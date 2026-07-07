براين جونسون.. الرجل الذي يطارد الخلود بمليوني دولار سنويا

مليونير ورائد أعمال تقني أمريكي، يعرف بأنه من أبرز المهتمين بمجال "اختراق البيولوجيا" (Biohacking)، اكتسب شهرة واسعة بفضل مشروعه "بلوبرينت" (Blueprint) لمكافحة الشيخوخة وعكس عمره البيولوجي، عن طريق اتباع بروتوكول صحي صارم والمراقبة المكثفة لمؤشراته الحيوية.

بدأ جونسون مسيرته في ريادة الأعمال بتأسيس شركة "برينتري" (Braintree) المتخصصة في معالجة المدفوعات المالية في عام 2007. وبعد أن حققت الشركة نموًا لافتًا، استحوذت عليها شركة "باي بال" (PayPal) في عام 2013 في صفقة بلغت قيمتها نحو 800 مليون دولار، ليتجه بعدها نحو العلوم والتكنولوجيا.

وفي عام 2021، أطلق مشروعه "بلوبرينت"، بهدف إبطاء الشيخوخة البيولوجية وعكسها، من خلال فريق طبي متخصص، وبروتوكول صحي صارم، ومراقبة مستمرة لمختلف المؤشرات الحيوية وقياس أداء أعضاء الجسم. ووفقًا لجونسون، قادته هذه العملية إلى تحقيق ما وصفه بأنه "أفضل المؤشرات الحيوية في العالم".

واكتسب جونسون شهرة واسعة عام 2023، بعدما سلطت وسائل الإعلام الضوء على برنامجه المثير للجدل، ولا سيما إنفاقه نحو مليوني دولار سنويا "ليصبح في سن 18 عاما مجددا"، وفق العناوين التي تداولتها الصحف.

كما طرح جونسون فلسفة فكرية تحمل اسم "لا تمت"، تقوم على فكرة محاربة الموت وأسبابه، والعيش كاختيار طالما رغب به الإنسان، ويربط جونسون هذه الفكرة بغريزة البقاء، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي و"الذكاء الفائق" معتبرًا أن هذه المرحلة قد تمثل نقطة تحول حاسمة تدفع البشرية إلى إعادة التفكير في مستقبلها وإمكان استمرارها كنوع بشري.

وفي عام 2026، عاد جونسون إلى الواجهة بعد إعلانه إصابته بالتهاب المعدة المناعي الذاتي (Autoimmune Gastritis)، وهو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي بطانة المعدة، والذي يُصنّف طبيًا ضمن الحالات غير القابلة للشفاء.

النشأة والتكوين

وُلد برايان جونسون عام 1977 في مدينة بروفو بولاية يوتا الأمريكية، ونشأ على العقيدة المورمونية، لكنه قرر مغادرة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في الرابعة والعشرين من عمره، عقب فترة طويلة من المعاناة مع اكتئاب عميق استمر نحو عقد كامل.

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حصل جونسون على درجة البكالوريوس في الدراسات الدولية من جامعة بريغهام يونغ عام 2003، ثم نال درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية بوث لإدارة الأعمال التابعة لجامعة شيكاغو عام 2007.

المسيرة المهنية

في عام 2007، أسس جونسون شركة "برينتري" (Braintree) المتخصصة في مجال معالجة المدفوعات الإلكترونية، والتي سرعان ما أصبحت إحدى الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا المالية. وفي عام 2012، استحوذت برينتري على شركة "فينمو" (Venmo)، قبل أن يبيع جونسون الشركة إلى "باي بال" (PayPal) عام 2013 مقابل 800 مليون دولار أمريكي.

بعد هذا النجاح، وجّه جونسون اهتمامه نحو مجالات العلوم والتكنولوجيا، فاستثمر عام 2014 نحو 100 مليون دولار لتأسيس "أو إس فاند" (OS Fund)، وهو صندوق رأس مال استثماري يركز على دعم العلماء رواد الأعمال الذين يعملون على هندسة الذرات والجزيئات والكائنات الحية والأنظمة المعقدة بطرق مبتكرة ومنهجية.

وفي عام 2016، أسس شركة "كيرنل" (Kernel)، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتطوير تقنيات غير جراحية تهدف إلى قياس نشاط الدماغ ومراقبته.

مشروع بلوبرينت

في عام 2021، أطلق جونسون مشروعه الشهير "بلوبرينت" (Blueprint) وهو برنامج يهدف إلى مكافحة الشيخوخة عبر دراسة المؤشرات البيولوجية لجسده والعمل على عكس العمر البيولوجي لأعضائه إلى أدنى مستوى ممكن. ولتحقيق هذا الهدف، شكّل فريقًا يضم 30 متخصصًا في المجال الطبي، ووضع بروتوكولًا صحيًا صارمًا مصحوبا بمراقبة مستمرة للمؤشرات الصحية للجسم.

وضمن تجاربه المرتبطة بالمشروع، خضع جونسون لعمليات نقل بلازما بحجم لتر واحد شهريًا على مدى ستة أشهر، تضمنت إحداها بلازما تبرع بها ابنه. إلا أنه أعلن لاحقًا توقفه عن هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنها لم تحقق فوائد ملموسة بالنسبة له.

وأثناء مقابلة مع بلومبرغ عام 2023، أوضح جونسون أنه ينفق نحو مليوني دولار سنويًا لتحقيق مسعاه، وتشمل هذه النفقات فريقًا صحيًا متخصصًا يضم أطباء وخبراء يتابعون مختلف وظائف جسده، إلى جانب علاجات دورية للعناية بالبشرة، وتجارب على أساليب أخرى تهدف إلى خفض وعكس عمره البيولوجي.

كما أتاح جونسون بروتوكوله الصحي "بلوبرينت" للعامة، وأطلق خط منتجات يحمل الاسم ذاته بهدف مشاركة عناصر نظامه الصحي مع الجمهور، وتشمل منتجات ومكملات غذائية، وفيتامينات متعددة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أعلن جونسون أن مشروع بلوبرينت أحرز تمويلا بقيمة 60 مليون دولار من مستثمرين في وادي السيليكون وعدد من مشاهير هوليوود، من بينهم كيم كارداشيان وباريس هيلتون، وكتب عبر حسابه على منصة "لينكد إن" (LinkedIn) إن "العصر القادم للإنسان قد بدأ".

ويدّعي جونسون أنه، من خلال الالتزام بنظام صارم يجمع بين الحمية الغذائية المدروسة، والتمارين الرياضية المنتظمة، والانضباط في نمط النوم، تمكن من خفض معدل تقدّم جسده في العمر إلى 0.64، أي أنه يشيخ -وفق ادعائه- بمعدل يعادل نحو سبعة أشهر ونصف الشهر فقط مقابل كل عام زمني يمر عليه.

فلسفة "لا تمت"

برايان جونسون هو صاحب فلسفة "لا تمت" (Don’t Die)، التي طرحها رسميًا كمشروع فكري ومجتمعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ويقدّم جونسون هذه الفلسفة بوصفها أيديولوجيا مستقلة، شبيهة -بحسب وصفه- بالأفكار الكبرى التي شكّلت مسار الحضارة الإنسانية، مثل الديمقراطية والاشتراكية والإسلام والمسيحية.

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ويرى جونسون أن فلسفة "لا تمت" تجيب على تساؤلات تطرحها التحولات المصاحبة لظهور "الذكاء الفائق" (Superintelligence)، والتطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. ويرى أن البشرية تقف أمام مرحلة مهمة من التاريخ، مع عدم إمكانية التنبؤ بالنتائج النهائية للذكاء الاصطناعي، سواء كانت إيجابية أو سلبية. ومن هذا المنطلق، يعتبر أن الأولوية الأساسية تتمثل في الحفاظ على استمرار الوجود البشري.

ويقول جونسون في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية: "لقد حاولت أن أصبح الشخص الأكثر التزامًا بفلسفة "لا تمت" في تاريخ البشرية؛ فقست العمر البيولوجي لكل عضو في جسدي، ودرست مختلف الأدلة العلمية، ثم تساءلت: كيف يمكنني إبطاء عملية الشيخوخة أو عكسها؟ وبعد ذلك كررت هذه العملية مرارًا، حتى تمكنت من الوصول إلى أفضل المؤشرات الحيوية في العالم."

وعلى الموقع الرسمي لحركة "لا تمت"، تُعرّف الفلسفة من خلال شعارها: "نحن في حرب مع الموت وأسبابه، نبني نحو أفق لا نهائي، نناضل من أجل حرية أن يعيش الإنسان طالما يختار ذلك، لماذا؟ لأن لدينا ما نفعله غدًا."

مع ذلك، يفرّق جونسون بين فلسفة "لا تمت" ومفهوم العيش إلى الأبد؛ من حيث أنه لا يدعو إلى مشاريع مستقبلية مثل تحميل العقل البشري إلى أنظمة رقمية أو الانتقال إلى بيئات افتراضية، كما لا يربط رؤيته مباشرة بالنزعة ما بعد الإنسانية (Transhumanism). وبدلًا من ذلك، يقدم فلسفته على أنها تنظر للحظة الراهنة، واللحظة التالية الحتمية، كتعبير عن غريزة البقاء.

وقد وثق فيلم وثائقي من إنتاج شركة نتفليكس رحلة جونسون، تحت عنوان "لا تمت: الرجل الذي يريد أن يعيش إلى الأبد".

الإصابة بمرض مناعي

في يونيو/حزيران 2026، كشف جونسون عن تشخيصه بالتهاب المعدة المناعي الذاتي (Autoimmune Gastritis)، وهو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي بطانة المعدة، مما قد يؤدي إلى ضعف قدرتها على امتصاص بعض العناصر الغذائية الأساسية، ولا سيما الحديد وفيتامين "بي-12" (B-12)، كما يرتبط هذا المرض بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة، ويُصنّف طبيًا ضمن الحالات غير القابلة للشفاء.

وقد عانى جونسون من انخفاض مخزون الحديد في جسمه لأكثر من 11 عاما، كما ترتبط حالته بقصور الغدة الدرقية الذي شُخّص به عندما كان في الحادية والعشرين من عمره.

ورغم طبيعة المرض، أكد جونسون أنه سيحاول وفريقه تطوير حلول جديدة، مضيفا أن كثيرا من الأمراض اعتبرت غير قابلة للشفاء لأن أحدا لم يحاول علاجها بأدوات الحاضر.