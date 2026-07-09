إسماعيل صيباري.. أقدام تحدت التشوه لتصنع أمجاد أسود الأطلس

لاعب كرة قدم مغربي، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية والعالمية، يشغل مركز لاعب الوسط الهجومي، ويجيد أيضا اللعب في مركزي الجناح والمهاجم الوهمي، وذلك بفضل مهاراته الفنية العالية ومرونته التكتيكية. وُلد بتشوه خلقي في القدمين كاد أن يحرمه من القدرة على المشي بصورة طبيعية، قبل أن يتغلب على تلك المحنة ويشق طريقه نحو الاحتراف.

تلقى صيباري تكوينه الكروي في بلجيكا، حيث خاض تجارب مع أندية عدة، قبل أن ينتقل إلى نادي آيندهوفن الهولندي عام 2020، لينضم في البداية إلى الفريق الرديف، ويفرض نفسه لاحقا ضمن الفريق الأول ليصبح أحد أبرز نجومه، وهو ما مهد لانتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني في صيف عام 2026.

وعلى الصعيد الدولي، فرض صيباري ذاته ضمن الركائز الأساسية للمنتخب المغربي، إذ ساهم في تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2025، بعدما كان أيضا من أبرز عناصر منتخب أقل من 23 سنة المتوج باللقب القاري عام 2023.

ويتميز صيباري بقدرته على المراوغة وصناعة اللعب ودقة التمرير، إلى جانب حسه التهديفي وقوته البدنية وتحركاته الذكية بين الخطوط، وهي خصائص مكنته من شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي. وفي نهائيات كأس العالم عام 2026، لفت الأنظار بالمستويات المميزة التي قدمها مع "أسود الأطلس"، ليؤكد مكانته ضمن نخبة اللاعبين المغاربة، وأحد أبرز الأسماء التي يعول عليها مستقبل الكرة المغربية.

المولد والنشأة

وُلد إسماعيل صيباري يوم 28 يناير/كانون الثاني 2001 بمدينة تيراسا في إقليم كتالونيا شمال إسبانيا، وكان والداه، حسن وفاطمة، قد هاجرا إلى إسبانيا مطلع العقد الأخير من القرن العشرين، إذ أقاما أولا في ألميريا بالأندلس جنوب إسبانيا، حيث وُلد شقيقه الأكبر أكرم عام 1995، قبل أن تنتقل الأسرة إلى كتالونيا وتستقر في بلدة تيراسا، نواحي برشلونة.

إعلان

وفي عام 2007، انتقلت أسرة إسماعيل إلى بلجيكا وهو لم يتجاوز بعد السادسة من عمره، حيث نشأ وترعرع وتلقى تكوينه في عدد من الأندية البلجيكية، قبل أن يستقر في أكاديمية نادي جينك التي شهدت انطلاق مسيرته الكروية.

معاناة الطفولة المبكرة

واجه إسماعيل صيباري أول تحد في حياته مع ولادته، إذ وُلد بتشوه خلقي في القدمين تسبب في ميلهما إلى الداخل، مما شكل تهديدا لقدرته على الوقوف أو المشي بصورة طبيعية. وخضع منذ سنواته الأولى لعلاج مكثف، واضطر إلى ارتداء أجهزة تقويم طبية لفترات طويلة، حتى أثناء النوم، في محاولة لتصحيح وضعية قدميه.

ورغم أن الأطباء لم يكونوا متفائلين بإمكانية تعافيه الكامل، فإن حالته تحسنت تدريجيا بفضل العلاج المستمر والرعاية التي حظي بها من أسرته، ولا سيما والدته التي واكبته طوال تلك المرحلة. وقد كشف صيباري لاحقا أن "أول حلم راوده في طفولته لم يكن احتراف كرة القدم، بل أن يتمكن من المشي بشكل طبيعي مثل بقية الأطفال".

وبعد سنوات من العلاج، تجاوز صيباري هذه المحنة نهائيا، ليبدأ ممارسة كرة القدم ويشق طريقه نحو الاحتراف، في قصة تعكس قوة الإرادة والإصرار، بعدما تحول الطفل الذي كان مهددا بعدم القدرة على المشي إلى أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي وألمع المحترفين في الملاعب الأوروبية.

تحديات البداية

بدأ صيباري ممارسة كرة القدم في سن الرابعة بمدينة تيراسا الإسبانية، حيث التحق بنادي "كان باريادا", قبل أن تنتقل أسرته إلى بلجيكا عام 2007، ليواصل تكوينه الكروي في أندية ويلبروك ميرهوف ثم بيرشخوت، قبل أن ينضم إلى أكاديمية أندرلخت، أحد أبرز الأندية البلجيكية المتخصصة في تكوين اللاعبين.

غير أن مسيرته لم تخلُ من الصعوبات، إذ استغنى عنه أندرلخت وهو في الرابعة عشرة من عمره بدعوى معاناته من زيادة في الوزن، في قرار شكّل صدمة للاعب، لكنه لم يثنه عن مواصلة مشواره الكروي. فالتحق بعد ذلك بنادي ميخلين، حيث استعاد ثقته بنفسه وواصل تطوير مستواه، قبل أن ينتقل إلى نادي جينك الذي واصل فيه صقل موهبته، إلى أن غادر صوب نادي "بي إس في آيندهوفن" الهولندي في صيف عام 2020.

التوهج رفقة آيندهوفن

بدأ إسماعيل صيباري مسيرته الاحترافية مع نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي عام 2020، بعدما انضم إليه قادما من نادي جينك البلجيكي. واستهل مشواره مع الفريق الرديف، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، ثم يفرض نفسه تدريجيا ضمن التشكيلة الأساسية بفضل مستوياته المميزة.

وفي غضون 6 مواسم، تحول صيباري إلى أحد أبرز نجوم الفريق، بفضل مهاراته الفنية وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، إذ لعب في مركز الوسط الهجومي والجناحين، كما شارك أحيانا مهاجما متأخرا. وخاض مع آيندهوفن 142 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 42 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة، وأسهم في تتويج الفريق بـ3 ألقاب متتالية في الدوري الهولندي، إلى جانب الفوز بكأس هولندا وكأس السوبر الهولندية، فضلا عن مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

الانتقال إلى بايرن ميونخ

في الأول من يوليو/تموز 2026، أعلن نادي بايرن ميونخ تعاقده مع اللاعب بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2031، قادما من آيندهوفن، في واحدة من أبرز صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية، إذ قُدرت قيمتها بنحو 55 مليون يورو (نحو 60 مليون دولار) وفقا لتقارير إعلامية.

إعلان

وجاء انتقال صيباري بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع آيندهوفن والمنتخب المغربي، إذ راهن النادي البافاري على قدراته الفنية ومرونته التكتيكية وخبرته في المنافسات الأوروبية، ليعزز خياراته الهجومية استعدادا للمواسم المقبلة. ووقع اللاعب عقدا يمتد 5 سنوات، معربا عن سعادته بالانضمام إلى أحد أكثر الأندية تتويجا في العالم، ومؤكدا أن اللعب بقميص بايرن ميونخ كان حلما يراوده منذ طفولته.

تألق رفقة أسود الأطلس

مثّل إسماعيل صيباري المنتخب المغربي في مختلف الفئات السنية، وكان أحد أبرز عناصر منتخب أقل من 23 سنة الذي توج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2023. قبل أن يتلقى الدعوة للعب رفقة المنتخب الأول في سبتمبر/أيلول 2023، وخاض مباراته الدولية الأولى في 12 من الشهر نفسه أمام منتخب بوركينا فاسو في لقاء ودي، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا ضمن تشكيلة "أسود الأطلس", مستفيدا من تعدد أدواره الهجومية وقدرته على صناعة اللعب وتسجيل الأهداف.

وشارك صيباري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2025، وكان من بين اللاعبين الذين ساهموا في تتويج المنتخب المغربي باللقب. كما واصل حضوره أساسيا مع "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم عام 2026، وقدم مستويات مميزة عززت مكانته ضمن أبرز لاعبي المنتخب المغربي.

وسجل صيباري أول أهدافه الدولية يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع الفريق الأول، في المباراة التي فاز فيها المنتخب المغربي على نظيره الغابوني بنتيجة (5-1) ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية عام 2025. وحتى يوليو/تموز 2026، خاض اللاعب 35 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا.

أبرز الإنجازات

حقق صيباري عددا من الألقاب الجماعية، إلى جانب إنجازات فردية عدة، من أبرزها: