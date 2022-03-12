ألمانيا تبحث التعاون في مجال الطاقة مع قطر

قال وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية يورج كوكيز اليوم السبت إن الحكومة الألمانية، التي تعمل على تقليل اعتماد البلاد على النفط والغاز الروسيين، بحثت إمدادات الطاقة مع قطر.

وأضاف كوكيز على تويتر "ناقشنا التعاون الثنائي لاسيما في مجال الطاقة واستثمارات الشركات"، موضحا أنه تحدث مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يرأس أيضا صندوق الثروة السيادية القطري، يوم الأربعاء الماضي.

وتوشك ألمانيا على إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية هذا العام، وتخطط لبناء أول محطة للغاز الطبيعي المسال في غضون عامين. وقطر واحدة من الدول التي اتصلت بها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقالت دولة قطر إنها قد تحوّل على الأرجح ما بين 10-15% من حجم شحن الغاز الطبيعي المسال. وتخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن في الوقت الحاضر.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة "فرانكفورت" الألمانية، إنه يعتزم جعل ألمانيا لا تحتاج إلى الفحم والنفط من روسيا في غضون أقل من عام.

وأضاف هابيك للصحيفة "كل يوم، وفي الحقيقة كل ساعة، نقول وداعا للواردات الروسية إلى حد ما.. إذا نجح ذلك، لن نكون بحاجة للفحم الروسي في الخريف.. وللنفط الروسي بحلول نهاية العام".

وقال إن "الغاز صار أكثر تعقيدا لأن ألمانيا لا تملك حتى الآن القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال"، مؤكدا أن الحظر الفوري للإمدادات ربما يتسبب في اختناقات خلال الشتاء المقبل وتباطؤ اقتصادي وارتفاع للتضخم.