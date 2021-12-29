وجود الحشرات داخل المنزل يسبب كثيرا من الإزعاج لأفراد العائلة، وقد يؤدي إلى انتقال عدوى بعض الأمراض. ورغم أن المبيدات الحشرية تعدّ وسيلة فعالة للتخلص من هذه الحشرات والآفات المنزلية، فإنها تحتوي على مواد كيميائية قد تشكل خطرا على الصحة.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض الطرق الآمنة والفعالة لحل هذه المشكلة والتخلص من الحشرات والآفات المزعجة بوسائل طبيعية، وبدون الحاجة إلى استخدام المبيدات الصناعية.

الزعتر من النباتات العطرية التي يُنصح بزراعتها لمكافحة الحشرات (الجزيرة)

1. وضع نبتة في المنزل

تُضفي النباتات جمالا على المنزل وتزودنا بالأكسجين وتحمينا من الحشرات في آن واحد. ومن النباتات التي يُنصح بها لمكافحة الحشرات:

الخزامى

الريحان

الزعتر

النعناع

عشبة الليمون

زهور البتونيا

القطيفة

نبات البعوض

الأقحوان

الثوم

لمكافحة الصراصير كل ما عليك فعله هو تقطيع خيارة واحدة ووضعها في الأماكن التي توجد فيها (الألمانية)

2. شرائح الخيار

قد يبدو الأمر غريبا، لكن الخبراء يقولون إن الخيار فعال في مكافحة الصراصير. كل ما عليك فعله هو تقطيع خيارة واحدة ووضعها في الأماكن التي توجد فيها الصراصير. ستبتعد الصراصير بمجرد استشعار رائحة الخيار، بسبب احتوائه على مركبات لا تحبها هذه الحشرات. احرصي على تغيير شرائح الخيار مرة في الأسبوع إلى أن تختفي الصراصير تماما.

وإذا كانت الصراصير في الثلاجة، اهرسي الخيار واتركيه داخلها، وسيطرد هذا المسحوق ما يصل إلى 90% من هذه الحشرات.

صودا الخبز يكافح النمل والصراصير وعندما تتناوله يفرز فقاعات ثاني أكسيد الكربون فتقتلها (بيكسابي)

3. صودا الخبز

يعد صودا الخبز (باكينغ صودا) أداة فعالة في مكافحة النمل والصراصير، بسبب احتوائه على عنصر فعال يعمل على مقاومة الفطريات النباتية والبياض الدقيقي، وعندما تتناوله الحشرات يفرز فقاعات ثاني أكسيد الكربون التي تقتلها.

كل ما عليك فعله هو رش المكان بقليل من الماء ثم وضع كوبين من صودا الخبر، والانتظار لمدة نصف ساعة قبل إضافة كوب من الخل.

مصيدة الخل سلاحك للقضاء على ذباب الفاكهة (الجزيرة)

4. نصب فخ

يمكنك نصب فخ للحشرات باستخدام زجاجة بلاستيكية وقليل من الماء والصابون أو الخل. تعتبر المصيدة المنزلية حلا فعالا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه المواد الكيميائية.

مسحوق القرفة لن يقتل الحشرات، لكن سيحول دون دخولها (شترستوك)

5. مسحوق القرفة

إذا انتشرت الحشرات في منزلك، يمكنك التخلص منها باستخدام القرفة؛ تحتاجين فقط إلى العثور على المكان الذي تدخل منه الحشرات إلى المنزل ومن ثم تضعين مسحوق القرفة في طريقها. لن تقتل القرفة الحشرات، لكن ستحول دون دخولها.

الزيوت العطرية تساعد في مكافحة الآفات والحشرات المنزلية (بيكسابي)

6. الزيوت العطرية

تساعد الزيوت العطرية في مكافحة الآفات والحشرات المنزلية، ويعد زيت النعناع فعالا للغاية في هذا الشأن. كل ما عليك فعله هو خلط 10 أو 15 قطرات من زيت النعناع العطري الأساسي مع 250 مليلترا من الماء، ثم رش هذا المزيج حول الأبواب والنوافذ. ويمكنك أيضا استخدام زيت النيم.