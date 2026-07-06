علي عظمائي.. قائد بحرية الحرس الثوري القادم من مضيق هرمز

قائد عسكري إيراني، تدرّج في الرتب العسكرية البحرية حتى نال رتبة "أدميرال". تولى قيادة القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، بعد أن كان يتولى قيادة المنطقة البحرية الخامسة التابعة لهذه القوة.

أُعلن عن تعيين علي عظمائي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري يوم السبت 4 يوليو/تموز 2026، وذلك خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي توفي في 30 مارس/آذار 2026 متأثرا بجراحه الناتجة عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في الحرب التي اندلعت 28 فبراير/شباط 2026.

المولد والتكوين

ولد علي عظمائي في أواخر خمسينيات القرن العشرين (1956-1957) في مدينة ساحلية جنوب إيران، وقضى معظم مراحل طفولته ومراهقته بالقرب من مياه الخليج، لذلك فقد كان لمعرفته بجغرافيا المنطقة والبيئة البحرية دور مهم في رسم مساره المهني.

تلقى تعليما عسكريا، فهو من خريجي كلية القيادة والأركان، وخضع لدورات متقدمة في الشؤون الدفاعية.

المسار العسكري

برز اسم عظمائي في بنية القوة البحرية للحرس الثوري، من خلال المناطق البحرية العاملة في الخليج ومحيط مضيق هرمز. فقد كان نائبا لقائد المنطقة البحرية الأولى بين 2006 و2010، قبل أن يُنقل إلى قيادة المنطقة البحرية الخامسة.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عُين قائدا للمنطقة البحرية الخامسة التي أُعلن افتتاحها في اليوم نفسه بحضور القائد العام للحرس الثوري محمد علي جعفري، وظل في منصبه هذا لما يزيد على عقد من الزمان.

وتقع قيادة المنطقة البحرية الخامسة في ميناء لنغه بمحافظة هرمزغان المطلة على الخليج، ويمتد نطاق عملها من نهاية جزيرة قشم، مرورا بمنطقة جزر نازعات، حتى غرب جزيرة كيش. ويكتسب هذا النطاق أهمية عسكرية لأنه يقع في المجال البحري القريب من الخليج ومضيق هرمز، وهما من أبرز مسارح عمل قوة الحرس الثوري البحرية.

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ظل عظمائي مرتبطا بالمنطقة البحرية الخامسة سنوات طويلة، قبل أن ينتقل لاحقا إلى موقع أرفع داخل قيادة القوة البحرية، ويظهر في 25 مايو/أيار 2025 بصفة نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، خلال كلمة ألقاها في تجمع للمقاتلين القدامى في بندر عباس.

في 29 مارس/آذار 2022، رُقّي عظمائي من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، وكان حينها قائدا للمنطقة البحرية الخامسة. وجاءت ترقيته باقتراح من قائد الحرس الثوري وبموافقة القائد الأعلى للقوات المسلحة في إيران، وجرت مراسم منحه الرتبة بحضور محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وعدد من قادة الحرس الثوري.

قيادة بحرية الحرس الثوري

أُعلن عن تعيين علي عظمائي قائدا للقوة البحرية في الحرس الثوري يوم السبت 4 يوليو/تموز 2026. وعقب تعيينه أصدر رسالة حملت صفته الجديدة، ووصف فيها عناصر القوة البحرية بأنهم "حماة مضيق هرمز الإستراتيجي"، في إشارة إلى مركزية هذا المضيق في عقيدة الحرس الثوري البحرية.

وتشير المسؤوليات التي تولاها في مساره العسكري قيمة عظمائي في الهيكل القيادي الإيراني، فقد تولى مسؤوليات في المناطق البحرية الأولى والخامسة، وهي مناطق مرتبطة بالمجال البحري الأكثر حساسية بالنسبة لإيران، أي الخليج العربي ومضيق هرمز، حيث تتركز أدوار القوة البحرية للحرس الثوري في الحماية والردع ومراقبة خطوط الملاحة.

وقد أدرج علي عظمائي في قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2019، وذلك لارتباطه بأنشطة الحرس الثوري الإيراني.