مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.. خطوة أولى لخفض توترات 2026

اتفاق أولي وُقّع عن بعد يوم 17 يونيو/حزيران 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بهدف وقف العمليات العسكرية التي نشبت في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وتهيئة مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

وتضمنت مذكرة التفاهم 14 بندا شملت: وقف إطلاق النار، وضمان أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، والرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إلى جانب معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتمثّل المذكرة إطارا انتقاليا يهدف إلى خفض التصعيد، وإرساء أسس تسوية سياسية واقتصادية وأمنية شاملة بين الطرفين.

اتفاق يمهّد للمفاوضات

وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم 17 يونيو/حزيران 2026، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا (عن بعد) مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب، وتمهّد لإطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات في غضون 60 يوما، سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقّعا المذكرة عن بُعد، بفاصل زمني قصير بين التوقيعين، بحيث وقعها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، بينما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نسخة منها أثناء مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، قبل إرسال صورة من الوثيقة الموقعة إلى الجانب الإيراني والدول الوسيطة.

وتضمّنت مذكرة التفاهم 14 بندا تعكس توافقا عاما بين الطرفين، مع تأجيل حسم عدد من الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها آلية إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.

بنود الاتفاق

وقد نصت المذكرة على البنود الآتية:

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