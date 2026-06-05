وليد صيام.. إمام المسجد الأقصى الراحل

أحد الوجوه العلمية والدعوية المعروفة في القدس، عُرف إماما للمسجد الأقصى، وكرس عقودا من حياته لتعليم التربية الإسلامية والقرآن الكريم وأحكام التجويد، وتتلمذت على يديه أجيال من أبناء المدينة.

علم ودعوة وصمود

تلقى الشيخ وليد صبحي صيام علومه الشرعية في المدينة المقدسة، وعُرف بحضوره في حلقات العلم ودروس القرآن الكريم والسنة النبوية في رحاب المسجد الأقصى، وعمل كذلك مأذونا شرعيا وواعظا.

وفي عام 2019 اعتقله الاحتلال الإسرائيلي وحبس في منزله أياما عدة.

الوفاة

توفي الشيخ وليد صيام يوم 4 يونيو/حزيران 2026 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 71 عاما.