جاي كلايتون.. من تنظيم العملات المشفرة لإدارة الاستخبارات الوطنية الأمريكية

محامٍ وخبير في التنظيم المالي الأمريكي. برز اسمه في القطاعين القانوني والحكومي، وتولى عددًا من المناصب الرفيعة في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

أثناء حياته المهنية والخاصة، تنقّل جاي كلايتون بين عدد من المدن الكبرى، من بينها فيلادلفيا ونيويورك وواشنطن العاصمة، إلى جانب لندن في المملكة المتحدة.

واعتبارا من 28 يوليو/تموز 2026، أصبح كلايتون مديرًا للاستخبارات الوطنية الأمريكية (DNI) بعد أن صادق مجلس الشيوخ على تعيينه بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47. وبصفته مديراً للاستخبارات الوطنية، يشرف على 18 جهازًا استخباريًا أمريكيا ويعمل مستشارا رئيسيا للرئيس في شؤون الاستخبارات.

المولد والنشأة

وُلد جاي كلايتون في فورت يوستيس (Fort Eustis) بمدينة نيوبورت نيوز في ولاية فيرجينيا الأمريكية، ونشأ بشكل أساسي في وسط وجنوب شرق ولاية بنسلفانيا.

التكوين العلمي والأكاديمي

بدأ كلايتون مسيرته الأكاديمية في جامعة بنسلفانيا، حيث حصل عام 1988 على بكالوريوس العلوم في الهندسة، وتخرج بمرتبة الشرف الأولى.

انتقل لاحقا إلى المملكة المتحدة للدراسة في جامعة كامبريدج، وحصل عام 1990 على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد، وكان أثناء دراسته ضمن برنامج ثورون للمنح الدراسية.

بعد ذلك، عاد إلى جامعة بنسلفانيا للالتحاق بكلية الحقوق، وحصل عام 1993 على درجة الدكتوراه في القانون، وتخرج بمرتبة الشرف، كما انتُخب لعضوية جمعية "أوردر أوف ذا كواف" (Order of the Coif) القانونية الفخرية، التي تضم المتفوقين في كليات الحقوق الأمريكية.

وإلى جانب تحصيله العلمي، ارتبط كلايتون بالمجال الأكاديمي من خلال التدريس والبحث؛ إذ عمل أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا منذ عام 2009، وفي كلية وارتون للأعمال منذ عام 2021، كما تولى رئاسة معهد الاقتصاد والقانون بجامعة بنسلفانيا بالاشتراك في الفترة من 2022 إلى 2025.

المسيرة المهنية

بدأ كلايتون مسيرته المهنية في المجال القانوني، فقد عمل كاتبا قضائيا لدى القاضي مارفين كاتس في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من بنسلفانيا بين عامي 1993 و1995، قبل أن ينتقل إلى العمل في القطاع الخاص.

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وفي القطاع الحكومي، تولى كلايتون عددا من المناصب القيادية البارزة. فقد شغل منصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الفترة بين مايو/أيار 2017 وديسمبر/كانون الأول 2020 في عهد الرئيس دونالد ترمب، فقد ركز على حماية المستثمرين، وأشرف أثناء فترة رئاسته على أكثر من 2300 إجراء إنفاذ، أسفرت عن غرامات تجاوزت 10 مليارات دولار، كما شارك في وضع أولى الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة.

ثم تولى منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث خدم مدة 14 شهرا حتى منتصف عام 2026. وأشرف أثناء هذه الفترة على قضايا حساسة شملت مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية والفساد المؤسسي، إلى جانب ملاحقة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في قضايا تتعلق بالمخدرات وملفات مرتبطة بتهديدات مدعومة من إيران.

مدير الاستخبارات الوطنية

وفي 28 يوليو/تموز 2026، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين جاي كلايتون مديرا للاستخبارات الوطنية (DNI) بأغلبية 51 صوتاً مقابل 47.

ويقود كلايتون في هذا المنصب 18 جهازاً استخباراتياً أمريكياً، كما يؤدي دور المستشار الرئيسي للرئيس في قضايا الاستخبارات، ليتولى هذه المسؤولية في مرحلة شهدت تقليصا كبيرا في القوة العاملة داخل مجتمع الاستخبارات.