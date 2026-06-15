أوبن أي آي.. رحلة الذكاء الاصطناعي من المختبرات إلى أسواق المال

واحدة من أبرز المؤسسات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة. تأسست في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، قبل أن تتطور تدريجيا لتصبح فاعلا رئيسيا في تسريع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحويلها من أدوات بحثية متخصصة إلى تطبيقات واسعة الاستخدام في مجالات التعليم والأعمال والبحث العلمي وإنتاج المحتوى الرقمي.

عُرفت "أوبن أي آي" بتطوير سلسلة نماذج "جي بي تي" التي تمثل البنية التقنية الأساسية لمنتجاتها المختلفة، إلى جانب منصة "شات جي بي تي" التي تتيح التفاعل المباشر عبر واجهة محادثة سهلة الاستخدام.

وارتبط اسم الشركة مطلع يونيو/حزيران 2026 بإعلان توجهها نحو أسواق المال، إذ أفادت تقارير صحفية بأن أوبن أي آي قدمت ملفا سريا للطرح العام الأولي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، دون الكشف عن تفاصيل الطرح أو جدوله الزمني. ويأتي هذا التطور في سياق توسع الشركة وتزايد متطلبات التمويل المرتبطة بأنشطتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

التأسيس والرؤية والرسالة

تأسست "أوبن أي آي" في ديسمبر/كانون الأول 2015 بوصفها منظمة غير ربحية متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وقد جاءت فكرة تأسيسها -وفق ما أعلنه المؤسسون- "استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الآثار المستقبلية للذكاء الاصطناعي المتقدم، والحاجة إلى تطوير هذه التقنيات بصورة آمنة تعود بالنفع على البشرية".

وشارك في تأسيس الشركة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا والبحث العلمي، من أبرزهم: سام ألتمان وإيلون ماسك وإيليا سوتسكيفر وغريغ بروكمان، إلى جانب مجموعة من الباحثين والمهندسين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل رؤية أوبن أي آي -بحسب ما ورد في موقعها الإلكتروني- في تطوير ذكاء اصطناعي عام (أي جي آي) قادر على إنجاز مهام معرفية في مجالات عدة، بينما تتمثل رسالتها في ضمان أن تعود فوائد هذه التقنية على البشرية جمعاء، وذلك عبر تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة وموثوقة ومفيدة، ودعم الأبحاث والممارسات التي تعزز الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات.

التطور التنظيمي والتقني

منذ تأسيسها في ديسمبر/كانون الأول 2015، انطلقت أوبن أي آي بوصفها "مؤسسة بحثية غير ربحية في مجال الذكاء الاصطناعي"، ومع اتساع وتنوع أنشطتها البحثية وتزايد الحاجة إلى استثمارات كبيرة وقدرات حوسبة متقدمة، بدأت الشركة مرحلة جديدة من تطورها التنظيمي والتقني عام 2019، حين أنشأت كيانا ربحيا محدودا بهدف استقطاب التمويل اللازم لدعم الأبحاث وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع احتفاظ الشركة الأصلية غير الربحية بمهام الإشراف العام على المؤسسة.

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وفي سياق هذا التطور، كثفت الشركة أعمالها البحثية في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة، وهي أنظمة ذكاء اصطناعي تُدرَّب على كميات ضخمة من النصوص لتمكينها من فهم اللغة الطبيعية وإنتاجها، إضافة إلى أبحاث التعلم المعزز، وهو أسلوب في تدريب النماذج يعتمد على مكافأة النظام أو معاقبته وفق جودة مخرجاته بهدف تحسين أدائه تدريجيا.

وشهد عام 2022 نقطة تحول بارزة مع إطلاق منصة شات جي بي تي التي ساهمت في تسريع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم، كما ارتبط اسم أوبن أي آي بتطوير سلسلة نماذج جي بي تي التي تمثل الأساس التقني لمعظم منتجاتها، إلى جانب مجموعة من الأدوات والتقنيات الأخرى مثل كوديكس وويسبر ودال إي.

ومع استمرار توسعها، أعادت الشركة عام 2025 تنظيم هيكلها المؤسسي، عندما اعتمدت نموذج شركة منفعة عامة تتولى إدارة العمليات التشغيلية، بينما واصلت المؤسسة الأم غير الربحية أداء دورها الإشرافي على التوجه العام لضمان الالتزام بالرسالة التي تأسست من أجلها.

وفي يونيو/حزيران 2026، أفاد تقرير صحفي للجزيرة نت بإعلان الشركة تقديمها طلبا للطرح العام الأولي في الولايات المتحدة، عبر ملف سري أودعته لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، في خطوة تمثل انتقالا مؤسسيا نحو أسواق المال، دون أن تكشف الشركة عن حجم الطرح أو شروطه أو الجدول الزمني المتوقع لتنفيذه.

المنتجات ومجالات نشاطها

تنشط أوبن أي آي في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مركزة على الأبحاث الرامية إلى تعزيز سلامة وموثوقية نماذجها وجعلها أكثر توافقا مع القيم والأهداف الإنسانية، كما توفر منصات وواجهات برمجية تتيح للمطورين والمؤسسات دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات والخدمات الرقمية.

وفي هذا الإطار، طورت أوبن أي آي مجموعة من المنتجات والتقنيات التي تمثل تطبيقات مباشرة لأبحاثها، يأتي في مقدمتها شات جي بي تي، وهو مساعد ذكي يعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة لفهم اللغة الطبيعية وإنتاجها، بما يتيح إجراء المحادثات، والإجابة عن الأسئلة، وكتابة النصوص، والمساعدة في البرمجة، وإنجاز طيف واسع من المهام المعرفية. وقد ساهم إطلاقه أواخر عام 2022 في تسريع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما طورت الشركة سلسلة نماذج جي بي تي، وهي نماذج لغوية تمثل الأساس التقني الذي تقوم عليه العديد من منتجاتها، وصُممت لفهم اللغة الطبيعية وإنتاجها. وقد تطورت هذه النماذج عبر إصدارات متتالية، وصولا إلى نماذج أكثر تقدما في مجالات الاستدلال والتحليل والتفاعل مع المستخدمين.

وفي سياق تطوير أدوات متخصصة، قدمت الشركة نموذج كوديكس (Codex) لفهم الشيفرات البرمجية وكتابتها، مما ساهم في تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المبرمجين على إنشاء الشيفرات البرمجية وتحليلها. كما طوّرت نموذج ويسبر (Whisper) للتعرف على الكلام وتحويله إلى نصوص مكتوبة بعدة لغات، ونموذج دال-إي (DALL-E) المتخصص في توليد الصور الرقمية انطلاقا من أوصاف نصية يكتبها المستخدم، وهو ما وسّع دائرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتشمل مجالات التصميم والإنتاج البصري.

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كما وسّعت أوبن أي آي نطاق منتجاتها من خلال تطوير منصات وأدوات متخصصة تستهدف مجالات استخدام محددة. ففي مجال التصفح والإنتاجية الرقمية، طوّرت متصفح أطلس (Atlas) الذي يوظف قدرات الذكاء الاصطناعي في البحث والتصفح وإنجاز المهام الرقمية عبر الأوامر اللغوية. وفي المجال الأكاديمي والبحثي، قدّمت منصة بريزم (Prism) الموجهة لدعم الباحثين في إعداد المحتوى العلمي وتنظيم العمل البحثي والاستفادة من إمكانات النماذج اللغوية المتقدمة.

الشراكة مع مايكروسوفت

تُعدّ الشراكة مع مايكروسوفت من أبرز محطات التعاون الاستراتيجي في مسار أوبن أي آي. وقد بدأت هذه الشراكة عام 2019 باستثمار تبلغ قيمته مليار دولار، وذلك من أجل دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير بنيته التحتية. وتركّز هذا التعاون على تعزيز قدرات الحوسبة السحابية عبر منصة أزور (Azure)، بما يتيح تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، في مقابل دمج تقنيات أوبن أي آي في عدد من منتجات وخدمات مايكروسوفت.

وفي عام 2023، توسّعت هذه الشراكة عبر استثمار إضافي طويل الأمد عزز التعاون بين الطرفين في مجالات البنية التحتية الحاسوبية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في خطوة عززت اعتماد أوبن أي آي على شراكات تقنية واستثمارية مع كبرى شركات التكنولوجيا لتأمين الموارد اللازمة لتطوير نماذجها المتقدمة.

تحديات وانتقادات

تواجه أوبن أي آي مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة تتطلب قدرات تقنية ضخمة واستثمارات مالية كبيرة، وهو ما يجعل استمرار هذا التطور رهنا بتأمين بنية تحتية تقنية متقدمة وشراكات استراتيجية قادرة على دعم هذا المستوى من التعقيد.

ويشكّل الحفاظ على التوازن بين تسريع الابتكار وضمان سلامة الأنظمة وموثوقيتها تحديا مستمرا للشركة، في ظل الطبيعة المعقدة للنماذج اللغوية الكبيرة وصعوبة التنبؤ الكامل بسلوكها في جميع الحالات.

كما يعدّ تصاعد حدة المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي من أبرز التحديات التي تواجهها الشركة، خاصة مع دخول شركات تقنية كبرى إلى هذا المجال وتطويرها نماذج وخدمات منافسة.

وفي هذا السياق، أفاد تقرير صحفي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس 11 يونيو/حزيران 2026، بوجود مؤشرات على توجّه تنافسي متزايد بين عدد من الشركات العاملة في هذا المجال، من بينها أوبن أي آي وأنثروبيك، قد يشمل سياسات تسعير أكثر مرونة لخدمات النماذج اللغوية بهدف توسيع قاعدة المستخدمين وتعزيز الحصة السوقية، في ظل بيئة تنافسية مرشحة لمزيد من التصاعد.

ومن جهة أخرى، تواجه الشركة عددا من الانتقادات المرتبطة بسياساتها وممارساتها، من أبرزها الجدل حول مصادر البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها، أي النصوص والمصادر التي تعتمد عليها هذه النماذج في تعلم اللغة واكتساب المعرفة، وما يُثار بشأن استخدام محتوى يخضع لحقوق الملكية الفكرية، وهو ما أثار نقاشات قانونية وأخلاقية حول حقوق النشر واستخدام المحتوى في تدريب النماذج الذكية.

وتشمل الانتقادات نموذجها التنظيمي الذي يجمع بين كيانين أحدهما غير ربحي والآخر ربحي! إذ يرى بعض المراقبين أن هذا التنظيم المؤسسي يثير تساؤلات حول طبيعة التوازن بين الرسالة المعلنة للشركة ومتطلبات التوسع التجاري وجذب الاستثمارات.

كما أُثيرت ملاحظات بشأن أداء بعض نماذج الشركة، ولا سيما في الحالات التي قد تنتج فيها معلومات غير دقيقة أو مخرجات متحيزة، كأن تقدم إجابات تختلف باختلاف طريقة طرح السؤال، أو تعكس انحيازا لوجهة نظر معينة على حساب أخرى.

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ومن جهتها، وردا على هذه الانتقادات، تؤكد أوبن أي آي أنها تعمل على معالجة هذه التحديات عبر تعزيز أبحاث السلامة، وتحسين موثوقية أنظمتها، وتطوير سياسات استخدام مسؤولة تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم.