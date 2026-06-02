حزب صراصير الشعب الهندي.. عندما تصبح السخرية أداة للاحتجاج

حزب هندي ساخر نشأ في الفضاء الرقمي في مايو/أيار 2026، ردا على تصريحات لرئيس المحكمة العليا الهندية وصف فيها الشباب العاطلين عن العمل بـ"الصراصير والطفيليات".

وقد حظي الحزب بانتشار واسع بين الشباب في الهند، إذ تجاوز عدد متابعيه على منصة إنستغرام 22 مليون متابع في أقل من شهر من إنشائه. وركز في خطابه على تسليط الضوء على قضايا سياسية واجتماعية جدية، من بينها التلاعب بأصوات الناخبين وانحياز وسائل الإعلام للسلطة.

وفي مطلع يونيو/حزيران 2026، دعا الحزب إلى مظاهرة سلمية في نيودلهي للمطالبة بإقالة وزير التعليم احتجاجا على أزمة تسريب أوراق الامتحانات.

نشأة الحزب

بدأت قصة "حزب صراصير جاناتا" في مايو/أيار 2026، عقب تصريحات أدلى بها رئيس قضاة الهند أثناء جلسة علنية للمحكمة العليا، قال فيها "هناك شباب مثل الصراصير، لا يحصلون على عمل أو مكانة مهنية، بعضهم يصبح إعلاميا، وبعضهم يصبح ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو ناشطا في مجال حق الوصول إلى المعلومات، ويبدؤون في مهاجمة الجميع".

أثارت هذه التصريحات موجة غضب واسعة بين الشباب الهندي، ولا سيما أبناء "جيل زد"، وفي 16 مايو/أيار، نشر الشاب الهندي أبهيجيت ديبكي، البالغ من العمر 30 عاما، والمقيم في الولايات المتحدة، تدوينة على منصة إكس تساءل فيها: "ماذا لو اتحدت كل الصراصير؟"

ولم يكتفِ بذلك، بل أطلق موقعا إلكترونيا وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم "حزب صراصير جاناتا"، محاكيا اسم الحزب الحاكم "بهاراتيا جاناتا"، وتعني كلمة "جاناتا" باللغة الهندية الشعب.

ووظف ديبكي أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير الهوية البصرية للحزب وصياغة بيانه السياسي، واختار صورة صرصور يرتدي بدلة رسمية وربطة عنق، وفي غضون 24 ساعة فقط، تمكن من إطلاق هوية متكاملة للمبادرة وتحويلها من فكرة ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى حملة رقمية منظمة.

ورغم أن الحزب بدأ مزحة على منصة إكس، فسرعان ما وجد صدى واسعا بين الشباب الذين تبنوا الفكرة وأسهموا في نشرها والانضمام إليها بأعداد كبيرة، محولين إياها إلى حركة احتجاجية ساخرة تعبر عن استيائهم من الخطاب الرسمي.

وفي غضون ثلاثة أيام فقط، تجاوز عدد متابعي "حزب صراصير الشعب" على إنستغرام ثلاثة ملايين متابع، قبل أن يرتفع العدد إلى أكثر من 22 مليون متابع بحلول 1 يونيو/حزيران 2026. كما استقطبت المبادرة أكثر من 350 ألف عضو عبر نموذج تسجيل أُطلق على غوغل، من بينهم شخصيات سياسية وأعضاء في البرلمان.

وقال ديبكي عن وصف الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير والطفيليات، إن على المسؤولين "أن يعلموا أن الصراصير تتكاثر في الأماكن المتعفنة، وهذا هو حال الهند اليوم".

واستلهم ديبكي من الأوصاف السلبية التي استخدمها رئيس القضاة معايير الانضمام إلى الحزب، يُفترض للعضو المنتسب أن يكون عاطلا عن العمل، وكسولا، ومدمنا للإنترنت، ويتقن "الاحتجاج الصاخب".

رؤية الحزب

بالرغم من طابعه الساخر، إلا أن الحزب يتبنى رؤية سياسية ناقدة لقضايا جادة، تشمل التلاعب بأصوات الناخبين، وانحياز وسائل الإعلام للسلطة، ومنح القضاة مناصب حكومية بعد تقاعدهم كمكافأة.

وقد أكد في بيان نشره عبر إنستغرام أنه يسعى إلى "بناء حركة مستقلة يقودها الشباب، تُعنى بإيصال صوت الشباب وتسليط الضوء على قضاياهم، والعمل على مساءلة الحكومة".

وفي خطوة تنقل الحراك إلى أرض الواقع، دعا الحزب في 1 يونيو/حزيران 2026 إلى مظاهرة سلمية في نيودلهي تحت شعار "إنقاذ نظام التعليم الهندي"، مطالبا بإقالة وزير التعليم دارمندرا برادان على خلفية الأزمات المرتبطة بتسريبات الامتحانات.

وكان الحزب قد أطلق في وقت سابق عريضة إلكترونية للمطالبة بإقالة الوزير، معتبرا أن حجم الإخفاقات التي يشهدها قطاع التعليم لم يعد قابلا للتجاهل.

وجاء في نص العريضة أن هذا الفشل يمتد، بحسب وصفها، من "الخسارة المأساوية لطلاب فقدوا حياتهم بالانتحار" إلى "ملايين الشبان الذين تضرر مستقبلهم نتيجة عقد من تسريبات أوراق الامتحانات".

بحلول 2 يونيو/حزيران 2026، كانت العريضة قد جمعت أكثر من 790 ألف توقيع إلكتروني.