلكتروليت، وخاصة الصوديوم والبوتاسيوم، مما قد يساعد في تخفيف تقلصات عضلات البطن".

وأضاف: "قد يعزز الخل الموجود في عصير المخلل أيضا استرخاء العضلات ويقلل الألم عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم".

فوائد عصير المخلل الصحية للجسم

المحلول الملحي الذي يحول الخضروات إلى مخلل، يتكون عادة من الماء والخل والتوابل والملح وعصارة الأصناف المختلفة المنقوعة في هذا الماء. ونتيجة لتمازج تلك المكونات، هناك عدد من الفوائد عند تناول كميات محدودة من العصير، مثل:

1- تخفيف ألم العضلات: وفقا لدراسة نُشرت في مجلة "ميديسن أند ساينس إن سبورت"، فإن الرجال الرياضيين الذين يعانون من الجفاف شعروا بتحسن أسرع من تقلصات العضلات بعد شرب عصير المخلل.

ولفتت الدراسة إلى أن حوالي 1/3 كوب من عصير المخلل هو كل ما يتطلبه الأمر للحصول على هذا التأثير بعد التدريب. ويرجع التأثير إلى أن الخل الموجود في عصير المخلل قد يساعد في تخفيف الألم بسرعة، ويوقف الإشارات العصبية التي تجعل العضلات المتعبة تتقلص.

2- ترطيب الجسم: إذا كنت تمارس التمارين القاسية، أو لمدة تتجاوز الساعة الواحدة في اليوم، أو تمارس الرياضة في المناخات الحارة للغاية وتفقد الكثير من السوائل، فإن شرب شيء يحتوي على الكثير من الصوديوم والبوتاسيوم مثل عصير المخلل يمكن أن يساعد في ترطيب الجسم بشكل أسرع.

3- مشروب رياضي لا يزيد الوزن: إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فربما لا تكون متحمسا جدا لتناول المشروبات الرياضية عالية السعرات الحرارية. فعصير المخلل لا يحتوي على أي دهون، ولكنه قد يحتوي على بعض السعرات الحرارية التي لا تتجاوز 100 سعر حراري لكل كوب.

4- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي عصير المخلل على كميات كبيرة من فيتامينات "سي" و "إي"، وهما من مضادات الأكسدة الرئيسية. وتساعد مضادات الأكسدة تلك في حماية جسمك من الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة.

في الوقت نفسه، تساعد الفيتامينات سي وإي أيضا في تعزيز وظيفة جهاز المناعة لديك، من بين أدوار أخرى تلعبها في جسمك.

5- التحكم في مستويات السكر في الدم: أظهرت دراسة نُشرت في مجلة "أبحاث مرض السكري" آثار تناول كمية صغيرة من الخل قبل الوجبة. ووجدت أن الخل ساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بعد الوجبة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني المرتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

6- تعزيز صحة الأمعاء: يمكن أن يساعد الخل الموجود في عصير المخلل في الحفاظ على صحة المعدة والأمعاء أيضا، لأنه طعام مخمر. وتكمن فائدة الأطعمة المخمرة للجهاز الهضمي لأنها تشجع نمو وتوازن البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

تأثير محدود لآلام الطمث لا يضاهي المسكنات

رغم تلك الفوائد السالف ذكرها، تظل فعالية عصير المخلل للتقلصات محل نقاش طويل بين الرياضيين وخبراء الصحة، وسط محدودية في تأثير المشروب على قوة ومدة آلام البطن المرتبطة بالدورة الشهرية بشكل يضاهي استخدام المسكنات.

وحول ذلك يقول الطبيب الأميركي كاران راج إن هناك بعض "الأدلة المحدودة" التي تشير إلى أن عصير المخلل يمكن أن يساعد نسبيا فقط، ويضيف أن هذا "منطقي نوعا ما لأن تقلصات العضلات دائما ما تكون ناجمة عن فقدان الماء والشوارد التي يمكن لعصير المخلل أن يحل محلها، خاصة إذا تم فقدان الكثير منها بسبب التعرق الشديد".

ومع ذلك، فإن العوامل وراء آلام الدورة الشهرية ليست هي نفسها وراء تقلصات العضلات، لأن تقلص الرحم، الذي يسبب التقلصات، يرجع إلى اضطرابات وتغيرات الهرمونات وليس اختلالا في توازن الماء والشوارد بالجسم.

كذلك من المهم توخي الحذر عند استهلاك عصير المخلل لأي من تلك الخصائص، ومراعاة عدم تجاوز استهلاك كميات كبيرة من الصوديوم يوميا، لما في ذلك من تأثيرات خطيرة في رفع ضغط الدم، وإجهاد الكليتين أثناء التخلص من الأملاح الزائدة.

وبشكل عام، من المهم مراجعة الطبيب المتخصص عند ملاحظة أية أعراض تتضمن آلام العضلات الشديدة والمستمرة، أو عدم القدرة على احتمال تشنجات البطن المرتبطة بالدورة الشهرية لدى السيدات، خاصة إذا لم تجد معها المسكنات المعتمدة مثل الإيبوبروفين والباراسيتامول.