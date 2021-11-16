تزداد حرارة الأرض وتتصاعد التأثيرات المناخية، كالجفاف والأعاصير وحرائق الغابات. وتصبح أكثر انتشارا وشدة، بسبب الاحتباس الحراري الناجم عن غازات كثاني أكسيد الكربون يضخها البشر في الغلاف الجوي، سواء من حرق البنزين أثناء القيادة، أو حرق النفط أو الغاز لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء، على سبيل المثال.

وجاءت جائحة كورونا وأسهمت في جعل كثير من الناس متحمسين للحفاظ على الطاقة في منازلهم، من أجل توفير المال، وتقليص الأضرار التي تهدد البيئة. فوفقا لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" (LATimes)، "انخفضت انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 7% في عام 2020".

وقال مسؤولو ولاية كاليفورنيا "إن معايير الكفاءة الصارمة للأجهزة والمباني، وفرت للمستهلكين أكثر من 100 مليار دولار". وهكذا، كلما استخدمت أُسر أكثر، طاقة أقل، أو مصدر طاقة أنظف، ستنخفض انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وبعد أن أصبح المناخ أحد أكبر التهديدات في حياتنا، لم يعد أمامنا خيار سوى أن نقوم بدورنا لإنقاذ مستقبلنا، بالمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية داخل منازلنا وتقليل التكاليف، وخفض التلوث للحفاظ على كوكبنا.

معايير الكفاءة الصارمة للأجهزة والمباني، وفرت للمستهلكين أكثر من 100 مليار دولار (مواقع التواصل)

خطوات صغيرة تتراكم

وفقا لوكالة "ناسا" (NASA)، فقد "كانت السنة الماضية هي الأكثر سخونة على الكوكب"، عقب "السنوات السبع الأكثر دفئا منذ عام 2014″، بحسب "الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي" (NOAA)، بعد أن بلغ معدل إنتاج الفرد من غاز ثاني أكسيد الكربون في الدول الصناعية نحو 10 أطنان في السنة، مما يعني أننا "نعيش أزمة مناخ قد تهدد هذا الجيل والأجيال المقبلة، ما لم نقلل من انبعاثاتنا". وفقا للدكتور جريجوري كيوليان، مدير مركز الأنظمة المستدامة في جامعة ميشيغان.

وبالرغم من صعوبة تحديد التغييرات المؤثرة التي يمكن تنفيذها بسرعة وسهولة لتحقيق ذلك، فإن الخبراء يقولون إن الوقت قد حان لإعادة التفكير في طرق استخدام الطاقة في المنزل، والاهتمام بمشكلة تغير المناخ، والقلق بشأن تأثيره على كل من البيئة ومستقبل عائلتك.

ففي حين أن "الأسر في المنازل مسؤولة عن 20% فقط من الانبعاثات السنوية، اتضح أن الذين يعيشون أسلوب حياة أكثر صداقة للبيئة يمكنهم أن يفعلوا شيئا ذا فائدة حيال تغير المناخ"، حيث يمكن أن يؤدي إجراء تدقيق بسيط إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس، من خلال اتباع بعض النصائح التي تتدرج من الأسهل إلى الأكثر طموحا وصولا إلى تحقيق الاستدامة البيئية داخل منزلك، والحد من الإنفاق على فواتير الخدمات.

وذلك عبر "مجموعة من الخطوات العملية الصغيرة التي تتراكم وتُحدث تأثيرا بمرور الوقت"، كما تقول تيريزا إيبرهاردت، مديرة مشروع في صندوق الدفاع عن البيئة بالولايات المتحدة.

وطبقا لنتائج تحليل أجراه مركز الأنظمة المستدامة بولاية ميشيغان، حقق المنزل الموفر للطاقة على مدى دورة حياته البالغة 50 عاما، خفضا في انبعاثات الكربون بأكثر من 60%، مع توفير 38 ألف دولار من تكلفة الكهرباء، و40 ألف دولار من الغاز الطبيعي، بمتوسط وفر قدره 1560 دولارا سنويا. وفقا لقناة "سي إن بي سي" (CNBC).

الخبراء ينصحون بألا تزيد درجة الحرارة على 30 إلى 40 درجة مئوية باستثناء الملابس الداخلية وأغطية الفراش (الألمانية)

يمكنك المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وحماية البيئة وتوفير نفقات أسرتك، بالبدء باتباع هذه الخطوات التصاعدية التي يوصي بها الخبراء.

تأكد من العزل الجيد ومنع التسرب، فجودة العزل تقلل فقد الطاقة عبر النوافذ والأبواب، والاستفادة من الستائر والأشجار، يساعد على التحكم في درجات الحرارة المنزلية. أيضا يُفضل تجنب رفع غطاء القدر باستمرار، تفاديا لتسرب الحرارة خارجه. وضع الغطاء على القدر يوفر استهلاك ربع كمية الطاقة، مما يخفض استهلاك الطاقة في منزلك، ويوفر لك نفقات فواتير الكهرباء والغاز، وهو ما ينطبق على الفرن، فكلما زاد عدد مرات فتح وغلق بابه، طالت مدة استهلاكه للطاقة.