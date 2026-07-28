عبد الرحمن السيد.. طبيب مصري يسعى ليصبح أول مسلم في مجلس الشيوخ الأمريكي

طبيب وعالم أوبئة وخبير في الصحة العامة، برز اسمه في الولايات المتحدة الأمريكية عبر مسيرة جمعت بين البحث العلمي والإدارة الصحية والعمل السياسي.

يخوض السيد انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان لعام 2026 ممثلا للحزب الديمقراطي، في محاولة قد تجعله أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

المولد والنشأة

وُلد عبد الرحمن السيد في جنوب شرق ولاية ميشيغان الأمريكية، ونشأ في أسرة من المهاجرين المصريين. تربى في كنف والده محمد وزوجة والده جاكي.

تلقى تعليمه في المدارس الحكومية بالولاية، وبرز في سنوات الدراسة بصفته قائدا لفرق كرة قدم ومصارعة ولاكروس.

التكوين العلمي والأكاديمي

تلقى عبد الرحمن السيد تكوينا أكاديميا في عدد من أبرز الجامعات العالمية، إذ جمع بين دراسة العلوم الأساسية والطب والصحة العامة وعلم الأوبئة.

بدأ مسيرته العلمية في جامعة ميشيغان، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء بمرتبة الشرف، وكان عضوا في جمعية "فاي بيتا كابا" الفخرية، كما اختير لإلقاء كلمة الخريجين في حفل التخرج.

وفي إطار مسيرته الأكاديمية، نال منحة "رودس" المرموقة التي أتاحت له متابعة دراساته العليا في جامعة أكسفورد، حيث حصل على درجة الدكتوراه في الصحة العامة.

كما واصل دراسته في جامعة كولومبيا، فنال درجة الطب (إم دي) ودرجة الدكتوراه (بي إتش دي) في علم الأوبئة، ضمن برنامج تدريب العلماء الطبيين الممول من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (إن آي إتش)، إلى جانب حصوله على زمالة "بول وديزي سوروس" للأمريكيين الجدد.

ويجمع تكوينه العلمي بين التأهيل الطبي والبحث الأكاديمي المتخصص، إذ أسهم في نشر أكثر من 100 بحث علمي محكم حظي بآلاف الاستشهادات في الأوساط العلمية.

المسيرة المهنية

تجمع المسيرة المهنية لعبد الرحمن السيد بين العمل الأكاديمي والخدمة العامة والقيادة التنفيذية في قطاع الصحة. فقد برز اسمه في ولاية ميشيغان بعد تعيينه مديرا للصحة في مدينة ديترويت، حيث قاد عملية إعادة بناء وزارة الصحة عقب خصخصتها أثناء فترة إفلاس المدينة، ليصبح آنذاك أصغر مسؤول صحي في مدينة أمريكية كبرى.

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وانتقل لاحقا إلى إدارة دائرة الصحة والخدمات الإنسانية في مقاطعة واين، أكبر مقاطعات ميشيغان، وأشرف على تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لنحو 1.8 مليون نسمة.

وأثناء فترة عمله، أطلق مبادرات شملت توفير نظارات مجانية للأطفال المحتاجين، وإزالة الرصاص من المدارس الابتدائية، وتوسيع الوصول إلى عقار "ناركان" المنقذ للحياة، فضلا عن قيادة برنامج لإلغاء ديون طبية بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، استفاد منه نحو 300 ألف مواطن في الولاية.

وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل أستاذا مساعدا لعلم الأوبئة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، حيث أدار برنامج علوم النظم والتحليلات البحثية العالمية لصحة السكان، كما شغل مناصب أكاديمية وبحثية في جامعات هارفارد وميشيغان وواين ستيت والجامعة الأمريكية.

التجربة السياسية

بدأ عبد الرحمن السيد مسيرته السياسية بخوض الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب حاكم ولاية ميشيغان عام 2018، وحل في المركز الثاني بعد حصوله على أكثر من 340 ألف صوت، في أول تجربة انتخابية بارزة له على مستوى الولاية.

وفي عام 2020، اختير عضوا في "فرقة عمل الوحدة للرعاية الصحية" التابعة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز، ضمن فريق ضم ثمانية أعضاء كُلفوا بوضع توصيات لتطوير سياسات الرعاية الصحية، وأسهمت مخرجاته في صياغة سياسات تستهدف خفض أسعار الأدوية.

وفي عام 2026 انضم السيد إلى سباق انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيغان، ممثلا لتيار القواعد الشعبية الذي يتبنى خطابا إصلاحيا ينتقد المؤسسات السياسية التقليدية.

التكريمات والجوائز

حظي عبد الرحمن السيد بعدد من الجوائز والتكريمات تقديرا لإسهاماته في مجالي الخدمة العامة والعمل الأكاديمي. فقد منحته رابطة ناخبي الحفاظ على البيئة في ولاية ميشيغان لقب "المسؤول العام للسنة"، كما أدرجته مجلة "كرينز ديترويت بزنس" ضمن قائمة "40 تحت سن الأربعين" التي تضم الشخصيات الشابة البارزة في مختلف المجالات.

وعلى الصعيد الأكاديمي، حصل على منحة رودس" المرموقة، إحدى أبرز المنح الدراسية العالمية، إلى جانب زمالة بول وديزي سوروس للأمريكيين الجدد، تقديرا لتفوقه الأكاديمي وإمكاناته القيادية.