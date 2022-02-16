خلال الأسابيع الماضية، حشدت روسيا آلتها الحربية على طول الحدود مع جارتها أوكرانيا، وقُدّرت القوة التي انتشرت على حدود البلدين بنحو 100 ألف جندي، وسط معلومات بأن 20 ألفا منهم اتخذوا مواقع بمحاذاة ما يعرف بـ "جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".

وأخفقت كل الجهود الدبلوماسية في خفض التوتر المتصاعد، وسط معارضة روسيا الشديدة لقيام قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) على مقربة من حدودها، ومطالبتها بضمانات مكتوبة بعدم تمدد الناتو باتجاه الشرق. ويتمثل مطلب موسكو الرئيس في عدم قبول ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، إذ يعد ذلك بنظرها خطا أحمر. في المقابل، ترفض الولايات المتحدة التنازل وقبول هذا الطلب.

عبر 8 رسوم بيانية وخرائط، تعرض الجزيرة الجوانب التاريخية والسياسية والاقتصادية للعلاقات الأوكرانية الروسية.