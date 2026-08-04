موسوعة

الإجهاد الحراري.. خطر الصيف الصامت

حفظ

Heatwave over a city, bright sun, global warming, urban heat island. Generative AI technology adobe stock
تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة (أدوبي ستوك)
إنعام النونو
Published On 4/8/2026

حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية وزيادة معدل ضربات القلب، وفي مراحله المتقدمة إلى الإغماء وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية.

وينتج ذلك عادة عن مزيج من الحرارة المتولدة داخليا من المجهود البدني والحرارة الخارجية من البيئة المحيطة، إضافة إلى تأثير الملابس ومعدات الوقاية التي قد تعيق تبريد الجسم.

مراحل الإجهاد الحراري

يمر الإجهاد الحراري بخمس مراحل تتدرج في شدتها وتأثيرها في الجسم. تبدأ المرحلة الأولى بالتشنجات الحرارية، التي تتمثل في تقلصات عضلية مؤلمة تحدث غالبا أثناء النشاط البدني في الأجواء الحارة.

تليها مرحلة الإنهاك الحراري، حينها يفقد الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح بسبب التعرق الغزير، مما يسبب الجفاف والإرهاق والضعف العضلي.

أما المرحلة الثالثة فهي الإغماء أو الدوار الحراري، وتنجم عن انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الدوار وتشوش الرؤية وقد يصل إلى فقدان مؤقت للوعي.

وتتمثل المرحلة الرابعة في الطفح الحراري، الذي يحدث نتيجة انسداد قنوات التعرق، فيظهر على شكل بثور حمراء صغيرة مصحوبة بالحكة والتهيج.

وتعد ضربة الشمس المرحلة الخامسة والأخطر، إذ يفقد الجسم قدرته على تنظيم حرارته، فترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، مما قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي الفوري.

العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، مما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل
العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، مما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل (أدوبي ستوك)

الأعراض

تتمثل أعراض الإجهاد الحراري في مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الجسم بدأ يفقد قدرته على تنظيم حرارته الداخلية نتيجة فقدان السوائل والأملاح.

وتشمل هذه الأعراض التعرق الغزير، وشحوب الجلد وبرودته ورطوبته، وقد يصاحب ذلك قشعريرة رغم ارتفاع حرارة البيئة المحيطة. كما يشعر المصاب بالإرهاق الشديد والضعف العضلي، إضافة إلى الصداع والدوخة والدوار وتشوش الرؤية.

إعلان

وقد تتطور الحالة لتؤثر في الوعي، فتظهر صعوبة في التركيز أو الارتباك، وقد يصل الأمر إلى الإغماء أو فقدان الوعي المؤقت، خاصة عند الوقوف بشكل مفاجئ.

وتشمل الأعراض أيضا الغثيان أو القيء، وتسارع ضربات القلب وسرعة التنفس، مع احتمال ضعف النبض، إلى جانب التشنجات العضلية المؤلمة، لا سيما في الساقين أو الذراعين أو البطن.

كما يعاني المصاب من علامات الجفاف، مثل العطش الشديد ونقص كمية البول أو تغير لونه إلى الداكن، وقد يظهر طفح حراري على شكل بثور حمراء صغيرة أو تهيج جلدي في المناطق المعرضة للاحتكاك.

الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، فيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية
الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما يعجز الجسم عن التخلص من الحرارة الزائدة، فيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته الداخلية (أدوبي ستوك)

ويُعد العطش الشديد من العلامات المتأخرة للإجهاد الحراري، مما يشير إلى تفاقم فقدان الجسم للسوائل. ومن المهم التمييز بين الإجهاد الحراري وضربة الشمس؛ ففي حالة الإجهاد الحراري يظل الجلد رطبا مع استمرار التعرق الغزير، وتبقى درجة حرارة الجسم أقل من 40 درجة مئوية.

أما ضربة الشمس فتتميز أعراضها بارتفاع حرارة الجسم إلى أكثر من 40 درجة مئوية، مع توقف التعرق وجفاف الجلد وسخونته، مما يجعلها حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.

الإسعافات الأولية

تتطلب الإصابة بالإجهاد الحراري التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس. فتبدأ الإسعافات الأولية بنقل المصاب إلى مكان مظلل وبارد وجيد التهوية، وإيقاف أي نشاط بدني، مع إراحته ويفضل أن يكون مستلقيا مع رفع قدميه قليلا.

كما ينبغي تبريد الجسم من خلال تخفيف الملابس غير الضرورية، ووضع كمادات باردة على الرأس والرقبة وتحت الإبطين والمنطقة الإربية، مع رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بقطعة قماش مبللة، واستخدام مروحة لتسريع عملية التبريد.

ويُنصح بتعويض السوائل تدريجيا عبر شرب رشفات من الماء البارد أو المشروبات الرياضية التي تحتوي على الأملاح والمعادن لتعويض ما فقده الجسم بالتعرق.

A man runs towards the rising sun on a small road in the outskirts of Frankfurt, Germany, Tuesday, July 1, 2025. (AP Photo/Michael Probst)
الإصابة بالإجهاد الحراري تتطلب التدخل السريع لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس (أسوشيتد برس)

وفي الوقت نفسه، يجب مراقبة المصاب وطلب المساعدة الطبية إذا لم تتحسن حالته في غضون ساعة، أو في حال التقيؤ، أو ظهور تشوش ذهني أو فقدان للوعي، أو إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، أو أصبح غير قادر على شرب السوائل.

كما ينبغي تجنب إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، وعدم تغطيس المصاب فاقد الوعي بالكامل في الماء، والاكتفاء بتبليل جسمه وتعريضه للهواء حتى وصول الرعاية الطبية.

عوامل الخطر والوقاية

تزداد احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري نتيجة تداخل عوامل بيئية وصحية وسلوكية. وتشمل هذه العوامل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، والتعرض المباشر لأشعة الشمس أو لمصادر الحرارة، وممارسة الأعمال أو الأنشطة البدنية الشاقة في الأجواء الحارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة أو معدات الوقاية التي تعيق فقدان الحرارة.

كما ترتفع الخطورة لدى الرضع والأطفال وكبار السن، والأشخاص المصابين بالسمنة أو أمراض القلب والكلى والسكري أو الذين سبق أن تعرضوا لأمراض مرتبطة بالحرارة.

MADRID, SPAIN - JULY 18: A digital thermometer reads 40 degrees Celsius on a very hot afternoon on July 18, 2023 in Madrid, Spain. An area of high pressure, named Cerberus after the underworld monster from Dante's Inferno, is making its way across the country, leading 13 of the 17 autonomous communities to be categorized as either extreme risk (red alert), significant risk (orange alert) or (yellow alert), with some places recording temperatures of 43C. With an ongoing drought and heatwave credited to climate change, extreme weather has already affected people in Spain, WHO reported in 2022 more than 4,000 excess deaths due to heat stress. (Photo by Miguel Pereira/Getty Images)
احتمالية الإصابة بالإجهاد الحراري تزداد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة (غيتي)

وتزيد بعض الأدوية، مثل مدرات البول وحاصرات بيتا ومضادات الهيستامين ومضادات الذهان، من قابلية الإصابة، إلى جانب الجفاف واستهلاك الكحول.

إعلان

كذلك يؤدي عدم التأقلم مع الأجواء الحارة أو الانتقال المفاجئ إلى بيئة مرتفعة الحرارة إلى زيادة خطر الإصابة.

وتعتمد الوقاية من الإجهاد الحراري على تقليل التعرض للحرارة والمحافظة على ترطيب الجسم. ويشمل ذلك شرب الماء بانتظام حتى في غياب الشعور بالعطش، وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون، مع حماية الجسم من أشعة الشمس باستخدام القبعات وواقي الشمس.

كما يُنصح بتجنب الأنشطة الشاقة في ساعات الذروة، والحصول على فترات راحة منتظمة في أماكن مظللة أو مكيفة، والاستفادة من وسائل التهوية والتبريد.

ومن الإجراءات الوقائية المهمة أيضا التأقلم التدريجي مع الأجواء الحارة، ومراقبة مؤشرات الحرارة لتقييم مستوى الخطر، وتوعية الأفراد بأعراض الإجهاد الحراري وطرق الإسعافات الأولية، مع التأكيد على عدم ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة بسبب الارتفاع السريع في درجة حرارتها.

المصدر: الجزيرة

إعلان