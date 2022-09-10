الأمير وليام.. ولي العهد البريطاني

الأمير وليام "دوق كامبردج" هو الأول في ترتيب ولاية العهد للعرش البريطاني بعد اعتلاء أبيه الملك تشارلز الثالث مكان والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر/أيلول 2022، ومن ثم يحصل وليام على لقب "أمير ويلز" وتصبح زوجته الأميرة كاثرين "أميرة ويلز".

المولد والنشأة

ولد الأمير وليام آرثر فيليب لويس يوم 21 يونيو/حزيران 1982 في مستشفى سانت ماري بلندن، ويعيش في قصر كنسينغتون مقر العائلة المالكة.

هو الابن الأكبر للأميرة الراحلة ديانا فرانسيس سبنسر (الشهيرة بالأميرة ديانا)، والملك تشارلز الثالث، وحاز الأمير وليام لقب دوق كامبردج عام 2011 قبل زواجه مباشرة.

في الكنيسة الملكية وستمنستر آبي في لندن، تزوج وليام بكاثرين إليزابيث ميدلتون، ابنة مايكل فرانسيس ميدلتون وكارول إليزابيث جولدسميث، في 29 أبريل/نيسان 2011، حيث وصف الحفل بـ"زفاف القرن".

له 3 أبناء، أكبرهم الأمير جورج ألكسندر لويس (أمير كامبردج) المولود عام 2013 والثاني في ترتيب وراثة العرش بعد أبيه، وثاني أبنائه الأميرة شارلوت إليزابيث ديانا المولودة عام 2015، بالإضافة إلى الأمير لويس آرثر تشارلز المولود عام 2018.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى وليام تعليمه المبكر في مدرسة ويذرباي في لندن، والتحق بعدئذ بمدرسة لودغروف في بيركشاير من عام 1990 حتى 1995.

درس في كلية إيتون في وندسور من عام 1995 إلى عام 2000، ثم التحق بجامعة سانت آندروز في أسكتلندا، ودرس فيها تاريخ الفن والجغرافيا، وتخرج فيها عام 2005.

التحق بعد ذلك بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وانضم عام 2008 إلى القوات الجوية الملكية ثم البحرية، بقصد اكتساب الخبرة في الفروع الثلاثة الرئيسة للقوات المسلحة.

في عام 2010 أكمل تدريبه باعتباره طيارا لطائرة هليكوبتر، عمل عقب ذلك في قوة البحث والإنقاذ التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وخدم في ويلز.

اهتماماته

إثر عمله 7 سنوات ونصف في الخدمة العسكرية بدوام كامل، ركز وليام اهتمامه وأعماله وأنشطته الخيرية في تعزيز دور ورفاهية الذين يخدمون أو خدموا بلادهم في القوات المسلحة، مع منحه أولوية خاصة في إلقاء الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه أفراد الخدمة الذين ينتقلون إلى الحياة المدنية.

الوظائف والمسؤوليات

خدم في جولتين بأفغانستان.

شارك في أكثر من 150 عملية قبل إنهاء خدمته العسكرية في سبتمبر/أيلول 2013.

عمل طيار إسعاف جوي من يوليو/تموز 2015 حتى يوليو/تموز 2017.

يدير الأمير مع زوجته الأميرة كاثرين أنشطة خيرية من خلال المؤسسة الخيرية الملكية التي تطور برامج ومشاريع وتقدم استثمارات خيرية.

دعم مبادرات تمويل لتنمية المجتمع والتعليم البيئي في جميع أنحاء أفريقيا.

دعم برامج مساعدة الأطفال والشباب على بناء مهاراتهم وثقتهم وتطلعاتهم، ورفع مستوى الوعي لديهم حول مدى خطورة القضايا التي يمكن أن تؤثر على الشباب، مثل التشرد والبلطجة.

الجوائز والألقاب

مُنح لقب القائد الجوي الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني "Coningsby".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، أطلق "جائزة إيرثشوت" وهي جائزة عالمية للبيئة صُممت لتحفيز التغيير والمساعدة في إصلاح الكوكب في السنوات العشر القادمة.

أطلق حملة "رؤساء معا" (Head together) عام 2017 مع زوجته الدوقة كاثرين وأخيه الأمير هاري بهدف زيادة الوعي الوطني حول الصحة العقلية، وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية.