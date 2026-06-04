بيل بولتي.. وريث إمبراطورية عقارية يقود الاستخبارات الأمريكية

رجل أعمال ومستثمر أمريكي، ينحدر من عائلة بارزة في قطاع العقارات والإسكان. أسس شركته الاستثمارية الخاصة وعمل في مجالات مرتبطة بالبناء والتطوير العقاري، كما اشتهر بنشاطه الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي ومبادراته الخيرية ودعمه السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

في مارس/آذار 2025، عيّنه ترمب مديرا للوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، ليتولى الإشراف على مؤسسات التمويل العقاري الكبرى في الولايات المتحدة. وفي يونيو/حزيران 2026، تولى إدارة الاستخبارات الوطنية بالإنابة خلفا لتولسي غابارد، وهو تعيين أثار اهتماما واسعا بسبب خلفيته المهنية المرتبطة بقطاعي الاستثمار والعقارات أكثر من مجالات الأمن القومي والاستخبارات.

المولد والنشأة

وُلد بيل بولتي عام 1988 ونشأ في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو ينحدر من أسرة عُرفت بنشاطها في قطاع العقارات وبناء المساكن. فهو حفيد رجل الأعمال ويليام جيه بولتي، مؤسس شركة بولت غروب (PulteGroup)، وهي من أكبر شركات بناء المنازل في الولايات المتحدة، فيما عمل والده مارك بولتي في مجال بناء المنازل والقصور الفارهة في فلوريدا.

نشأ بولتي جنوب فلوريدا ضمن بيئة ارتبطت ارتباطا وثيقا بقطاع الإسكان والتطوير العقاري، إلا أنه ظل يؤكد انتماءه لولاية ميشيغان، حيث انطلقت أعمال جده التجارية الأولى في مدينة ديترويت.

تلقى تعليمه في مدرسة ثانوية خاصة قبل التحاقه بجامعة نورث وسترن، التي تخرج فيها متخصصا في الصحافة الإذاعية والتلفزيونية. وأظهر منذ سنواته المبكرة اهتماما بريادة الأعمال؛ إذ عمل أثناء المرحلة الثانوية في شركة إنشاءات لاكتساب خبرة عملية في مختلف جوانب قطاع الإسكان، كما استثمر مهاراته كطيار مرخص أثناء دراسته الجامعية في تصوير العقارات الفاخرة جوا وبيع الصور لأصحابها.

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كما ارتبط بعلاقة وثيقة مع جده ويليام جيه بولتي، وكان الوحيد من بين أحفاده الذي انضم إلى أعمال العائلة وعمل إلى جانبه لسنوات، وهو ما أسهم في تشكيل رؤيته للأعمال والاستثمار والعمل الخيري، التي برزت لاحقا في مسيرته المهنية والعامة.

البدايات والقطاع الخاص

بدأ بولتي مسيرته المهنية من خلال التدريب في شركة هورون كابيتال بمدينة ديترويت، كما عمل مع رجل الأعمال الأمريكي روجر بنسكي، حيث اكتسب خبرة في إدارة الاستثمارات وتطوير الشركات. واستلهم من نموذج شركة بنسكي كابيتال فكرة تأسيس شركته الاستثمارية الخاصة.

وفي عام 2011، أسس شركة بولت كابيتال بارتنرز (Pulte Capital Partners LLC) المتخصصة في الاستثمار بقطاعات البناء والإسكان والخدمات المرتبطة بها. وأثناء السنوات اللاحقة، وسّع نشاطه الاستثماري عبر الاستحواذ على شركات تعمل في مجالات التكييف والتجهيزات المنزلية وتطويرها قبل إعادة بيعها، وهو ما أسهم في تعزيز مكانته باعتباره رجل أعمال ومستثمر.

في شركة العائلة

كان بولتي الحفيد الوحيد من بين أحفاد مؤسس شركة بولت غروب الذي انضم إلى أعمال العائلة بصورة مباشرة، فقد عمل إلى جانب جده مؤسس الشركة حتى وفاته عام 2018.

وفي عام 2016، قاد جهودا لإعادة هيكلة الإدارة داخل الشركة، وهو ما أسفر عن تعيينه عضوا في مجلس الإدارة وهو في سن مبكرة نسبيا، إلا أن مسيرته داخل الشركة انتهت عام 2020 بعد خلافات مع الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة بشأن توجهات الشركة الاستراتيجية، بما في ذلك قرار نقل مقرها الرئيسي من ولاية ميشيغان إلى مدينة أتلانتا.

المبادرات الخيرية والمجتمعية

إلى جانب نشاطه الاستثماري، برز بولتي في المجال الخيري من خلال تأسيس منظمة بلايت أوثوريتي (Blight Authority) غير الربحية، التي هدفت إلى إزالة المباني المهجورة وتحسين الأحياء السكنية في عدد من المدن الأمريكية، من بينها ديترويت وبونتياك وسانت لويس.

كما اكتسب شهرة واسعة عبر مبادراته الخيرية على منصة إكس، واستخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأفراد والأسر المحتاجة، مما أكسبه قاعدة جماهيرية كبيرة وملايين المتابعين.

المناصب الحكومية

في مارس/آذار 2025، عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مديرا للوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه. وتولى في هذا المنصب الإشراف على كبرى مؤسسات التمويل العقاري في الولايات المتحدة، بما في ذلك الجمعية الوطنية الاتحادية للرهن العقاري (فاني ماي) والمؤسسة الاتحادية لقروض الرهن العقاري السكني (فريدي ماك)، إضافة إلى منظومة بنوك القروض السكنية الفيدرالية.

أثار بيل بولتي جدلا واسعا أثناء توليه رئاسة الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، بعدما أحال بلاغات تتعلق بشبهات احتيال عقاري ضد عدد من الشخصيات البارزة التي تُعد من أبرز منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، من بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف، وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك.

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وقد اعتبر منتقدوه أن هذه الإجراءات استهدفت خصوما سياسيين للرئيس، بينما نفى بولتي وجود دوافع سياسية وراء تحركاته، مؤكداً أن الإحالات استندت إلى معلومات وبلاغات وردت إلى الوكالة وتم تحويلها إلى الجهات المختصة للنظر فيها.

ورغم الضجة التي صاحبت هذه القضايا، فإن معظمها لم يسفر عن إدانات قضائية أو توجيه اتهامات جنائية نهائية للمستهدفين.

وفي يونيو/حزيران 2026، أعلن الرئيس ترمب تعيينه مديرا للاستخبارات الوطنية بالإنابة خلفا لتولسي غابارد، ليتولى الإشراف على مجتمع الاستخبارات الأمريكي الذي يضم 18 وكالة وهيئة استخباراتية، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووكالة الأمن القومي (إن إس إيه).

وأثار انتقال بولتي إلى المناصب الأمنية والاستخباراتية نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، إذ رأى منتقدوه أن خبرته المهنية تتركز أساسا في قطاعات الإسكان والاستثمار والأعمال، في حين تتطلب المناصب الاستخباراتية خبرات متخصصة في الأمن القومي والعمل الاستخباراتي.