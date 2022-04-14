طراد "موسكو".. صائد حاملات الطائرات الذي تقول أوكرانيا إنها أصابته بصاروخ

قالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة الرئيسية في أسطول البحر الأسود الروسي -وهي الطراد الصاروخي موسكفا- تعرضت لأضرار بالغة بعد انفجار ذخيرة على متنها، بينما قالت أوكرانيا إنها أصابت السفينة ذاتها بضربة صاروخية.

وأوضحت الوزارة في بيان الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، "نتيجة حريق في طراد الصواريخ موسكفا، انفجرت ذخيرة. ولحقت بالسفينة أضرار بالغة".

وقالت وكالات أنباء روسية إن موسكفا كانت مسلحة بـ16 صاروخ كروز مضادا للسفن من طراز "فولكان" يصل مداها إلى 700 كيلومتر على الأقل.

"موسكو".. قاتل حاملات الطائرات

ـ طراد "موسكو"، أو"موسكفا"، أو "قاتل حاملات الطائرات"، أحد أقوى القطع البحرية الروسية، ومهمته الأساسية مهاجمة حاملات الطائرات والقطع البحرية الكبيرة.

ـ يناير/كانون الثاني 1983: دخل الخدمة وكان في البداية اسمه "سلافا" أي "المجد". وفي مايو/أيار 1996: تمت إعادة تسميته باسم "موسكو".

ـ يعد الطراد "موسكو" الأكثر تجهيزا في الفئة "فارياج" الروسية، وتبلغ حمولته الكاملة 11300 طن، ويستطيع حمل مروحيتين مسلحتين ضد السفن والغواصات، ولكنه يحمل حوامة واحدة من طراز "كا 27".

ـ تنبع قوة هذا الطراد من أنه مجهز بصواريخ كروز المضادة للسفن من نوع "بي 500″، التي يبلغ مداها 550 كيلومترا و700 كيلومتر، بينما تصل سرعتها إلى 3 آلاف كيلومتر في الساعة، ويبلغ وزن رأسها الحربي 950 كيلوغراما.

ـ يحمل الطراد "موسكو" 16 صاروخا من نوع "إس- إس- إن 12" و4 صواريخ من نوع "إس إيه-إن 4″، ومدفعين من عيار 130 مليمترا، ونظاما مركزيا للدفاع ضد الصواريخ، و84 صاروخا من نوع "إس 300″، ولكن سيحل محلها 64 صاروخا من طراز "إس 400″، وينتهي من تجهيزها نهاية 2015.

قمة مالطا

ـ ديسمبر/كانون الأول 1989: لعب الطراد "موسكو" دورا في "قمة مالطا" بين الرئيس السوفياتي ميخائيل غورباتشوف ونظيره الأميركي جورج بوش الأب حيث استخدم من قبل المفاوضين السوفيات.

ـ خضع الطراد لعملية تجديد واسعة استمرت 10 سنوات، بدأت في ديسمبر/كانون الأول عام 1990 وعاد للخدمة في أغسطس/آب عام 1999.

ـ أبريل/نيسان 2003: شارك الطراد "موسكو" مع عدة قطع بحرية في تدريبات مشتركة مع البحرية الهندية في المحيط الهندي.

ـ من 9 وحتى 12 أغسطس/آب 2008: شارك في النزاع المسلح بين روسيا وجورجيا، حيث كان منتشرا في المياه الأبخازية.

ـ عام 2013: أرسل الطراد إلى البحر المتوسط في رد على انتشار القطع البحرية الأميركية على طول الساحل السوري.