أحمد وشاح.. عدسة الجزيرة الشهيد في غزة

مصور قناة الجزيرة مباشر ، غطى مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وشكل مع شقيقه الشهيد محمد ثنائيا ميدانيا، قبل أن يلحق به ويستشهد أيضا في 20 يونيو/حزيران 2026.

المولد والنشأة

ولد في مخيم البريج، وهو أصغر أشقائه محمد ومحمود، وقد كان في منتصف العشرينيات من عمره عند استشهاده.

التجربة العملية

عمل مصورا في قناة الجزيرة مباشر، وشكل مع شقيقه الشهيد محمد وشاح ثنائيا إعلاميا، فقد كان يعمل مصورا لتقارير شقيقه.

وبعد استشهاد شقيقه محمد في الثامن من أبريل/نيسان 2026، تحمل أحمد مسؤوليات إضافية داخل أسرته، إذ تكفل برعاية أبناء شقيقه الشهيد ومتابعة شؤونهم، إلى جانب مواصلة عمله الإعلامي في الميدان.

ذكر مراسل الجزيرة أن الصحفي أحمد وشاح، الذي واكب تغطية عدد من المجازر في قطاع غزة أثناء حرب الإبادة الإسرائيلية (2023-2025)، تعرض لاستهداف ضمن سلسلة هجمات إسرائيلية أسفرت عن 10 شهداء وعدد من المصابين.

الاغتيال

استشهد مصور قناة الجزيرة مباشر الزميل أحمد وشاح وشخصان آخران بقصف إسرائيلي لمنزل في وسط قطاع غزة، يوم 20 يونيو/حزيران 2026.

وذكر المراسل غازي العالول أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم الزميل أحمد، فضلا عن إصابة آخرين.

ومن جانبها، أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي مصور قناة الجزيرة مباشر، الزميل أحمد وشاح، مستنكرة استمرار هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مراسليها والعاملين معها في غزة.

وقالت إن هذه الجريمة النكراء تأتي بعد شهرين من اغتيال القوات الإسرائيلية شقيقه الزميل محمد وشاح، مراسل الجزيرة مباشر، لينضم أحمد إلى كوكبة شهداء الجزيرة في غزة، الذين بلغوا 12 شهيدا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عملية عاجلة لمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم البشعة، واعتماد آليات رادعة لوقف استهداف الصحفيين.