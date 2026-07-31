ميناء دمياط.. بوابة مصر البحرية للتجارة والطاقة على المتوسط

أحد أقدم وأهم الموانئ المصرية، يقع على الساحل الشمالي لمصر على البحر المتوسط بين مينائي بورسعيد والإسكندرية. ويؤدي دورا محوريا في حركة التجارة البحرية بفضل موقعه عند الطرف الشرقي لدلتا النيل، وقربه من قناة السويس ومسارات الملاحة الدولية التي تربط أوروبا بآسيا.

يمتد الميناء على مساحة إجمالية تقارب 12.5 مليون متر مربع، ويضم 36 رصيفا موزعة على ثماني محطات رئيسية. كما يحتضن محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، وهي إحدى محطتي الإسالة العاملتين في مصر، إلى جانب محطة إدكو، اللتين تمثلان منشأتي الإسالة الوحيدتين العاملتين في شرق البحر المتوسط.

في 29 يوليو/تموز 2026، اندلع حريق في سفينتي تغويز وتخزين للغاز داخل الميناء إثر هجوم بطائرة مسيّرة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

الموقع والإنشاء

يقع ميناء دمياط على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط، بين مينائي بورسعيد والإسكندرية، على بعد نحو 7 كيلومترات غرب فرع دمياط من نهر النيل، و60 كيلومترا غرب ميناء بورسعيد، و200 كيلومتر شرق ميناء الإسكندرية.

ويعد من أقدم الموانئ المصرية، إذ تعود جذوره إلى العصر الفرعوني، فقد عُثر فيه على آثار فرعونية من الجرانيت نُقلت لاحقا إلى متحف اللوفر، وفقا لهيئة ميناء دمياط.

أما الميناء الحديث فقد أنشئ بهدف تخفيف الضغط عن الموانئ المصرية الأخرى ودعم حركة التجارة البحرية، بموجب قرار من مجلس الوزراء المصري عام 1980.

وبعد استكمال أعمال الإنشاء، صدر قرار جمهوري بإنشاء هيئة ميناء دمياط عام 1985 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، ليبدأ الميناء العمل واستقبال الملاحة الدولية في 26 يوليو/تموز 1986.

المرافق والبنية التحتية

يمتد ميناء دمياط على مساحة إجمالية تبلغ نحو 12.5 مليون متر مربع، يشكل المسطح اليابس منها نحو 8.7 ملايين متر مربع، فيما يغطي المسطح المائي نحو 3.8 ملايين متر مربع.

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ويضم الميناء 36 رصيفا موزعة على 8 محطات رئيسية، يبلغ إجمالي أطوالها أكثر من 8.6 كيلومترات، وهي:

محطة حاويات "تحيا مصر 1"

محطة الحبوب والغلال

محطة البتروكيماويات

شركة دمياط لتداول الحاويات

محطة الصب الجاف والسائل

محطة البضائع العامة

محطة متعددة الأغراض

الميناء النهري

وتتميز هذه المحطات بامتلاك أرصفة حديثة وساحات تخزين واسعة وأعماق تسمح باستقبال السفن الكبيرة. كما يضم الميناء محطات متخصصة لتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) ومحطة للميثانول، إلى جانب رصيف للخدمات البحرية بطول 649 مترا.

الأهمية الاستراتيجية

يكتسب ميناء دمياط أهميته الاستراتيجية من موقعه على ساحل البحر المتوسط وقربه من قناة السويس، مما يجعله أحد المحاور الرئيسية في منظومة التجارة والنقل البحري في مصر، ونقطة وصل بين مسارات الملاحة البحرية التي تربط أوروبا بآسيا.

ويمتد دوره إلى دعم الأمن الغذائي عن طريق استقبال الحبوب والقمح وتخزينها ونقلها، إلى جانب تعزيز حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويضم الميناء محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، إحدى محطتي الإسالة العاملتين في مصر، بطاقة تصميمية تبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا، مما يمنح مصر قدرة على استقبال الغاز من المنطقة وإسالته وإعادة تصديره، ولا سيما إلى الأسواق الأوروبية، ويعزز مكانتها الإقليمية لتجارة الطاقة في شرق المتوسط.

كما يدعم الميناء حركة الترانزيت وإعادة الشحن عبر تطوير محطات الحاويات، وزيادة قدرته على استقبال السفن الكبيرة، وربطه بشبكات الملاحة العالمية.

استهداف الميناء

أعلنت وزارة البترول المصرية في 29 يوليو/تموز 2026 نشوب حريق في سفينتين للتغويز وتخزين الغاز بميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

وأفادت التحقيقات الأولية التي أجراها مجلس الوزراء المصري بأن الحريق على متن السفينتين نجم عن استهداف بطائرة مسيّرة. كما ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري أن ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" ، عن مصدرين إيرانيين، أن "انفجار دمياط" كان نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، بهدف توجيه رسالة مفادها أن حركة الشحن العالمية وإمدادات الطاقة قد تواجه اضطرابات أكبر في حال اختارت إيران التصعيد، وذلك في سياق الحرب بينها وبين الولايات المتحدة التي بدأت أواخر فبراير/شباط 2026.

ولم يوضح المصدران ما إذا كانت إيران أو إحدى الجهات المتحالفة معها في المنطقة تقف وراء الهجوم، كما لم يكشفا موقع انطلاق الطائرة المسيّرة، وفقا للصحيفة الأمريكية.