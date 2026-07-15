هاري كين.. موهبة رفضتها أرسنال فصنعت أبرز هدافي إنجلترا

لاعب كرة قدم إنجليزي يُعدّ من أبرز المهاجمين في جيله، يشغل مركز رأس الحربة، ويُعرَف بقدرته التهديفية العالية. رغم ما واجهه في طفولته من شكوك حول قدراته الهجومية، ولا سيما استغناء أرسنال عنه في سن الثامنة، تمكّن من صناعة مسيرة رسخت مكانه كأحد أكثر الهدافين تأثيرا في العالم.

ارتبط اسم هاري كين بتوتنهام هوتسبير لسنوات طويلة، حيث تدرّج في أكاديمية النادي، وخاض تجارب إعارة عدة قبل أن يثبت نفسه ضمن الفريق الأول ويصبح أحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الصعيد الدولي، حمل شارة قيادة منتخب إنجلترا، وقاده إلى مراحل متقدمة في البطولات الكبرى، كما تُوّج بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2018.

انتقل في 2023 إلى بايرن ميونخ الألماني، ليواصل مسيرته التهديفية ويحطم أرقامًا قياسية في الدوري الألماني، إذ أصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يفوز بجائزة الهداف في كل موسم من مواسمه الثلاثة الأولى.

واصل كين تألقه في كأس العالم 2026، بعد أن قاد منتخب "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي، متقاسما صدارة هدافي المنتخب في البطولة مع زميله جود بيلينغهام بستة أهداف حتى نصف النهائي.

الميلاد والنشأة

وُلد هاري إدوارد كين في 28 يوليو/تموز 1993 في منطقة والثامستو شرق لندن، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى تشينغفورد، حيث التحق بمدرسة تشينغفورد فاونديشن، وهي المدرسة التي تخرج منها النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

أحبّ كين رياضات كثيرة في طفولته، غير أنّ كرة القدم حظيت بالنصيب الأكبر من اهتمامه، إذ قال إنه كان يتوجه رفقة والده وشقيقه إلى الحديقة للعب الكرة بعد انتهاء الدراسة معظم الأيام.

البدايات الكروية

في سن السادسة، بدأ هاري كين خطواته الأولى في عالم كرة القدم مع فريق ريدجواي روفرز (Ridgeway Rovers) للناشئين، كما لعب في الوقت نفسه مع فريق غلادستون رينجرز (Gladstone Rangers). وبعد عامين، لفتت موهبته أنظار أحد كشافي أرسنال، فانضم إلى أكاديمية النادي، في محطة مبكرة حملت قدرًا من المفارقة؛ إذ كان كين، رغم وجوده في صفوف أرسنال، من المشجعين المتحمسين لتوتنهام هوتسبير، الخصم التقليدي لأرسنال.

ولم تدم تجربته في أكاديمية أرسنال سوى عام واحد، إذ قرر النادي الاستغناء عنه، معتقدا أنه كان بطيئا جدا وصغير البنية، ولم يكن مظهره يوحي بأنه مهاجم. إلا أن كين اعتبر لاحقًا أن هذا الاستبعاد كان أفضل ما حدث له، لأنه منحه دافعا غير مسبوق لإثبات نفسه.

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بعد مغادرة أرسنال، عاد كين إلى فريقه المحلي ريدجواي روفرز، قبل أن يكتشفه نادي واتفورد، الذي ضمه إلى صفوفه. وفي غضون أسابيع، سجل كين ثلاثية (هاتريك) في شباك فريق توتنهام للناشئين.

وفي سن الحادية عشرة، انضم كين إلى أكاديمية توتنهام هوتسبير، النادي الذي طالما شجعه منذ طفولته، قبل أن يوقع أول عقد له مع الفريق في عيد ميلاده السادس عشر.

الصعود مع توتنهام

كان توقيعه مع توتنهام بداية مرحلة جديدة في مسيرته، لكنه كان بحاجة إلى إثبات قدرته على المنافسة على مستوى الفريق الأول. مما أخضعه لفترة من تجارب الإعارة، فانتقل إلى ليتون أورينت (Leyton Orient) مدة خمسة أشهر، ثم إلى ميلوال (Millwall) لستة أشهر، وبعدها إلى نوريتش سيتي (Norwich City) للفترة نفسها، قبل أن يقضي قرابة عامين مع ليستر سيتي.

وبعد سنوات من التطور، حصل كين على فرصته لإثبات نفسه مع توتنهام، فخاض أول مباراة كاملة له في الدوري الإنجليزي الممتاز في 7 أبريل/نيسان 2014، وسجل خلالها أول أهدافه في البطولة.

ومنذ ذلك الحين، واصل تألقه ليصبح أحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 213 هدفا بقميص توتنهام، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بعد آلان شيرر.

مع المنتخب الإنجليزي

لعب هاري كين مع المنتخب الإنجليزي في مختلف فئاته العمرية، قبل أن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الأول خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016، حيث تمكن من هز الشباك بعد 79 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب.

وفي عام 2018، عُيّن كين قائدًا للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم، ليصبح أصغر قائد لإنجلترا في بطولة كبرى، إذ كان يبلغ من العمر 24 عامًا. وتحت قيادته، بلغ المنتخب الدور نصف النهائي من البطولة، بينما حقق كين إنجازا شخصيا بارزا بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي، ليصبح ثاني لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة.

وخلال بطولة أمم أوروبا 2020، قاد كين المنتخب الإنجليزي إلى أول نهائي له في بطولة كبرى منذ 55 عامًا، قبل أن يخسر اللقب أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وفي نسخة 2024، بلغ المنتخب الإنجليزي النهائي للمرة الثانية على التوالي، لكنه أخفق في التتويج بعد خسارته أمام إسبانيا، وهي النتيجة التي أعقبتها استقالة المدرب غاريث ساوثغيت.

وفي كأس العالم 2026، واصل كين تألقه على الساحة الدولية، إذ قاد "الأسود الثلاثة" إلى الدور نصف النهائي، وسجل ستة أهداف قبل هذا الدور، ليتقاسم صدارة هدافي المنتخب في البطولة مع زميله جود بيلينغهام.

الانتقال إلى بايرن ميونخ

في 12 أغسطس/آب 2023، أنهى هاري كين مسيرته الطويلة مع توتنهام هوتسبير وانتقل إلى بايرن ميونخ الألماني بعقد حتى 30 يونيو/حزيران 2027، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية سرعان ما أكد خلاله مكانته كأحد أبرز المهاجمين في العالم. فمنذ انضمامه إلى النادي حتى عام 2026، سجل كين 143 هدفا في 146 مباراة خاضها مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات.

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وفي الدوري الألماني، واصل كين تحطيم الأرقام القياسية، إذ أحرز 97 هدفا في 94 مباراة، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ البوندسليغا يصل إلى هذا العدد من الأهداف. كما كان عنصرًا حاسمًا في الإنجاز الهجومي الكبير لبايرن خلال موسم 2025-2026، بعدما سجل 36 هدفا من إجمالي أهداف الفريق البالغ عددها 122 هدفا، أي ما يزيد على 29% من حصيلة النادي.

أنهى كين ذلك الموسم هدافًا للدوري الألماني للمرة الثالثة على التوالي، ليصبح أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يفوز بجائزة الهداف في كل موسم من مواسمه الثلاثة الأولى.

أبرز الألقاب والجوائز

يحمل لقب الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا

يحمل لقب الهداف التاريخي لنادي توتنهام هوتسبير

فاز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم 2018 ليصبح ثاني لاعب إنجليزي يحقق هذا الإنجاز

فاز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي لموسمي 2023-2024، و2025-2026

فاز بلقب هدّاف دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024 (8 أهداف)

أحرز لقب هدّاف البوندسليغا لثلاثة مواسم متتالية (2023-2024)، (2024-2025)، (2025-2026)

مؤسسة هاري كين

خارج إطار كرة القدم، أطلق عام 2022 مؤسسة هاري كين في اليوم العالمي للصحة النفسية، بهدف إحداث تغيير في تفكير الجيل تجاه الصحة النفسية، من خلال التعاون مع خبراء وجمعيات خيرية لتمويل ودعم حملات التوعية بالصحة النفسية، وإنشاء برامج تعليمية وورش عمل ومشاريع بحثية لمساعدة الأفراد من مختلف الفئات العمرية على الاهتمام بصحتهم النفسية.