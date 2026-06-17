مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.. خطوة أولى لخفض توترات 2026
اتفاق أولي وُقّع عن بعد يوم 17 يونيو/حزيران 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بهدف وقف العمليات العسكرية التي نشبت في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، وتهيئة مسار تفاوضي للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.
وتضمنت مذكرة التفاهم 14 بندا شملت: وقف إطلاق النار، وضمان أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، والرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة، إلى جانب معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتمثّل المذكرة إطارا انتقاليا يهدف إلى خفض التصعيد، وإرساء أسس تسوية سياسية واقتصادية وأمنية شاملة بين الطرفين.
اتفاق يمهّد للمفاوضات
وأعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم 17 يونيو/حزيران 2026، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا (عن بعد) مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب، وتمهّد لإطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات في غضون 60 يوما، سعيا للتوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الرئيسين الإيراني والأمريكي وقّعا المذكرة عن بُعد، بفاصل زمني قصير بين التوقيعين، بحيث وقعها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، بينما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نسخة منها أثناء مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، قبل إرسال صورة من الوثيقة الموقعة إلى الجانب الإيراني والدول الوسيطة.
وتضمّنت مذكرة التفاهم 14 بندا تعكس توافقا عاما بين الطرفين، مع تأجيل حسم عدد من الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها آلية إنهاء البرنامج النووي الإيراني، إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.
بنود الاتفاق
وقد نصت المذكرة على البنود الآتية:
- يعلن الطرفان، بموجب هذه المذكرة، الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، مع الالتزام بعدم اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها مستقبلاً، وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. ويُكرّس الاتفاق النهائي إنهاء الحرب بشكل دائم.
- يتعهد الجانبان باحترام سيادة كل منهما ووحدة أراضيه، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.
- يلتزم الطرفان بإجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي في مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة متبادلة.
- تبدأ الولايات المتحدة -فور توقيع المذكرة- برفع الحصار البحري والإجراءات المقيدة للملاحة الإيرانية، على أن يُستكمل إنهاؤه في غضون 30 يوما، مع تعهدها بسحب قواتها العسكرية من محيط إيران في غضون 30 يوما من إبرام الاتفاق النهائي.
- تلتزم إيران بتأمين عبور السفن التجارية عبر الخليج العربي وبحر عُمان مدة 60 يوما دون مقابل، مع استئناف حركة الملاحة فورًا واستكمالها في غضون 30 يوما بعد إزالة العوائق الفنية والعسكرية والألغام. كما تجري مشاورات مع سلطنة عُمان والدول المشاطئة بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
- تتعهد الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الإقليميين، بإعداد برنامج لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد الإيراني بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، على أن تُحدد آليات تنفيذه ضمن الاتفاق النهائي.
- تلتزم واشنطن بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما يشمل العقوبات الأممية والدولية والأحادية، وفق جدول زمني متفق عليه في الاتفاق النهائي.
- تؤكد إيران التزامها بعدم إنتاج أو امتلاك أسلحة نووية، فيما يتفق الطرفان على تسوية ملف المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومواصلة التفاوض بشأن قضايا التخصيب والاحتياجات النووية السلمية.
- يتفق الطرفان على الحفاظ على الوضع القائم إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بما يشمل تجميد أي خطوات جديدة في البرنامج النووي الإيراني وامتناع الولايات المتحدة عن فرض عقوبات إضافية أو نشر قوات عسكرية جديدة في المنطقة.
- تلتزم الولايات المتحدة بإصدار إعفاءات تسمح بتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البتروكيماوية، وتسهيل الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية والنقل المرتبطة بها.
- تتعهد واشنطن بالإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمّدة أو المقيّدة، وضمان إمكانية استخدامها وفق الآليات التي يتفق عليها الطرفان.
- يتفق الجانبان على إنشاء آلية تنفيذية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وضمان الالتزام بالاتفاق النهائي.
- تبدأ المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي بعد الشروع في تنفيذ البنود المتعلقة بوقف العمليات العسكرية، وحرية الملاحة، وتخفيف القيود الاقتصادية والمالية.
- يُصادق على الاتفاق النهائي بقرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.