طريق التنمية.. نهر العراق الثالث الممتد من الخليج إلى تركيا

مشروع نقل إستراتيجي أطلقه العراق عام 2023 لربط الخليج العربي بتركيا وأوروبا، عبر ممر بري وخط سكة حديد يمتدان من ميناء الفاو جنوبا إلى الحدود التركية شمالا، ويهدف إلى تطوير شبكة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بما يرسخ موقع العراق مركزا إقليميا للتجارة وسلاسل الإمداد، ويحظى بدعم من تركيا وقطر والإمارات.

يقوم مشروع "طريق التنمية" على تعبيد طريق سريع طوله 1190 كيلومترا وخط سكة حديد مزدوج طوله 1175-1176 كيلومترا، كما يتضمن إنشاء مدينة صناعية متكاملة، في إطار خطة تستهدف إعادة توطين الصناعة وإحداث تحوّل في الاقتصاد العراقي بعد عقود من الحروب والعقوبات والتحديات الداخلية التي أعقبت احتلال العراق عام 2003.

الكشف عن المشروع

في 27 مايو/أيار 2023، كشفت الحكومة العراقية، في مؤتمر عقد في بغداد بحضور ممثلين عن عدد من الدول الإقليمية إضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، عن مشروع إستراتيجي أطلقت عليه اسم "طريق التنمية".

أثار الإعلان عن المشروع انقساما في الأوساط العراقية، شمل نخبا شعبية وثقافية وأكاديمية، إلى جانب منظمات وأحزاب وشيوخ عشائر ورجال دين. فبينما اعتبره مؤيدوه مشروعا تنمويا يندرج ضمن مبادرة الحزام والطريق، رأى معارضوه أنه لا يتجاوز كونه "قناة جافة" لتحويل العراق إلى ممر لعبور السلع (ترانزيت) بعوائد محدودة.

أهداف وفرص

يهدف المشروع إلى تحويل العراق إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، بما يعزز دوره في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا ويجعله أحد مشاريع التكامل الاقتصادي الكبرى في المنطقة، إلى جانب مبادرات إقليمية أخرى مثل مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

كما يهدف إلى تقليص زمن نقل البضائع بين القارتين عبر ربط البصرة بمدينة أوفاكوي التركية، بما يوفر ممرا بريا وسككيا يصل الخليج بالأسواق الأوروبية.

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وتنظر بغداد إلى المشروع بوصفه فرصة لإعادة توظيف موقعها الجغرافي، وتنويع مصادر دخلها عبر زيادة الإيرادات غير النفطية، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتنشيط المحافظات التي يمرّ بها.

أما تركيا، فترى في المشروع امتدادا لشبكات النقل التي طورتها خلال السنوات الماضية، وممرا بريا مكملا للمسارات البحرية يربط موانئ الخليج بشبكاتها البرية والسككية وصولا إلى أوروبا.

تفاصيل الطريق

يقوم "طريق التنمية" على إنشاء ممر نقل يبدأ من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، ويمتد عبر طريق سريع وخط سكة حديد مزدوج ومكهرب إلى مدينة فيشخابور على الحدود العراقية التركية، قبل أن يتصل بمدينة أوفاكوي وشبكة النقل التركية، وصولا إلى ميناء مرسين على البحر المتوسط، ومنه إلى الأسواق الأوروبية.

ولا يقتصر المشروع على نقل البضائع، بل يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، ومراكز تخزين، ومحطات للركاب والبضائع، إضافة إلى مدّ خطوط للطاقة والاتصالات والألياف الضوئية بمحاذاة الممر.

وتبلغ الكلفة التقديرية لخط السكك الحديدية نحو 10.5 مليارات دولار، مقابل نحو 6.5 مليارات دولار للطريق السريع.

ويتوقع استكمال تنفيذ مشروع "طريق التنمية" بالكامل بحلول عام 2050.

ميناء الفاو

يشكل ميناء الفاو الكبير الركيزة الأساسية للمشروع، إذ يرفع من قدرة العراق على استقبال سفن الحاويات العملاقة ويقلل اعتماده على ميناء أم قصر. ويقع الميناء في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، عند المدخل الشمالي للخليج العربي، وهو موقع يمنحه أهمية إستراتيجية لقربه من خطوط الملاحة الدولية.

وأعلن عن مشروع الميناء عام 2010، وبدأ العمل على إنشائه عام 2013، ومن المتوقع استكمال مرحلته الأولى بحلول عام 2028. ومع اكتمال مشروع "طريق التنمية" سيكون ميناء الفاو أكبر موانئ الشرق الأوسط بطاقة تصل إلى 99 رصيفا، فضلا عن قدرته على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الميناء سيستقبل بحلول عام 2028 نحو 36 مليون طن من البضائع المعبأة في حاويات، و22 مليون طن من البضائع السائبة، على أن ترتفع طاقته الاستيعابية بحلول عام 2038.

ويضم الميناء أرصفة للحاويات والبضائع العامة، ومرافق خدمية ومناطق تخزين، وربطا مباشرا بشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، فضلا عن مناطق اقتصادية حرة تستقطب الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، بما يرفع القيمة المضافة للاقتصاد العراقي.

خط سكة الحديد

في مطلع عام 2024، أعلنت وزارة النقل العراقية بدء إجراءات إنشاء خط سكة حديد مزدوج ومكهرب طوله 1175 كيلومترا، يربط ميناء الفاو بالحدود التركية.

وسيمر الخط عبر مدن البصرة والديوانية والنجف وكربلاء والموصل، ويخصص لنقل البضائع وتشغيل قطارات ركاب سريعة، بالتوازي مع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية بين الموصل ومدينة غازي عنتاب التركية.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للخط في مرحلته الأولى نحو 3.5 ملايين حاوية و22 مليون طن من البضائع السائبة، مع خطط لرفعها لاحقا إلى 7.5 ملايين حاوية و33 مليون طن سنويا، فيما تقدر حركة الركاب الأولية بنحو 13.8 مليون مسافر سنويا.

الأطراف المشاركة

في أبريل/نيسان 2024، وقّع العراق وتركيا وقطر والإمارات -وهي الأطراف الرئيسة في المشروع- مذكرة تفاهم للتعاون في تنفيذ "طريق التنمية"، وأُنشئ لاحقا إطار تنسيقي لبحث ملفات الإدارة والتمويل والاستثمار.

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وفي 28 يوليو/تموز 2026، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق الأعمال الميدانية للمشروع، بالتزامن مع الإعلان عن مرحلة جديدة من التعاون الإستراتيجي بين البلدين، ووصف الزيدي المشروع بأنه "النهر الثالث" للعراق إلى جانب دجلة والفرات، معتبرا أنه سيشكل محورا تجاريا يربط الشرق بالغرب، فيما أكد أردوغان اعتماد بلاده مقاربة تقوم على التعاون في ملفات النقل والمياه والتنمية المستدامة.

موقعه بين المبادرات الإقليمية

ويختلف "طريق التنمية" عن مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا في كونه مشروعا يتمحور حول العراق، ويستند إلى تطوير بنيته التحتية وربطها بشبكات النقل الإقليمية، بهدف تحويل البلاد إلى معبر رئيسي للتجارة ومركز للبنى التحتية.

كما يعتمد بصورة أساسية على الشراكة بين العراق وتركيا، رغم حاجته إلى استثمارات من قطر والإمارات، بخلاف الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي يقوم على مشاركة عدد أكبر من الدول.

وفي الوقت نفسه، لا يُنظر إلى "طريق التنمية" بوصفه مشروعا منافسا بالضرورة للمبادرات الإقليمية الأخرى، إذ يمكن أن يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق والممر الاقتصادي، مستفيدا من الموقع الجغرافي للعراق، وعلاقاته الجيوسياسية، والتطور المستمر في بنيته التحتية.