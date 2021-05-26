حققت فروع شبكة الجزيرة -ومن بينها الجزيرة نت- نتائج طيبة في منافسات جائزة تيلي الأميركية المتخصصة بالفيديو والتلفزيون في دورتها 42، توجتها بالحصول على لقب "مؤسسة العام"، لتكون أول مؤسسة غير أميركية تحصل على هذا التصنيف منذ تأسيس الجائزة عام 1979.

وحصدت الجزيرة أكثر من 60 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف فروع وفئات الجائزة، كما حصلت برامجها ووثائقياتها على تنويه خاص، بينها: "عن السينما " و"المسافر" و"ما خفي أعظم"، و"للقصة بقية".

وحصدت البرامج والفيديوهات التي أنتجها القطاع الرقمي 40 ميدالية، هي 3 ذهبيات، و22 وفضية، و15 برونزية، بينها برونزيتان في فئة مواقع التواصل، ذهبتا لفيديوين أنتجهما موقع الجزيرة نت، الأول بعنوان "بائعة الخبز" والثاني "هكذا يتحدث فتى عراقي مع سنجاب".

ويتناول "بائعة الخبز" الذي أعده علاء عرنوس وأخرجته سهى إسماعيل -في أقل من دقيقتين- قصة الطفلة السورية غدير الخطيب، إذ تروي الطفلة السورية النازحة بلسانها كيف أجّلت أحلامها بمواصلة الدراسة في قريتها، لاضطرارها للاستيقاظ يوميا منذ ساعات الفجر الأولى لمساعدة والدها في تسويق الخبز لنحو 20 أسرة داخل مخيم للاجئين في الشمال السوري، وقد حل ثالثا في فئة فيديوهات التواصل الاجتماعي.

"بائعة الخبز" يروي قصة غدير الخطيب في مخيم طيبة بالشمال السوري (الجزيرة)

ويعرض فيديو الطفل العراقي والسنجاب الذي أعده وأخرجه صلاح بابان حادثة غريبة ولافتة، عن عثور العراقي ساسان دلشاد (12 عاما) على سنجاب صغير لم يتجاوز حجمه كفّ اليد في قريته بمنطقة هورامان الحدودية التابعة لمحافظة السليمانية بإقليم كردستان.

ويعرض الفيديو -في 3 دقائق- كيف استطاع الفتى أن يهيئ لغة حوار خاصّة بينه وبين السنجاب الصغير، ليُعلّمه بعض الحركات اللافتة التي لا يقوم بها إلا الإنسان.

وقال المدير العام بالوكالة الدكتور مصطفى سواق إن جوائز الجزيرة العديدة هي شهادة جديدة على المحتوى الممتاز الذي تنتجه منصاتنا وقنواتنا المختلفة، وهي تعكس بشكل جيد ريادة الشبكة وقدرتها على مواكبة التطور الإعلامي في جميع مجالاتها المختلفة، والتفوق على القنوات الدولية المرموقة وشركات الإنتاج". وأضاف "آمل أن يدفعنا هذا النجاح إلى تقديم المزيد من الإنتاج المتميز، بما في ذلك الأفلام الوثائقية والبرامج".