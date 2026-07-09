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نصير مزراوي.. قلب دفاع المنتخب المغربي

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FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 19: Noussair Mazraoui of Morocco is seen during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Morocco at Boston Stadium on June 19, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Ian MacNicol/Getty Images)
نصير مزراوي وُلد عام 1997 في مدينة لايدردورب بهولندا (غيتي)
عماد الزوري
Published On 9/7/2026

لاعب كرة قدم مغربي، وأحد أبرز المواهب في تاريخ الكرة المغربية، يستطيع شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي للفريق، إذ يمكن أن يلعب في مركز الظهير الأيمن، والظهير الأيسر علاوة على قلب الدفاع. تلقى تكوينه في أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي، وتدرج ضمن فئاته السنية إلى أن لعب للفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني، ثم إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما كان أحد العناصر الأساسية في الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي ببلوغ نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

يتميز مزراوي بقدرات فنية عالية، إذ يجمع بين السرعة والمهارة في المراوغة ودقة التمرير والقدرة على بناء الهجمات من الخلف. كما يمتاز بمرونته التكتيكية التي تمكنه من اللعب في أكثر من مركز، وهو ما جعله محل تقدير عدد من مدربي الأندية التي لعب لها، وأهله ليكون أحد اللاعبين المغاربة البارزين عالميا.

وأثناء منافسات كأس العالم 2026، برز اسم مزراوي مجددا بفضل المستويات المميزة التي قدمها مع المنتخب المغربي، كما حظي باهتمام واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول لقطات ظهر فيها وهو يدعو زملاءه إلى السجود شكرا لله عقب تسجيل الأهداف أو تحقيق الفوز، وهو ما أثار تفاعلا إعلاميا وجماهيريا واسعا.

MONTERREY - Neil el Aynaoui of Morocco and Noussair Mazraoui of Morocco celebrate the victory over the Netherlands after the 2026 FIFA World Cup knockout phase match between the Netherlands and Morocco at the Monterrey Stadium on June 29, 2026, in Monterrey, Mexico. ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP (Photo by ANP via Getty Images)
نصير مزراوي هو أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي لأسود الأطلس (غيتي)

المولد والنشأة

وُلد نصير مزراوي يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 بمدينة لايدردورب، التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة أمستردام. ونشأ في مدينة ألفن آن دن راين غير بعيد عن مسقط رأسه، وسط أسرة مغربية تنحدر أصولها من قبائل جبالة نواحي مدينة تطوان شمال المغرب، وتتكون من 5 أفراد.

ورغم ولادته في هولندا، كان لطبيعة نشأته الأسرية دور مهم في الحفاظ على ارتباطه بالهوية المغربية، وهو ما شجعه لاحقا على اختيار تمثيل المنتخب المغربي على المستوى الدولي بدلا من هولندا.

التكوين الكروي

بدأ نصير مزراوي ممارسة كرة القدم في نادي ألفين، قبل أن يلفت أنظار كشافي نادي أياكس أمستردام الذين ضموه إلى أكاديمية النادي وهو في التاسعة من عمره. وهناك تلقى تكوينا كرويا متكاملا، وتدرج عبر مختلف الفئات السنية، غير أن مسيرته لم تخلُ من الصعوبات، إذ عانى من قلة فرص المشاركة عندما كان يلعب لفئة أقل من 17 سنة، مما دفعه للتفكير في التخلي عن كرة القدم والتفرغ لدراسته، بعدما كان يطمح إلى دراسة القانون والعمل في مجال المحاماة.

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غير أن مدربه آنذاك مارسيل كيزر أقنعه بالاستمرار ومنحه فرصة جديدة مع الفريق الرديف، فاستعاد ثقته بنفسه، وقدم مستويات مميزة على مدار موسمين، مبرزا بذلك قدراته ومهاراته الكروية، الأمر الذي لفت أنظار الجهاز الفني للفريق الأول.

ومع تولي المدرب إريك تين هاغ قيادة أياكس مطلع عام 2018، حصل مزراوي على فرصته مع الفريق الأول. وأشاد تين هاغ بإمكاناته الفنية، قبل أن يخضعه لبرنامج إعداد بدني خاص ساعده على تطوير بنيته الجسمانية ورفع جاهزيته للمنافسة على أعلى المستويات، مما ساهم في تثبيت مكانه ضمن التشكيلة الأساسية، ليبدأ منها مسيرته الاحترافية التي قادته لاحقا إلى أبرز الأندية الأوروبية.

AMSTERDAM, NETHERLANDS - OCTOBER 23: Noussair Mazraoui of Ajax celebrates after scoring his team's first goal during the Group E match of the UEFA Champions League between Ajax and SL Benfica at Johan Cruyff Arena on October 23, 2018 in Amsterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)
مزراوي تلقى تكوينه بأكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي، وتدرج ضمن فئاته السنية إلى أن لعب للفريق الأول (غيتي)

المسيرة الاحترافية

  • أياكس أمستردام (2018-2022)

بدأ نصير مزراوي مسيرته الاحترافية مع الفريق الأول لنادي أياكس أمستردام مطلع عام 2018، بعد تدرجه في مختلف فئاته السنية. وسرعان ما فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية بفضل مستواه الفني وتعدد أدواره الدفاعية والهجومية. وفي غضون أربعة مواسم، خاض 137 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة، وساهم في تتويج النادي بعدة ألقاب محلية، كما كان أحد أبرز عناصر الفريق الذي بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

  • بايرن ميونخ (2022-2024)

انتقل في صيف 2022 إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع أياكس. وخاض مع النادي البافاري 55 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا واحدا وقدم 8 تمريرات حاسمة. ورغم تعرضه لبعض الإصابات وشدة المنافسة على مركزه، ساهم في إحراز الفريق لقب الدوري الألماني (البوندسليغا) موسم 2022-2023، إلى جانب التتويج بكأس السوبر الألمانية برسم الموسم ذاته.

Soccer Football - Europa League - Manchester United Training - Trafford Training Centre, Carrington, Britain - September 24, 2024 Manchester United's Noussair Mazraoui during training REUTERS/Molly Darlington
مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقد مع نصير مزراوي مقابل نحو 15 مليون يورو عام 2024 (رويترز)

  • مانشستر يونايتد (2024)

في أغسطس/آب 2024، تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع مزراوي قادما من بايرن ميونخ مقابل نحو 15 مليون يورو (نحو 16.3 مليون دولار)، إلى جانب 5 ملايين يورو (نحو 5.4 ملايين دولار) حوافز إضافية. وسرعان ما أصبح من العناصر الأساسية في الفريق بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، إذ شارك في مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، إلى جانب قلب الدفاع عند الحاجة. وحتى نهاية موسم 2025-2026، خاض مع النادي الإنجليزي نحو 60 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكدا مكانته بوصفه أحد أبرز المدافعين متعددي المهام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • المنتخب المغربي

مثّل نصير مزراوي المنتخب المغربي لأول مرة ضمن فئة أقل من 20 سنة، قبل أن يتلقى دعوته الأولى إلى المنتخب الأول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وخاض مباراته الدولية الأولى في 11 أكتوبر/تشرين الأول أمام منتخب جزر القمر في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2019. وأصبح منذ ذلك الحين أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي لـ"أسود الأطلس".

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شارك مزراوي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، ثم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المنتخب المغربي الدور نصف النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى هذا الدور في تاريخ البطولة. كما شارك بعد ذلك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية نسخة 2023، ثم نسخة 2025، إذ كان من بين أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج المنتخب المغربي باللقب الأفريقي، قبل أن يواصل حضوره أساسيا في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل مزراوي أول أهدافه الدولية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي على منتخب بوروندي بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، ثم أضاف هدفه الدولي الثاني في المباراة الودية أمام الكونغو الديمقراطية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

MONTERREY, MEXICO - JUNE 29: Noussair Mazraoui of Morocco during the World Cup match between Holland v Morocco at the Monterrey Stadium on June 29, 2026 in Monterrey Mexico (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)
رغم ولادة مزراوي بهولندا، فقد شجعه ارتباطه بالهوية المغربية على اختيار تمثيل المنتخب المغربي بدلا من هولندا (غيتي)

أبرز الإنجازات

حقق نصير مزراوي عددا من الألقاب الجماعية والفردية، من أبرزها:

  • الفوز بالدوري الهولندي 3 مرات مع أياكس في مواسم 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022.
  • التتويج بكأس هولندا مرتين في موسمي 2018-2019 و2020-2021.
  • الفوز بكأس السوبر الهولندية عام 2019.
  • الفوز بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ موسم 2022-2023.
  • التتويج بكأس السوبر الألمانية عام 2022.
  • الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المغربي عام 2025.
  • بلوغ نصف نهائي كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي.
  • نيل جائزة أفضل موهبة في نادي أياكس موسم 2018-2019.
  • اختياره ضمن التشكيلة المثالية لكأس الأمم الأفريقية 2025.
MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 25: Noussair Mazraoui of Manchester United looks on before the UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD1 match between Manchester United and FC Twente at Old Trafford on September 25, 2024 in Manchester, England. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
نصير مزراوي يمتاز بمرونة تكتيكية تمكنه من اللعب في أكثر من مركز (غيتي)

مواقف بارزة

اشتهر نصير مزراوي بمواقف إنسانية أثارت اهتماما إعلاميا واسعا، إذ سبق له أن أعلن دعمه للشعب الفلسطيني عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إبان حرب الإبادة الجماعية التي تعرض لها قطاع غزة، وهو ما أثار جدلا واسعا في ألمانيا، قبل أن يؤكد النادي، عقب اجتماعات مع اللاعب، أن موقفه لا يتعارض مع قيم النادي الرافضة لجميع أشكال الكراهية والعنف.

وأثناء فترة لعبه مع مانشستر يونايتد، رفض مزراوي ارتداء سترة تحمل شعارا يدعم المثلية الجنسية ضمن إحدى الحملات التي ينظمها الدوري الإنجليزي الممتاز، مبررا ذلك بأنه يتنافى مع قناعاته الدينية، مما دفع ناديه إلى احترام قراره وعدم إلزامه بالمشاركة في الحملة.

وأثناء منافسات كأس العالم 2026، لفت مزراوي الأنظار مجددا بعدما ظهر في أكثر من مناسبة وهو يدعو زملاءه إلى السجود شكرا لله عقب تسجيل الأهداف أو تحقيق الانتصارات، وهي لقطات حظيت بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، كما برز بدوره القيادي داخل المنتخب المغربي، ولا سيما في توجيه اللاعبين الشباب وحثهم على التحلي بالانضباط والروح الجماعية.

المصدر: الجزيرة + رويترز + غارديان

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