محطة دارخوين النووية.. مشروع إيراني قيد الإنشاء قرب الأهواز

محطة دار خويّن النووية، وتطلق عليها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محطة كارون"، هي مشروع إيراني لمحطة قوى نووية قيد الإنشاء قرب دار خوين، التابعة لقضاء شادغان في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. أعلنت المنظمة بدء أعمال إنشائه يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 2022، ثم ذكرت أن قدرة المحطة النووية ستبلغ 300 ميغاواط.

في 19 يوليو/تموز 2026، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الولايات المتحدة استهدفت موقع محطة دار خوين النووية التي لا تزال قيد الإنشاء، بالرغم من أن الموقع خاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب اتفاق الضمانات الشامل.

الموقع والمواصفات

وفق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقع المحطة على مساحة تقارب 50 هكتارا بمحاذاة نهر كارون، بالقرب من دار خوين، وتبلغ قدرتها التصميمية المعلنة 300 ميغاواط كهربائي، مع اعتماد مفاعل ماء خفيف مضغوط لتوليد الطاقة.

ووفقا لما أوردته وكالة إيسنا استنادا إلى إعلان المشروع عام 2022، قدرت مدة التنفيذ بنحو 8 سنوات، فيما بلغت الكلفة التقديرية نحو ملياري دولار.

كما أعلنت المنظمة آنذاك مشاركة شركات محلية في تصنيع عدد من المكونات الرئيسية، بما في ذلك التجهيزات الثابتة وأنظمة التبريد، ومضخات الأمان.

وتبقى هذه الأرقام تقديرات أُعلنت عند تدشين المشروع، ولا تمثل موعدا نهائيا أو مؤكدا لدخول المحطة الخدمة.

الأهمية

تقدم السلطات الإيرانية المشروع بوصفه محطة قوى نووية تُنفذ بالاعتماد على القدرات والخبرات المحلية بعد تعثر محاولات سابقة لتنفيذه عبر شراكات خارجية. ففي تغطية رسمية لإطلاقه، اعتبرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بدء المشروع خطوة في بناء محطات نووية إيرانية بالكامل.

ورغم هذه الأهمية التي تضفيها طهران على المشروع، فإن محطة دار خوين لم تدخل مرحلة التشغيل التجاري بعد، إذ لا تزال قيد الإنشاء، وهو ما أكدته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانها الصادر في 19 يوليو/تموز 2026.

مسار المشروع

تعود فكرة إنشاء محطة في دار خوين إلى سبعينيات القرن العشرين، بدأ المشروع بالتعاون مع شركة فرنسية، قبل أن يتوقف عقب الثورة الإيرانية عام 1979 وفقا لتحقيق نشرته وكالة إيسنا.

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وفي عام 1992 وقعت إيران اتفاقا مع الصين لإنشاء مفاعلين بقدرة 300 ميغاواط لكل منهما، إلا أن المشروع لم يتجاوز مرحلة الاتفاق، إذ توقف قبل بدء الجانب الصيني الأعمال، لأسباب سياسية وفق التقرير.

وفي مرحلة لاحقة، اتجهت طهران إلى تطوير تصميم محلي للمحطة. وأشارت إيسنا إلى أن تصميما أوليا بقدرة 360 ميغاواطًا طُرح عام 2007، قبل أن يخضع لتعديلات فنية وإعادة تصميم، لذلك تميز المصادر بين القدرة البالغة 360 ميغاواطًا المرتبط بالتصميم السابق، والقدرة البالغة 300 ميغاواط التي أعلنتها منظمة الطاقة الذرية عند إطلاق المشروع في عام 2022، وأعادت تأكيدها في تغطيتها الرسمية في فبراير/شباط 2025، عندما وصفت المشروع بأنه "محطة كارون النووية بقدرة 300 ميغاواط" قيد الإنشاء.



وفي فبراير/شباط 2024، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن أعمال إنشاء المحطة أحرزت "تقدما ملحوظا"، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، وهو تقدير صادر عن الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع.

الهجوم في يوليو/تموز 2026

في 19 يوليو/تموز 2026، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان نشرته عبر بوابة الحكومة، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما على موقع محطة دار خوين النووية قيد الإنشاء، وذلك عند الساعة 3:39 فجرا بالتوقيت المحلي.

وأضافت المنظمة في البيان نفسه أن الموقع خاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات الشامل، وأكدت أن نشاطه سلمي وقانوني.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالموقع أو ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن خسائر بشرية.