الكوليرا تضرب العراق وتوقعات بزيادة الإصابات

10 إصابات سجلت في محافظة السليمانية واثنتان في المثنى وواحدة في كركوك

توقعت وزارة الصحة العراقية زيادة في عدد الإصابات بمرض الكوليرا في البلاد بعد اكتشاف 13 حالة، 10 منهم في محافظة السليمانية بإقليم كردستان التي لم تشهد المرض منذ 10 سنوات، دون تسجيل وفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية إن التشخيص المبكر للمرض يسرّع الشفاء منه، مشيرا إلى أنه ينتقل بالطعام والشراب الملوث من الشخص المصاب إلى الشخص السليم.

وأكد أن كبار السن والأطفال هم الأشخاص الأكثر وهنا وعرضة للإصابة بالمرض، وطالب أفراد المجتمع بالاهتمام النظافة الشخصية وسلامة المأكولات والمشروبات.

وكان البدر أعلن أمس في بيان أن مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية أكدت تشخيص 13 إصابة بالكوليرا في العراق.

وسجلت 10 إصابات في محافظة السليمانية (شمال) واثنتان في محافظة المُثنى (جنوب) وواحدة في محافظة كركوك (شمال)، وفقا للبيان.

من جانبه، قال المدير العام لصحة السليمانية الطبيب صباح هورامي في مؤتمر صحفي الأحد في السليمانية "تم تسجيل 10 حالات (إصابة) بالكوليرا في المحافظة، تأكدت نتائج تحاليلها في مختبر بغداد المركزي". وأشار إلى وجود 56 إصابة مشتبها بها تنتظر التشخيص النهائي في المختبر المركزي ببغداد.

ولفت هورامي إلى "تسجيل حوالي 4 آلاف حالة إسهال وقيء في مستشفيات السليمانية" خلال الأيام العشرة الماضية، وقال إن "الكوليرا مرض رهيب لكن يمكن علاجه بسهولة بالغة ويمكننا إنقاذ حياة أي شخص في غضون ساعات قليلة".

ولم تتحدث المصادر عن تسجيل أي وفاة جراء المرض.