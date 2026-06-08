شموئيل بن عزرا رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشار نتنياهو الأمني

شخصية بارزة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا الإسرائيلية، قاد تطوير منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس 3″، ولديه خبرة تمتد أكثر من ثلاثين عامًا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والأمن السيبراني. عُيّن عام 2026 رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومستشارًا للأمن القومي لرئيس الوزراء.

التكوين العلمي

شموئيل بن عزرا حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء التطبيقية بمرتبة الشرف، ودرجة الماجستير في الفيزياء التطبيقية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال بمرتبة الشرف، وماجستير في العلوم السياسية في تخصص الأمن القومي بمرتبة الشرف. كما أنه خريج الكلية الوطنية للأمن، وتخرج فيها بمرتبة الشرف.

الوظائف والمسؤوليات

لدى شموئيل بن عزرا خبرة تزيد على ثلاثين عامًا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والأمن السيبراني، قاد فيها تطوير منظومة الدفاع الجوي "حيتس 3″، التي حاز فريقها على "جائزة الأمن الإسرائيلية".

كما شغل بن عزرا، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، مناصب رفيعة في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، وأشرف على مجالات العمليات والتكنولوجيا والأمن السيبراني.

المناصب السياسية

في 31 مايو/أيار 2026، عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شموئيل بن عزرا رئيسًا لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، خلفًا لتساحي هنغبي، الذي أُقيل من المنصب في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفي 7 يونيو/حزيران 2026، صادقت الحكومة بالإجماع على تعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي، ومستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء.