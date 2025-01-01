إعلان مدفوع الثمن: سهيل سات خلال العام 2024

لقد شهدت شركة سهيل سات، الشركة الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عامًا مكللًا بالأحداث في عام 2024، حيث أظهرت تقدمًا وتوسعًا كبيرًا في الخدمات المتعددة.

بدءًا من خدمات الاستخدام العرضي عبر الأقمار الصناعية، وخدمات التخزين والعرض (Playout)، إلى نقل البث المباشر إلى المنازل، وحلول في سات (VSAT)، وخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة، فقد أثبتت سهيل سات باستمرار التزامها بتقديم حلول اتصالات عالية الجودة عبر الأقمار الصناعية.

تقدم هذه المقالة مراجعة شاملة لإنجازات الشركة في عام 2024 الذي كان عامًا مليئاً بالنمو لشركة سهيل سات.

خدمات التوصيل المباشر إلى المنازل (DTH)

تلبي باقة خدمات اليث المباشر إلى المنازل (DTH) الواسعة النطاق التي تقدمها شركة سهيل سات لمجموعة متنوعة من العملاء، حيث توفر حلول بث عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل. وتستفيد شبكة قنوات روتانا من خدمات اليث المباشر إلى المنازل (DTH) التي تقدمها سهيل سات، مما يسهل سرعة توزيع القنوات في جميع أنحاء المنطقة.

تستفيد شركة أس أن آر تي (SNRT) المغربية من السعات على النطاق كيو (Ku) من شركة سهيل سات، مما يضمن قدرة (DTH) موثوقة وفعالة لبثها. كما تتمتع مؤسسة قطر للإعلام (QMC) بخدمات باقة سهيل سات المنوعة، والتي تدعم مجموعة واسعة من القنوات التي تلبي احتياجات الجمهور المحلي.

وتعتمد قناة الكاس، وهي شبكة بارزة، على سهيل سات وتقوم على المحافظة على عقدها وتجديده بشكل دوري، مما يضمن بثًا عالي الجودة دون انقطاع لمشاهديها.

ومن خلال توسعة متميزة، أضافت سهيل سات أكثر من 10 قنوات تلفزيونية جديدة إلى شبكتها "DTH" على قمر سهيل 2 في عام 2024. ويشمل هذا التوسع قناة الأخبار الجزائريعة A3 TV، إلى جانب خمس محطات إذاعية بارزة – Ifrikia FM وRadio Coran وRadio Internationale و Chaine3. حيث تقدم كل من هذه القنوات محتوى فريدًا، مما يعزز تنوع وجودة البرامج المتاحة لجمهور سهيل سات.

وتؤكد هذه الإضافة الاستراتيجية التزام شركة سهيل سات بتوفير حلول بث شاملة وعالية الجودة، تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المشاهدين في الشرق الأوسط وخارجه.

ومن خلال دمج هذه القنوات، تواصل سهيل سات ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات الأقمار الصناعية، ملتزمة بتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها من خلال قدرات بث موثوقة ومتنوعة.

خدمات التخزين والعرض (Playout)

تقدم خدمات التخزين والعرض (Playout) من شركة سهيل سات حلولًا متقدمة للقنوات التلفزيونية، حيث تجمع بين التوزيع عبر الأقمار الصناعية وتكنولوجيا البث المتطورة القائمة على المحطة الأرضية الحديثة في الدوحة. تمكن هذه الخدمات منشئي المحتوى من نشر القنوات التلفزيونية بسرعة، مما يوفر راحة البال والوصول إلى أقصى قدر من الجمهور.

خلال عام ٢٠٢٤، قامت شركة سهيل سات بتوفير حلول شاملة للتعافي من الكوارث، مما يضمن خدمات بث مستمرة وموثوقة لقناة الريان التلفزيونية. تضمن البنية التحتية المتطورة والدعم المخصص لها استمرار البث دون انقطاع أثناء حالات الطوارئ. حيث تحافظ على سلامة الخدمة، مما يعزز من مكانة سهيل سات كشريك موثوق للقناة.

خدمات الاستخدام العرضي (OU)

كانت شركة سهيل سات في طليعة الشركات في تقديم خدمات الاستخدام العرضي عبر الأقمار الصناعية والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها. على سبيل المثال، تستفيد شركة الجزيرة الإعلامية من قدرات البث عبر الأقمار الصناعية المرنة والموثوقة التي توفرها سهيل سات لتلبية احتياجاتها. وبالمثل، تستفيد قناة الكاس من الدعم التشغيلي السلسل، مما يضمن خدمة بث سلسة دون انقطاع.

علاوة على ذلك، تقدم سهيل سات خدماتها لتشمل تلفزيون قطر، مما يضمن حلول بث عالية الجودة تلبي متطلبات الشبكة. كما يستفيد عملاء جدد مثل الريان وروتانا من خدمات (OU) المميزة التي تقدمها سهيل سات، والمصممة للتعامل مع جداول البث المتنوعة وتغطية الأحداث الخاصة وبدقة وكفاءة.

ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، تؤكد شركة سهيل سات التزامها بتوفير خدمات اتصالات فضائية متفوقة، وتعزيز البنية التحتية الإعلامية في المنطقة. وتركز قدرتها على توفير سعة أقمار صناعية موثوقة وفي الوقت المناسب للاستخدام العرضي وتسلط الضوء على دورها المحوري في صناعة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ودعم الاحتياجات الديناميكية لشبكات البث في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

الشهادات التي حصلت عليها سهيل سات

حصلت شركة سهيل سات على شهادة المستوى الرابع لمحطة الغويرية الفضائية التي تبلغ مساحتها ٥٠ ألف متر مربع في الدوحة ضمن برنامج شهادة محطة الأقمار الصناعية التابعة لـ WTA. يوفر البرنامج معايير شفافة ومُتحقق منها بشكل مستقل كوسيلة لمحطات الأقمار الصناعية للتمييز بين نفسها وللعملاء لاختيار مستوى السعر والأداء المناسب لتطبيقاتهم. وعلاوة على ذلك، تم تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية لمحطة الأقمار الصناعية التابعة لشركة سهيل سات بنجاح وحصل على شهادة ISO 45001:2018 والتي تغطي خدمات الاستضافة والبث و VSTA والإرسال والاتصالات عبر الأقمار الصناعية المقدمة من المحطة الأرضية.

مشاركة القطاع الصناعي

وكجزء من التزام شركة سهيل سعت بتطوير القطاع الصناعي للأقمار الصناعية والتعاون الدولي، عقدت سهيل سات شراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات في قطر لاستضافة مؤتمر (ISRMM) في محطتها الأرضية الحديثة في شهر سبتمبر من العام 2024.

وقعد اجتذب هذا الحدث المرموق مندوبين من جميع أنحاء العالم، معا عزز الحوار العالمي حول الأقمار الصناعية والتقدم التنظيمي مع التركيز على مراقبة الطيف وإدارته. ولم يسلط المؤتمر الضوء على ريادة قطر في تكنولوجيا الأقمار الصناعية فحسب، بل سلط الضوء أيضًا بشكل كبير على كونها مركزًا للاتصالات المبتكرة وجذب الاستثمارات والشراكات المستقبلية في هذا القطاع.

خدمات (VSAT)

تقدم شركة سهيل سات خدمات VSAT متميزة على قمرها الصناعي سهيل1- لمجموعة متنوعة من العملاء، مما يضمن حلول اتصالات عالية الجودة وموثوقة. والجدير بالذكر أن سهيل سات استأجرت سعة VSAT إضافية لشركة Viasat ووقعت عقدًا مع شركة جلف سات من الكويت. علاوة علىذيلك، تقدم سهيل سات سعة VSAT للاستخدام العرضي وخدمات المحطة الأرضية لكبار الشخصيات، مما يدل على تنوعها في تليية احتياجات العملاء المختلفة.

تستفيد وزارة الداخلية من خدمات VSAT الشاملة لمركبات الاتصالات التابعة لها، باستخدام نطاق Ku-band من سهيل1. يتضمن هذا الحل دمج أنظمة G3 وG4 من أُريدُ، مما يوفر اتصالًا سلسًا. بالإضافة إلى ذلك، تشارك سهيل سات في مناقشات مع شركة Qnexus، بهدف الاستمرار في تقديم خدمات VSAT الشاملة إلى ما بعد فترة الاتفاقية الحالية.

بشكل عام، تتميز خدمات VSAT التي تقدمها شركة سهيل سات بقدرتها على تقديم حلول اتصالات متخصصة، من خلال الجمع بين سعة الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية لتعزيز الكفاءة التشغيلية لمختلف العملاء. ويضمن هذا الالتزام بتقديم خدمة استثنائية أن تظل شركة سهيل سات شريكًا موثوقًا به في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

مذكرة التفاهم مع نايل سات

وفي تطور كبير، وقعت شركة سهيل سات مذكرة تفاهم مع شركة نايل سات المصرية لبحث واستكشاف الفرص المستقبلية. وتركز هذه الاتفاقية على الاستفادة من قدرات الأقمار الصناعية وخدمات المحطات الأرضية لتعزيز عروضها، وضمان قدرة الشركتين على تلبية الطلبات المتزايدة وتقديم خدمة متفوقة لعملائهما في جميع أنحاء المنطقة.

خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية

كما تقدم شركة سهيل سات مجموعة شاملة من خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة من خلال شراكتها مع شركة إنمارسات لعملائها، مما يضمن حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية موثوقة وفعالة.

وتتضمن إحد الخدمات المهمة تفعيل أنظم BGAN (شبكة النطاق العريض العالمية)، والتي توفر اتصالًا عالي السرعة للبيانات والصوت عبر العالم. وتعتير هذه الخدمةضرورية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة، وخاصة الاتصالات المتنقلة والبعيدة.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم شركة سهيل سات تفعيل خدمة الهاتف عبر الأقمار الصناعية العالمية (GSPS)، مما يسهل الاتصالات الصوتية السلسة للمستخدمين في المناطق النائية حيث لا تتوفر الشبكات التقليدية. وقد كانت هذه التفعيلات مفيدة لعملاء رئيسيين مثل فودافون وأُريدُ، مما سمح لهم بتوسيع نطاق عروض خدماتهم لعملائهم.

كما تلبي شركة سهيل سات المتطلبات المتخصصة من خلال توفير حلول الأقمار الصناعية المصممة خصيصًا، مما يضمن للعملاء مثل وزارة الداخلية ومكتب الإعلام الدولي إمكانية الوصول إلى أدوات اتصال قوية.

وتشمل خدماتها حلولًا مُدارة تجم بين سعة الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية مثل G3 وG4، مما يعزز الينية التحتية للاتصالات الشاملة لعملائها.

من خلال الشراكة مع قادة الصناعة وتجديد العقود طويلة الأجل، تواصل سهيل سات تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة، وتلبية الاحتياجات المتطورة لقاعدة عملائها المتنوعة.

2024 – عام من النمو

تعكم إنجازات شركة سهيل سات في عام 2024 التزامها الثابت بالتميز والابتكار في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. من توسيع شبكة DTH إلى توقيع شراكات استراتيجية وتوفير خدمات VSAT وInmarsat الشاملة، عززت سهيل سات مكانتها كمشغل رائد للأقمار الصناعية.

فمع استمرار الشركة في التطور والتكيف مع الاحتياجات الديناميكية لعملائها، فإنها تظل ملتزمة بتقديم حلول اتصالات فضائية متفوقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

كان عام 2024 شهادة على الرؤية الاستراتيجية لشركة سهيل سات والتميز في الخدمات التشغيلية، مما مهد الطريق للنمو المستمر والنجاح في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في السنوات القادمة.