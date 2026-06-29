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محمد وهبي.. من تدريب أجيال أندرلخت إلى قيادة أسود الأطلس

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ATLANTA, GEORGIA - JUNE 24: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, reacts after the team's 4-2 victory in the FIFA World Cup 2026 Group C match between Morocco and Haiti at Atlanta Stadium on June 24, 2026 in Atlanta, Georgia. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images)
محمد وهبي عُيّن مدربا للمنتخب المغربي في مارس/آذار 2026 (غيتي)
Published On 29/6/2026
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آخر تحديث: 15:12 (توقيت مكة)

مدرب كرة قدم يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية. بدأ مسيرته التدريبية في بلجيكا، حيث عمل مع عدد من الأندية، واكتسب خبرة واسعة في إعداد وتطوير اللاعبين من مختلف الفئات العمرية. التحق بالمنتخب المغربي عام 2022 مدربا لمنتخب الشباب، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأول عام 2026 خلفا لوليد الركراكي.

انطلقت بداياته التدريبية في سن مبكرة مع نادي مكابي بروكسل، قبل أن يلتحق بنادي أندرلخت، أحد أبرز أندية النخبة في بلجيكا، وأمضى قرابة 17 عامًا داخل أكاديميته، مما أتاح له مراكمة تجربة عميقة في التعامل مع اللاعبين من مختلف الأعمار.

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وفي عام 2022، تولى تدريب المنتخب المغربي لفئة أقل من 20 عامًا، وحقق معه نتائج لافتة توجت بلقب كأس العالم عام 2025. وشكلت هذه المحطة نقطة تحول بارزة في مسيرته، أهلته لتولي قيادة "أسود الأطلس"، في مرحلة مفصلية من تاريخ المنتخب، بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم عام 2022 بقيادة الركراكي، كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وفي بطولة كأس العالم عام 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قاد وهبي "أسود الأطلس" إلى دور الـ32، بعد أداء لافت في دور المجموعات، مكّن المنتخب من تحقيق المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف خلف البرازيل.

FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 19: Mohamed Ouahbi, Head Coach of Morocco, speaks to players in the huddle after the team's 1-0 victory in the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Morocco at Boston Stadium on June 19, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Patrick Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي يوجه تعليماته للاعبيه عقب الفوز على اسكتلندا (1-0) في كأس العالم 2026 (غيتي)

المولد والنشأة

وُلد محمد وهبي يوم 7 سبتمبر/أيلول 1976 في العاصمة البلجيكية بروكسل، لأسرة مغربية تنحدر من مدينة الناظور شمال المغرب، هاجرت إلى بلجيكا في سبعينيات القرن العشرين. ويحمل وهبي الجنسيتين المغربية والبلجيكية.

بدأ شغفه بكرة القدم وهو في العاشرة من عمره، بعدما تابع كأس العالم 1986، وألهمه الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي، الذي بلغ دور الـ16 كأول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال.

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واختار وهبي لاحقا اتخاذ مسار مهني في مجال التعليم، وكان معلما في مدرسة "شارل بولس" الابتدائية قبل أن يتجه نحو التدريب.

BRUSSELS, BELGIUM - MARCH 18: Anderlecht Head Coach / Manager, Mohamed Ouahbi celebrates victory after the UEFA Youth League quarter final match between RSC Anderlecht and FC Porto at Constant Vanden Stock Stadium on March 18, 2015 in Brussels, Belgium. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images for UEFA)
محمد وهبي يحتفل بتأهل أندرلخت عقب الفوز على بورتو في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب في 2015 (غيتي)

البدايات في بلجيكا

لم يكن محمد وهبي قد تجاوز 21 من عمره عندما خاض أولى تجاربه التدريبية مع فئة الشباب في نادي مكابي بروكسل، وهي محطة يعتبرها، بحسب تصريحاته، نقطة تحول أساسية في بناء ثقته بنفسه داخل عالم التدريب، وقد واصل العمل مع النادي نحو 6 سنوات.

وفي عام 2003، التحق بنادي أندرلخت مدربا للفئات الصغرى، وأسندت إليه في موسمه الأول مهمة تدريب فريق تحت 9 سنوات. ومن هناك، بدأ مسارا تدريجيا داخل أكاديمية النادي، متنقلا بين مختلف الفئات العمرية، وصولا إلى فرق الشباب، في تجربة امتدت على مدى سنوات.

وأثناء موسم 2014-2015، بلغ بفريقه لأقل من 21 عامًا نصف نهائي دوري شباب أوروبا. وقد أسهمت هذه المسيرة في منحه خبرة واسعة في تطوير اللاعبين والتعامل مع مختلف المراحل العمرية، لتستمر رحلته مع أندرلخت قرابة 17 عامًا.

وأثناء مسيرته، حصل وهبي على رخصة "يويفا برو"، وهي أعلى شهادة تدريب في أوروبا، والمؤهلة لقيادة الفرق في كبرى المسابقات الأوروبية كدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

Morocco's head coach Mohamed Ouahbi takes part in a training session at The Pingry School in Basking Ridge, New Jersey on June 21, 2026, during the 2026 World Cup football tournament. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP via Getty Images)
محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب إلى الفوز بكأس العالم عام 2025 (غيتي)

تدريب المنتخب المغربي

بدأ محمد وهبي رحلته مع المنتخب المغربي عام 2022، حين تولى الإشراف على فئة تحت 20 عامًا في مارس/آذار من ذلك العام. وسرعان ما حقق مع المنتخب نتائج لافتة، إذ توج تحت قيادته ببطولة شمال أفريقيا عام 2024، قبل أن يبلغ نصف نهائي بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 عامًا في عام 2025، وصولا إلى التتويج بكأس العالم لفئة الشباب في تشيلي في العام نفسه.

هذا المسار التصاعدي مهد له الطريق لتحمل مسؤولية المنتخب الأول في مارس/آذار 2026، خلفا لوليد الركراكي، الذي كان قد قاد المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر، في إنجاز تاريخي جعله أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ هذا الدور، محققا المركز الرابع في البطولة.

وتحت قيادة وهبي، نجح المنتخب المغربي في بلوغ دور الـ32 من كأس العالم عام 2026، بعد أداء لافت في دور المجموعات، أظهر خلاله حضورا تنافسيا بارزا. ففي مواجهة البرازيل، سدد المنتخب 12 كرةً في الشوط الأول، وأصبح ثاني منتخب منذ عام 1966 يسدد 5 كرات على الأقل في أول عشر دقائق أمام البرازيل في مباراة بكأس العالم.

وفي مواجهة إسكتلندا، سجل المنتخب 601 تمريرة ناجحة، وهي أعلى حصيلة لمنتخب أفريقي في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966. أما أمام هايتي، فقد بلغ الاستحواذ المغربي 69%، وهو أعلى معدل استحواذ يسجله المنتخب في مباراة مونديالية.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Morocco v Haiti - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - June 24, 2026 Morocco coach Mohamed Ouahbi gives instructions to his players during a hydration break REUTERS/Bernadett Szabo
منتخب المغرب تأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026 بقيادة محمد وهبي (غيتي)

منهجيته التدريبية

تقوم منهجية وهبي التدريبية على اللعب الجماعي الذكي والمنضبط، مع إيلاء اهتمام خاص لسرعة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. كما يركز أسلوبه على الاستحواذ على الكرة، واللعب الهجومي، مع الضغط على الخصم.

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ويُنظر إلى هذا الأسلوب على أنه يتطلب جاهزية بدنية عالية وانضباطا دقيقا، وهو ما يفسر تأكيد وهبي المستمر على أهمية اللياقة البدنية للاعبين، إذ يقول إنه "ليس هناك فرق بين لاعب يبلغ 19 عامًا ولاعب يبلغ 34 عامًا، ما يهم هو مستوى كل لاعب وقدرته على تقديم أفضل أداء للفريق".

المصدر: الفرنسية + وكالة الأناضول

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