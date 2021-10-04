أنقرة- يُنظر إلى الخبز في تركيا على أنه أكثر من مجرد طعام، فهو منتج ثقافي مُتجذر في أسلوب حياة الأتراك، والجهود المبذولة لإنتاجه تحظى بالاحترام كما أن العامل الذي يصنعه هو شخص موقر بين أهل حيّه، ويعدّ رمي الخبز إهانة كبيره نظرا إلى قدسيته.

ويصنع الخبز أو الـ(Ekmek) -كما يقال عنه باللغة التركية- بأساليب متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى داخل تركيا، ويأخذ أسماء خاصة بأسلوب إعداده، وأحيانا جراء شكله، وأحيانا تبعا لمنطقته، ولكل منطقة أسرار خاصة بكيفية صناعته، ويتم تمرير هذه الأسرار من جيل إلى جيل.

خبز بازلاما (الجزيرة)

أنواع الخبز الأكثر شيوعا في تركيا

بازلاما (Pazlama)

هو نوع من الخبز المخمر ذو شكل دائري ومنتظم ويتكون من طبقات، وهو خبز شائع بخاصة في منطقة أضنة، ويمكن أن تختلف تسميته حسب المنطقة التي يصنع بها، فمثلا يطلق عليه في مدينة آيدن "بازديرما"، ويسمى "تابيل" في مدينة إسكي شهير.

ويبلغ متوسط ​​قطر خبز بازلاما من 20 إلى 25 سنتيمترا، وثخنه يبلغ سنتيمترا واحدا، ويُخبز تقليديًا على صفيحة ترابية أو في تنور.

خبز البيدا (الجزيرة)

البيدا (Rmazan Pidesi)

ما إن يُعلن قدوم شهر رمضان في تركيا، حتى تبدأ الأفران بتحضير خبز البيدا المعروف في البلاد باسم "رمضان بيدسي" (Rmazan Pidesi).

ولأهمية هذا النوع من الخبز، قامت البلديات التركية في شهر رمضان الماضي بإيصال خبز البيدا مجانا إلى المنازل بسبب تدابير الإغلاق والحظر جراء وباء كورونا.

وبدأ تقديم هذا النوع من المعجنات بين 1600 و1700م، إبان الإمبراطورية العثمانية، وكان مرتبطا بمائدتي الإفطار والسحور في رمضان.

خبز الذرة (الجزيرة)

خبز الذرة (Mısır Ekmeği)

خبز الذرة الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية هو أحد أنواع الخبز المعروفة في منطقة شرق البحر الأسود، وهو مشهور بشدة صفار لونه، وقد انتشرت شهرته بمرور الوقت من البحر الأسود إلى تركيا كلها، ويُخبز من دون استخدام الخميرة.

السميت (Semit)

السميت خبز دائري يغطى بالسمسم أو بذور الكتان أو بذور عباد الشمس، وحجمه وطعمه يختلفان اعتمادا على المنطقة التي يوجد فيها، وهو مقرمش من الخارج وهش من الداخل، وقد عرفت تركيا السميت منذ 1525 سنة.

خبز السميت عقب خروجه من التنور (الجزيرة)

لافاش (Lavaş)

نوع آخر من الخبز المخمر، يبلغ طوله عادة 30-40 سم، ينتج في شكل بيضاوي بعرض 15-20 سم وثخانته من 1 إلى 1.5 سم، وقد يختلف شكله وحجمه من منطقة إلى أخرى داخل تركيا.

كيتي (Kete)

خبز كيتي يحتل مكانا مهما في الاستهلاك الغذائي اليومي في شرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود الشرقية، ويُفضل كثيرا أثناء السحور في رمضان بسبب خصائصه الغذائية، ويخبز في تنور طيني، ويقدم على شكل وردة.

خبز كيتي (الجزيرة)

وقفيكبير (Vakfıkebir)

على الرغم من أنه أخذ اسمه من أحد أحياء طرابزون، فإنه يستحوذ على الإعجاب في كل ركن من أركان تركيا تقريبًا، ويتطلب صنع خبز وقفيكبير إتقانا خاصا.

خبز الفرن الحجري (Taş Fırın Ekmeği)

يسمى بهذا الاسم لأنه يُخبز على حصى مسخن، ويعدّ خبز الفرن الحجري من بين المنتجات الكلاسيكية لمطبخ الأناضول، وينتج ويستهلك يوميًا.

خبز الفرن الحجري (الجزيرة)

خبز الحبوب المشكلة (Karışık Tahıllı Ekmek)

هو أحد أنواع الخبز المفضل لدى أولئك الذين يهتمون بتغذيتهم، يحتوي عمومًا على دقيق القمح والشعير وحبوب الشوفان والذرة، ويحتوي على كثير من الفيتامينات والمعادن بسبب تنوع الحبوب فيه.

خبز أسمر (Tam Buğday Ekmeği)

يستخدم القمح غير المعالج في عجين هذا الخبز الذي يحتوي على ألياف أكثر، وهو غني بالفيتامينات والمعادن مقارنة بالخبز الأبيض، ويُعتقد أنه مفيد للجهاز الهضمي.

خبز النخالة (Kepek Ekmeği)

هو أحد أنواع الخبز التي تبقيك ممتلئًا، وينصح المتخصصون في الحميات بتناوله، وأحد أسباب تفضيل كثير من الناس له غناه بمضادات الأكسدة.

خبز الحنطة السوداء (Karabuğday Ekmeği)

الحنطة السوداء أكثر أنواع الخبز شيوعًا في المدة الأخيرة، وهي في الواقع نبات من عائلة الحميض. لهذا السبب، فإن معدل البروتين فيها مرتفع، ويُعتقد أن له تأثير إيجابي على التحكم في نسبة السكر في الدم.

خبز البذور (Çekirdekli Ekmek)

هذا الخبز المملوء ببذور اليقطين وبذور عباد الشمس لذيذ جدا ومرض، بخاصة في السندويشات.

اليوفكا (Yufka)

خبز اليوفكا الذي توّج موائد الأناضول على امتداد أكثر من ألف عام يُصنع عمومًا من دقيق القمح والماء والملح. هذا النوع من الخبز المستدير الذي تستمر صلاحيته مدة طويلة، ويستخدم عمومًا كمكون رئيسي لمنتجات مثل الفطائر والبوريك.

خبز اليوفكا (الجزيرة)

الاختلافات الإقليمية

وسط الأناضول تعدّ من المناطق الأكثر أهمية في صناعة الخبز، فخبز البازلاما فيها أرق بكثير من أي مكان آخر، فضلا عن أنواع أخرى من الخبز اللذيذ لن تجد مثلها في تركيا.

منطقة البحر الأسود تشتهر بخبز الذرة الذي يعدّ من دقيق الذرة والماء ولا يخمّر، ويخبز بشكل تقليدي في الفرن، ويكون ذا لون أصفر بفضل دقيق الذرة.

منطقه البحر الأبيض المتوسط هي أيضا منطقة مهمة في صناعة الخبز باعتبارها منطقة سياحية وشعبية حيث المناطق المحيطة بها مثل أضنة وأنطاكية وفتحية التي هي مراكز لإنتاج البذور التي تجمع وتطحن وتخلط مع الحليب وتشكل كعجينة متماسكة وتخمر، ومن ثم تشكل على شكل بيضاوي وترش بالسمسم.

وفير ومقدس

ويقول الخباز فتح الله أوزبك للجزيرة نت إن الخبز لديه قدسية حتى إن الخبازين يستحضرون اسم الله قبل وضع الخبز في الفرن، ويكتسب الخبز بالطبع أهمية أكبر في الاحتفالات الدينية.

وقال الخباز الذي يعمل في هذه المهنة منذ 50 عاما إن "أنواع الخبز في تركيا لا حصر لها، حيث إن الثخن والوزن هما من يصنعان فارق السعر بينها، ويمكن صنعها بكميات مختلفة من القمح والشعير أو الذرة، كما أن خلط هذه المكونات ومطابقتها أمر شائع نسبيا".

وأضاف أوزبك "ليست هناك وجبة في تركيا تستهلك من دون أن يكون الخبز معها، فهو جزء من نسيج الثقافة التركية لوفرة وسهولة إنتاجه وسعره الرخيص، فهو متاح لكل الطبقات سواء أكانت غنية أم فقيرة".

وتقول تقارير تركية إن تاريخ الخبز يعود إلى أكثر من 30 ألف سنة، وقد كان الأتراك الرحّل يستهلكون الخبز منذ آلاف السنين.