الحارس الشخصي لمايك تايسون يكشف أكثر ما كان يخيفه على حلبة الملاكمة

كشف الحارس الشخصي السابق لأسطورة الملاكمة مايك تايسون عن بعض أسراره وعاداته قبل النزال، ومنها أنه كان يعاني من القلق المزمن، وأن أكثر ما كان يخيفه هو أن يقتل شخصا ما على الحلبة.

ويعد تايسون من أبرز الملاكمين بالوزن الثقيل في التاريخ، وكان يتميز بالقوة والسرعة في الضربات وهو ما جعله يفوز بأول نزال احترافي له بالضربة القاضية وعمره 19 عاما فقط.

وقال حارسه السابق رودي غونزاليس -لصحيفة "صن" (The Sun) البريطانية- إن تايسون كانت له بعض الطقوس قبل القتال لمنع نفسه من التهور داخل الحلبة، وإن أكثر ما كان يخيفه هو أن يقتل أي شخص في أثناء النزال.

وأضاف أن تايسون كان يعاني أيضًا من القلق المزمن، وكان يطلق كل مشاعره لدرجة أنه اعتاد على البكاء قبل خوضه أي نزال.