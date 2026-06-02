المدرعة خضر.. منصة قتالية متعددة المهام لمواجهة الألغام والكمائن

واحدة من أبرز المركبات التكتيكية متعددة المهام التي طورتها الصناعات الدفاعية التركية لتلبية احتياجات العمليات العسكرية الحديثة. تجمع بين الحماية العالية والقدرة على الحركة والقوة النارية، وصُممت للعمل في البيئات القتالية الصعبة، مع قدرة على مقاومة الألغام والكمائن والعمل بكفاءة في التضاريس الوعرة والمناطق الحضرية والريفية على حد سواء.

وتتميز المدرعة "خضر" بسرعة تشغيلية مرتفعة ومدى ميداني طويل، إلى جانب قدرتها العالية على المناورة وتسلق المنحدرات الحادة، فضلاً عن تزويدها بأنظمة حماية متقدمة تشمل مقاومة الانفجارات والتهديدات البالستية.

كما توفر مرونة في التسليح عبر إمكانية تزويدها بمحطات أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعد، مما يعزز فعاليتها العملياتية ويرفع مستوى حماية الطاقم أثناء المهام.

البدايات والظهور الأول

ظهرت المدرعة التركية "خضر" للمرة الأولى عام 2016، حين كُشف عنها بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطوة عكست توجه تركيا نحو تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية.

وتولت شركة "كاتمرجيلر" (Katmerciler)، إحدى أبرز الشركات التركية المتخصصة في المركبات البرية المدرعة، تصميم وتطوير المدرعة بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة التركية والمتطلبات العملياتية الحديثة.

التصنيع والتطوير

وفي إطار تطوير قدراتها، كشفت الشركة عن الجيل الثاني المطور "خضر 2" أثناء معرض الدفاع الدولي (IDEF 2021)، باعتباره نسخة أكثر تطورا من النموذج الأصلي.

وركزت فلسفة التطوير على تعزيز قوة المركبة وتوازنها وتحسين أدائها الميداني، إلى جانب رفع مستوى راحة الطاقم وزيادة زوايا الرؤية، بما يتيح فاعلية أكبر في البيئات العملياتية المختلفة.

كما خضعت المدرعة لتحديثات تتماشى مع المعايير العسكرية المعتمدة لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مما يعزز قدرتها على العمل في ظروف جغرافية ومناخية قاسية.

وتعكس النسخة المحدثة مستوى متقدما من التكامل الهندسي، إذ تضم أنظمة فرعية مطورة محليا ضمن منظومة الإنتاج الدفاعي التركي، بما يسمح بدمج مختلف الأنظمة الدفاعية الوطنية في منصة تشغيلية واحدة تعمل بانسجام داخل الميدان.

الإنتاج والانتشار

وعلى صعيد الإنتاج، أعلنت الشركة استمرار تصنيع المدرعة بوتيرة مرتفعة، مؤكدة تسليم الدفعة الأولى من الجيل الجديد إلى الجيش التركي في مايو/أيار 2026، مع خطط لاستكمال باقي التسليمات بحلول نهاية العام ذاته.

ولم يقتصر حضور "خضر" على السوق المحلية، إذ دخلت الخدمة سريعًا داخل تركيا ونجحت في الحصول على عقود تصدير إلى الخارج.

ووقّعت الشركة أول عقد تصدير للمدرعة في يوليو/تموز 2019 بقيمة 20.7 مليون دولار لصالح دولة في القارة الأفريقية، في وقت تشير فيه الشركة إلى تزايد اهتمام الدول الصديقة والحليفة بالمنصة، ضمن مساعٍ لتوسيع عقود التصدير في عام 2026.

ميزات ومواصفات فنية

تستند المدرعة "خضر" إلى منظومة دفع قوية تعتمد على محرك تيربو بسعة 8.9 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 400 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1550 نيوتن متر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على الحركة والأداء في البيئات العملياتية المختلفة.

وعلى مستوى الأداء، تبلغ السرعة القصوى للمدرعة نحو 120 كيلومتراً في الساعة، فيما يتجاوز مداها العملياتي ألف كيلومتر، مما يعزز قدرتها على تنفيذ المهام الطويلة والتحرك مسافات واسعة دون الحاجة إلى دعم لوجستي متكرر.

كما تتميز "خضر" بقدرات عالية على المناورة والعمل في التضاريس الوعرة، إذ يمكنها تسلق المنحدرات الحادة بنسبة تصل إلى 70%، كما يبلغ ارتفاع الهيكل عن سطح الأرض نحو 410 مليمترات، مما يتيح لها الحركة بكفاءة في الظروف الجغرافية والمناخية القاسية.

وزُودت المدرعة بناقل حركة أوتوماتيكي بالكامل من طراز أليسون 3000 (Allison 3000 Series)، يضم 6 سرعات أمامية وسرعة خلفية واحدة، إضافة إلى نظام دفع رباعي مستمر (4×4)، بما يعزز الثبات والأداء الميداني في مختلف البيئات القتالية.

التسليح والقدرات القتالية

تتميز المدرعة "خضر" بقدرات قتالية متقدمة تتيح تكييفها مع متطلبات المهام المختلفة، إذ توفر إمكانية تزويدها بمنصة سلاح يتم التحكم فيها عن بُعد، بما يسمح بتشغيلها دون تعريض الطاقم للخطر المباشر.

ويمكن تجهيز هذه المنصة بأنواع متعددة من الأسلحة، من بينها رشاشات بعياري 12.7 ملم و7.62 ملم، إضافة إلى قاذف قنابل عيار 40 ملم، مما يمنحها مرونة في التعامل مع التهديدات المتنوعة.

وعلى مستوى التصميم العملياتي، صُممت المدرعة "خضر" لتستوعب ما يصل إلى 9 أفراد، مع تهيئتها للعمل بكفاءة عالية في ظروف القتال القاسية، سواء في البيئات الريفية أو المناطق الحضرية.

أما النسخة المطورة "خضر 2″، فشهدت زيادة في سعة الأفراد لتصل إلى 14 فرداً، إلى جانب تحسين زوايا الرؤية عبر الزجاج الأمامي، بما يعزز الوعي الميداني ويرفع الكفاءة العملياتية أثناء الحركة والاشتباك.

وفي جانب الحماية، تُصنّف "خضر" ضمن المركبات المقاومة للألغام والكمائن، إذ توفر مستويات متقدمة من الحماية البالستية ومقاومة الانفجارات، بما يرفع فرص نجاة الطاقم في البيئات القتالية عالية المخاطر.

كما زُودت المدرعة بأنظمة دفاع ذاتي تهدف إلى تعزيز السلامة التشغيلية، من بينها نظام فلترة هواء للحماية من التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ونظام إطفاء حرائق تلقائي، إلى جانب إطارات مزودة بنظام نفخ مركزي يساعد على الحفاظ على الأداء في الظروف الميدانية الصعبة.

وتضم المدرعة كذلك مجموعة من الأنظمة والتجهيزات المساندة، تشمل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ونظام اتصالات داخلي، ورافعة إنقاذ، فضلًا عن دمج أنظمة فرعية مطورة محليا من شركات الصناعات الدفاعية التركية، بما يعزز من كفاءتها الهندسية والتشغيلية.

تطوير في الأداء والحماية

تمثل مدرعة "خضر 2" نسخة مطورة وأكثر تقدما من الجيل الأول الذي كُشف عنه عام 2016، إذ شهدت تحسينات في التصميم والأداء والقدرات التشغيلية. وجاءت النسخة الجديدة بمظهر أكثر قوة، مع توسيع الزجاج الأمامي لتحسين زوايا الرؤية وتعزيز الوعي الميداني للطاقم أثناء العمليات.

كما ارتفعت القدرة الاستيعابية للمركبة من 9 أفراد إلى 14 فرداً، إلى جانب إعادة تنظيم المقصورة الداخلية وتحسين توازن المركبة وراحة الطاقم أثناء الحركة، مع الحفاظ على قدرتها العالية على المناورة في التضاريس الوعرة.

وعززت "خضر 2" مستويات الحماية البالستية ومقاومة الألغام والكمائن، إضافة إلى دمج أنظمة فرعية مطورة محليا ضمن الصناعات الدفاعية التركية.

وتوفر المدرعة مرونة في التسليح عبر نظام سلاح يُدار عن بُعد يمكن تزويده برشاشات مختلفة أو قاذف قنابل، مع إمكانية تركيب برج سلاح تقليدي وفق طبيعة المهمة.