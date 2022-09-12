عرض السفير الروسي في برلين سيرجي نيتشايف تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" كبديل، وذلك على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

وقال نيتشايف -في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية اليومية نُشرَت اليوم الاثنين- إن الخط "جاهز للاستخدام والملء بالغاز، ويلبي المتطلبات، كما أجريت له الفحوص التقنية"، مضيفا أن "الأمر الوحيد المفقود هو الإرادة السياسية للحكومة الألمانية"، مستبعدا إعادة تشغيل "نورد ستريم 1" في ظل "الظروف الحالية".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية المملوكة للدولة بالكامل أوقفت شحنات الغاز عبر "نورد ستريم 1".

وسبقت الشركة هذه الخطوة بتقليصات متعددة في حجم واردات الغاز عبر هذا الخط، مبررة ذلك بمشكلات تقنية تزعم أنه لا يمكن حلها بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار من قبل إلى خط أنابيب "نورد ستريم 2" كبديل.

وفي برلين يُشتبه في أن موسكو تتذرّع بتعطل "نورد ستريم 1" فقط من أجل تحقيق أهدافها السياسية -بما في ذلك تشغيل "نورد ستريم 2"- وتخفيف ضغط العقوبات. وعلقت الحكومة الألمانية الموافقة على تشغيل "نورد ستريم 2" في فبراير/شباط الماضي قبل وقت قصير من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي نهاية يوليو/تموز خفضت روسيا واردات الغاز عبر "نورد ستريم 1″، مشيرة إلى وجود توربين معيب. ورغم ذلك، لا يزال هناك توربين أصلح لهذا الخط في مدينة مولهايم الألمانية بانتظار النقل إلى روسيا منذ أسابيع.

وقال نيتشايف إن التوربين الأخير المتبقي به عيب تقني لأن الزيت يتسرب منه.

ورفض السفير تصريح شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية المسؤولة عن صيانة التوربين بأن تسرب الزيت منه ليس بالأمر الحرج، واصفا ذلك بأنه "غير مقبول".

وقال "لن تُشغل أنظمة معيبة.. لا يمكن لألمانيا الاستغناء عن الغاز الروسي على المدى القصير".