حسام حسن.. الهداف التاريخي لمنتخب مصر ومدرب "الفراعنة"

لاعب كرة قدم سابق ومدرب مصري، وُلد يوم 10 أغسطس/آب 1966. اشتهر بمركز قلب الهجوم، وارتبط اسمه بإنجازات بارزة مع النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر، كما يُعد الهداف التاريخي لـ"الفراعنة" بعدما سجل 69 هدفا في 176 مباراة دولية رسمية، فضلًا عن كونه أحد أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب المصري.

في 6 فبراير/شباط 2024، عُين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري، ليتوج بذلك مسيرته التدريبية، ويتولى قيادة "الفراعنة" في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

البداية مع الأهلي والاحتراف الأوروبي

انطلقت مسيرة حسام حسن الكروية من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عام 1979، قبل أن يُصعّد إلى الفريق الأول في موسم 1984-1985، ليصبح سريعا أحد أبرز المهاجمين في مصر. وفي أعقاب مشاركته مع المنتخب المصري في نهائيات كأس العالم 1990، اتجه إلى الاحتراف الأوروبي، فارتدى قميص باوك اليوناني بين عامي 1990 و1991، ثم انتقل إلى نيوشاتيل السويسري بين عامي 1991 و1992، في أولى محطاته الاحترافية خارج مصر.

عاد حسن إلى النادي الأهلي عام 1992، ليبدأ واحدة من أنجح فترات مسيرته الكروية. وقضى مع الفريق ثمانية مواسم متتالية، وكان أحد أبرز عناصره الهجومية، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المصري سبع مرات متتالية، إلى جانب المساهمة في إحراز العديد من البطولات المحلية والقارية.

الانتقال إلى الزمالك

في عام 2000، خاض حسن فترة إعارة قصيرة مع نادي العين الإماراتي، ونجح في التتويج بلقب الدوري. وبعد انتهاء الإعارة، انتقل في العام نفسه إلى نادي الزمالك برفقة شقيقه إبراهيم حسن، في صفقة وصفت آنذاك بأنها من أبرز وأشهر الانتقالات في تاريخ الكرة المصرية.

وواصل حسن تألقه بقميص الزمالك، وقاد الفريق إلى الفوز بثلاثة ألقاب للدوري المصري في الفترة بين عامي 2001 و2004، كما أسهم في التتويج بكأس مصر، وكان أحد أبرز عناصر الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2002.

المسيرة الدولية مع منتخب مصر

يُعد حسام حسن الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بعدما سجل 69 هدفا في 176 مباراة دولية رسمية، وارتبط اسمه بأبرز إنجازات "الفراعنة" على مدار أكثر من عقدين.

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فقد كان لحسن دور بارز في تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 1990 بإيطاليا، بعدما سجل هدف التأهل التاريخي في شباك الجزائر. وشارك في النهائيات، وقدم أداء لافتا، خاصة في مواجهة هولندا، التي انتهت بالتعادل.

كما أسهم في تتويج منتخب مصر بلقب كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006، كما توج هدافًا لنسخة 1998 بعدما أحرز سبعة أهداف، ليؤكد مكانته أحد أبرز المهاجمين في تاريخ البطولة.

المحطات الأخيرة والاعتزال

في السنوات الأخيرة من مسيرته، تنقل حسن بين عدد من الأندية المصرية، فدافع عن ألوان المصري البورسعيدي، والترسانة، والاتحاد السكندري، قبل أن يختتم مشواره في الملاعب بإعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا في أواخر عام 2007، بعد مسيرة امتدت أكثر من عقدين.

المسيرة التدريبية

اتجه حسن عقب اعتزاله إلى التدريب في مارس/آذار 2008، وخاض تجارب مع عدد من الأندية والمنتخبات، قبل أن يتولى قيادة المنتخب المصري.

بدأ مسيرته التدريبية في الدوري المصري، وقاد عددًا من الأندية، من بينها المصري البورسعيدي في أكثر من ولاية، والزمالك، والإسماعيلي، وسموحة، وبيراميدز، مكتسبا خبرات تدريبية متنوعة على مدار سنوات.

وتولى تدريب المنتخب الأردني في يونيو/حزيران 2013، خلفا للمدرب العراقي عدنان حمد، في أول وآخر تجربة له مع المنتخبات الوطنية خارج مصر قبل توليه قيادة "الفراعنة".

وقاد المنتخب الأردني إلى بلوغ الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2014 في البرازيل، بعد وصوله إلى الدور الحاسم من التصفيات، ليحقق أفضل إنجاز في تاريخ الأردن بتصفيات المونديال.

وفي الملحق، واجه منتخب أوروغواي، لكنه أخفق في انتزاع بطاقة التأهل، لتنتهي مهمته مع "النشامى" في يوليو/تموز 2014، قبل أن يعود إلى التدريب في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك.

قيادة منتخب مصر

في 6 فبراير/شباط 2024، عُين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب المصري، ليتوج بذلك مسيرته التدريبية، وتولى قيادة "الفراعنة" في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

البطولات والإنجازات

حقق حسام حسن أثناء مسيرته لاعبا نحو 41 بطولة، بواقع 25 لقبا مع الأهلي، و10 ألقاب مع الزمالك، وخمسة ألقاب مع المنتخب المصري، ليُصنف ضمن أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم المصرية.

كما حقق عددًا من الأرقام القياسية أثناء مسيرته الدولية، إذ تُوج عام 2001 بلقب عميد لاعبي العالم، كما أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، عندما هز الشباك في نسخة 2006 وهو في التاسعة والثلاثين من عمره.