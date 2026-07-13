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تنكيس العلم.. بروتوكول الحداد الرسمي والحزن الجماعي

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Qatar's flag flies at half-mast above the Amiri Diwan headquarters in Doha on July 12, 2026 following the announcement of the death of the state's former emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani who led the country from 1995 to 2013. The former leader was seen as one of the key architects of modern Qatar and led the country during a period of rapid economic growth. He took power in June 1995, overthrowing his father in a bloodless coup while the latter was abroad. In June 2013, he surprised many by voluntarily abdicating in favour of his son, Sheikh Tamim, a first in the recent history of the Arab world. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)
تنكيس العلم القطري فوق مبنى الديوان الأميري في الدوحة حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (الفرنسية-2026)
إنعام النونو
Published On 13/7/2026

تقليد بروتوكولي عالمي، يتم فيه خفض الراية على السارية إلى مستوى أدنى من القمة، وهو بمثابة بيان بصري يعبّر عن الشعور الجماعي بالحزن والحداد الوطني، أو الاحترام عند وقوع فاجعة أو ضيق معين.

المعنى والرمزية

يعدّ تنكيس العلم من أبرز الرموز البروتوكولية المعتمدة عالميا للتعبير عن الحداد الرسمي، إذ يستخدم لتكريم رؤساء الدول والقادة والشخصيات الوطنية البارزة عند وفاتهم.

كما يعتمد إحياءً لذكرى ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، أو للتعبير عن التضامن مع دولة أخرى في أوقات المصائب.

ويعكس هذا الإجراء مشاعر الحزن والاحترام والتقدير، ويجسّد مشاركة الدولة ومؤسساتها في مناسبة الحداد.

June 5, 2016; Louisville, KY, USA; Flags are lowered to half staff at Louisville city hall in honor of Muhammad Ali. Mandatory credit: Matt Stone/The Courier-Journal-USA TODAY Sports
تنكيس الأعلام في بلدية لويفيل الأمريكي حدادًا على وفاة الملاكم محمد علي عام 2016 (رويترز)

آلية التنكيس

تخضع عملية تنكيس العلم لبروتوكول رسمي يحدد كيفية رفعه وخفضه أثناء فترة الحداد، بما يحافظ على رمزيته وهيبته، وتبدأ العملية برفع العلم كاملا أعلى السارية، ثم خفضه إلى موضع التنكيس، عند منتصف السارية.

ويبقى العلم على وضعه طوال مدة الحداد المعلنة، وعند انتهائها يرفع مجددا إلى أعلى السارية.

وعند تنكيس علم ضمن مجموعة من الأعلام المرفوعة معا، يطبق الإجراء على جميع الأعلام في المجموعة، وفقا للأعراف والبروتوكولات المنظمة لمراسم الحداد الرسمي.

Strasbourg, France - November 14, 2015: All European Union Flag flies at half-mast in front of the Council of Europe following an terrorist attack in Paris
عند تنكيس علم ضمن مجموعة من الأعلام المرفوعة معا، يطبق الإجراء على جميع الأعلام في المجموعة (غيتي)

أعلام لا تنكس

توجد استثناءات خاصة لأعلام دول بعينها بحيث لا يطبق عليها بروتوكول التنكيس، وذلك لأسباب ترتبط بطبيعة الرموز التي تحملها هذه الأعلام ومكانتها الدينية أو السيادية، وفي مقدمة هذه الاستثناءات الأعلام التي تتضمن عبارات أو رموزا دينية مقدسة.

ويعدّ علم المملكة العربية السعودية أبرز مثال على ذلك، إذ لا ينكس تحت أي ظرف، نظرا لاحتوائه على الشهادتين، مما يمنحه مكانة دينية وسيادية خاصة. كما ارتبط الأمر بالعلم العراقي منذ أن تضمن عبارة "الله أكبر".

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المصدر: الجزيرة

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