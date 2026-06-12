موسوعة|كأس العالم 2026|دولي

تمائم كأس العالم.. شخصيات خيالية تحرس ذاكرة المونديال

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VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - OCTOBER 18: Maple, Zayu and Clutch, the FIFA World Cup 26th official mascot trio before the match between Vancouver Whitecaps and FC Dallas at BC Place on October 18, 2025 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images)
التمائم أصبحت تقليدا رسميا في كأس العالم منذ عام 1966 (غيتي)
Published On 12/6/2026

هي شخصيات رمزية تُجسّد روح وهوية البلد المضيف في كل نسخة من بطولات كأس العالم، وتهدف إلى الترويج للبطولة وإضفاء طابع من المرح والبهجة على أجوائها.

ومنذ اعتمادها ضمن التقاليد الرسمية للبطولة، تنوعت أشكال التمائم بين البشر والحيوانات والفاكهة والخضروات، وصولا إلى شخصيات تجريدية غير محددة التصنيف.

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وإلى جانب الترفيه والترويج، تمتد التمائم أيضًا إلى بعدٍ تجاري واسع، إذ تُستثمر على نطاق واسع من قبل الشركاء التجاريين للبطولة من خلال إنتاج وبيع المنتجات التذكارية المرتبطة بالبطولة.

  • ويلي (Willie)، كأس العالم عام 1966، إنجلترا

3rd August 1965: 'World Cup Willie', an English football mascot in the 1960's. (Photo by Evening Standard/Getty Images)
(غيتي)

أول تميمة في تاريخ البطولة، جاءت في صورة أسد واثق يرتدي قميصا يحمل علم المملكة المتحدة. صمّمه رسّام كتب الأطفال ريغ هوي، مستلهما الشخصية من ابنه "ليو".

حقق ويلي نجاحا واسعا منذ ظهوره، إذ انتشرت صورته على مختلف المنتجات التذكارية والتجارية، وأسهم في ترسيخ تقليد التمائم كعنصر أساسي في البطولات اللاحقة لكأس العالم.

 

  • خوانيتو (Juanito)، كأس العالم عام 1970، المكسيك

July 7, 2018, Moscow, Russia Official mascot FIFA World Cup 1970 in Mexico a boy wearing Mexico's kit and a sombrero Juanito.; Shutterstock ID 1138711676; purchase_order: aj; job: mnabh; client: ss; other:
(شترستوك)

"خوانيتو" الذي يعني "خوان الصغير" صبي يرتدي "السومبريرو"، وهي قبعة تقليدية تعكس التراث المكسيكي، والقميص الأخضر الشهير لمنتخب المكسيك.

وإذ كانت هذه النسخة من كأس العالم الأولى التي تُبثّ تلفزيونيا بالألوان، فقد تركت هذه التميمة بصمتها الخاصة من خلال حيويتها وألوانها الزاهية.

 

  • تيب وتاب (Tip and Tap)، كأس العالم عام 1974، ألمانيا الغربية

1974: Tip and Tap, the mascots for the 1974 World Cup which took place in Germany. (Photo by Central Press/Getty Images)
(غيتي)

اتجهت ألمانيا الغربية في هذه النسخة إلى تقديم تميمة مزدوجة، مكوّنة من صبيّين يرتديان قميص منتخب ألمانيا الغربية. وقد جسدت هذه التميمة قيم الوحدة والتعاون، وبحسب صحيفة إي إس بي إن (ESPN)، استهدف ذلك تقريب شرق وغرب ألمانيا، ولاسيما أنهما وُضعتا في مواجهة بعضهما البعض ضمن دور المجموعات في تلك البطولة.

 

  • غاوتشيتو (Gauchito)، كأس العالم عام 1978، الأرجنتين

The 1978 FIFA World Cup mascot is called "Gauchito". The world cup is taking place in Argentina. The little gaucho is wearing a shepherd's hat, a yellow scarf and is carrying a leather whip (undated archive photograph from 1978) (Photo by /picture alliance via Getty Images)
(غيتي)

صبي يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني وقبعة تقليدية، يتدلّى حول عنقه منديل ويقبض على سوط في يده، في استحضار لرموز "الغاوتشو"، وهم رعاة البقر الرحّل الذين يشكّلون جزءا أصيلا من التراث الشعبي الأرجنتيني.

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كما استُلهم اسمه من هذا الإرث، إذ يُشتق من كلمة "غاوتشو"، مضافًا إليها مقطع التصغير، ليصبح "الغاوتشو الصغير".

 

  • نارانخيتو (Naranjito)، كأس العالم عام 1982، إسبانيا

July 7, 2018, Moscow, Russia Official mascot FIFA World Cup 1982 in Spain an orange Naranjito.
(شترستوك)

اختار منظّمو بطولة إسبانيا تميمة على هيئة برتقالة، مستلهمة من أحد أشهر المنتجات الزراعية في البلاد. وقد تميّزت هذه التميمة بابتسامة عريضة أضفت عليها طابعا مرحا وحيويا.

وتعني "نارانخيتو" بالإسبانية "البرتقالة الصغيرة"، وستألف البطولة بعدها طابع التمائم المستوحاة من الفاكهة والخضار.

 

  • بيكي (Pique)، كأس العالم عام 1986، المكسيك

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 01: WM 1986 in MEXIKO, Mexiko City; WM MASKOTTCHEN"PIQUE " (Photo by Bongarts/Getty Images)
(غيتي)

في استضافتها للبطولة للمرة الثانية، حافظت المكسيك على رمز "السومبريرو"، لكنها أعادت توظيفه هذه المرة ليستقر على رأس حبة فلفل حار خضراء، مع إضافة شارب بارز يعد من السمات النمطية المرتبطة بالبلاد.

واستلهم اسم "بيكي" من كلمة "بيكانتي" (Picante)، وهي كلمة إسبانية تعني "حار" أو "لاذع"، وتُستخدم عادةً لوصف الفلفل الحار.

 

  • تشاو (Ciao)، كأس العالم عام 1990، إيطاليا

The Soccer World Cup is framed by Italy 1990 soccer World Cup mascots in this undated file photo. Germany defeated Argentina 1-0 in the World Cup Final to win the World Cup. (AP Photo/Carlo Fumagalli)
(أسوشيتد برس)

تُعد هذه التميمة من أكثر التمائم تميزا عن النمط التقليدي، وهي الوحيدة في تاريخ البطولة التي لا تمتلك وجها، إذ استُبدل الرأس بكرة قدم تعلو جسدًا على شكل عصا بألوان العلم الإيطالي الثلاثة. وقد اكتسبت التميمة اسمها من التحية الإيطالية الشهيرة "تشاو" (Ciao).

 

  • سترايكر (Striker)، كأس العالم عام 1994، الولايات المتحدة

Striker - the World Cup Mascot (Photo by Tony Marshall/EMPICS via Getty Images)
(غيتي)

جاء اختيار تميمة "سترايكر" عبر تصويت جماهيري في الولايات المتحدة، وجسّدها كلب يرتدي ألوان العلم الأمريكي ويظهر شعار البطولة على قميصه، وقد صُمّم من قِبل شركة "وارنر براذرز" للرسوم المتحركة.

أما اسمه "سترايكر" فمستوحى من المصطلح المستخدم لوصف مركز الهجوم الأكثر ارتباطا بتسجيل الأهداف في كرة القدم، والمعروف برأس الحربة.

وقد صوّرت المسودة الأولى للتميمة الكلب وهو يحمل كرة القدم تحت ذراعه، لكن النسخة الأخيرة شهدت تعديلا ليضمن الانسجام مع قوانين كرة القدم.

 

  • فوتيكس (Footix)، كأس العالم عام 1998، فرنسا

PARIS, FRANCE - JUNE 10: A French supporter holding the soft toy of Footix, mascot of 1998 FIFA World Cup is seen prior to the UEFA Euro 2016 Group A match between France and Romania at Stade de France on June 10, 2016 in Paris, France. (Photo by Clive Rose/Getty Images)
(غيتي)

اختارت فرنسا أن تجسّد استضافتها للبطولة برمز وطني معروف، فجاءت تميمتها "فوتيكس" على هيئة الديك، أحد أبرز رموز الهوية الفرنسية، وقد تميّزت هذه التميمة بألوانها الزاهية وتصميمها الجذاب.

 

  • آتو وكاز ونيك (Ato, Kaz and Nik)، كأس العالم عام 2002، كوريا واليابان

Three mascots of the 2002 FIFA World Cup Korea-Lapan "Kaz" (C), "Ato" (R) and "Nik" (L) pose for the public and press in downtown Seoul 29 May 2001, in a celebration marking a year before next year's football World Cup finals. The South Korean government has launched a series of World Cup events. AFP PHOTO (Photo by CHOO YOUN-KONG / AFP)
(الفرنسية)

استحدثت كوريا الجنوبية واليابان فكرة التمائم الثلاثية، فقد شكّل "آتو" و"كاز" و"نيك" فريقًا في لعبة خيالية شبيهة بكرة القدم تُعرف باسم "أتومبول" (Atomball)، إذ مثّل "آتو" دور المدرب، بينما كان "كاز" و"نيك" لاعبيه.

وقد تم اختيار أسماء هذه الشخصيات عبر تصويت شارك فيه مستخدمو الإنترنت وزبائن مطاعم "ماكدونالدز" في الدول المضيفة.

 

  • غولييو السادس وبيليه (Goleo VI and Pille)، كأس العالم عام 2006، ألمانيا

Official World Cup mascots Goleo VI and Pille with Italy fans (Photo by Tony Marshall - PA Images via Getty Images)
(غيتي)

الأسد الثاني في تاريخ تمائم البطولة، ترافقه كرة قدم "ناطقة" وصفت بأنها كثيرة الحركة ولا يمكن السيطرة عليها. وتم اختيار "غولييو" و"بيليه" عبر تصويت أُجري على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وفي السيرة الخيالية التي وُضعت للشخصية، كان والد "غوليو" يشجعه أثناء لعب كرة القدم مرددًا: "Go, Leo, Go!" (هيا يا ليو، هيا!). ومن هذه العبارة استُلهم اسم "غوليو"، كما يحمل الاسم تلاعبا لفظيا يجمع بين كلمتي "Goal" (هدف) و"Leo" (أسد باللاتينية).

 

  • زاكومي (Zakumi)، كأس العالم عام 2010، جنوب أفريقيا

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 11: South Africa fans pose with mascot Zakumi before the Opening Ceremony ahead of the 2010 FIFA World Cup South Africa Group A match between South Africa and Mexico at Soccer City Stadium on June 11, 2010 in Johannesburg, South Africa. (Photo by Clive Mason/Getty Images)
(غيتي)

نمر يرتدي قميصا كتب عليه "جنوب أفريقيا 2010″، ويتميز بشعر أخضر يتيح له الاندماج مع أرضية الملعب. واشتق اسمه من الرمز الدولي لجنوب أفريقيا "زا" (ZA)، و"كومي" (Kumi) التي تعني "عشرة"، في إشارة إلى عام البطولة.

 

  • فوليكو (Fuleco)، كأس العالم عام 2014، البرازيل

FORTALEZA, BRAZIL - JUNE 24: World Cup mascot Fuleco gestures during the 2014 FIFA World Cup Brazil Group C match between Greece and Cote D'Ivoire at Estadio Castelao on June 24, 2014 in Fortaleza, Brazil. (Photo by Alex Livesey - FIFA/FIFA via Getty Images)
(غيتي)

عند وصول البطولة إلى البرازيل، اختير حيوان المدرّع ثلاثي الأشرطة المهدد بالانقراض في البلاد، بهدف تسليط الضوء على قضايا حماية البيئة، وصُوّر المدرع بجسد أصفر ورأس أزرق.

استمد اسمه "فوليكو" من مزيج كلمتي "فوتبول" (كرة القدم) و"إيكولوجيا" (علم البيئة)، ليعكس بذلك رسالة تجمع بين الرياضة والوعي البيئي.

 

  • زابيفاكا (Zabivaka)، كأس العالم عام 2018، روسيا

KAZAN, RUSSIA - JUNE 27: 2018 World Cup Mascot Zabivaka enjoys the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group F match between Korea Republic and Germany at Kazan Arena on June 27, 2018 in Kazan, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
(غيتي)

اختارت روسيا ذئب مرح يرتدي ألوان العلم الروسي، صممته طالبة تدعى إيكاترينا بوتشاروفا. يعني اسمه "الهدّاف"، وقد تم اختياره عبر تصويت أُجري على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شارك فيه أكثر من مليون روسي.

 

  • لعيب (La’eeb)، كأس العالم عام 2022، قطر

The Qatar 2022 mascot La'eeb performs during the opening ceremony ahead of the Qatar 2022 World Cup Group A football match between Qatar and Ecuador at the Al-Bayt Stadium in Al Khor, north of Doha on November 20, 2022. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)
(الفرنسية)

أول تميمة عربية في تاريخ البطولة، وقد قُدّمت على أنها تنتمي إلى عالم مواز، دون تحديد شكل أو تصنيف واضح لها، تاركةً للجمهور حرية تفسير ماهيتها. أما تصميمها، فمستوحى من غطاء الرأس الرجالي التقليدي في قطر "الغترة والعقال".

 

  • مابل وزايو وكلاتش (Maple, Zayu and Clutch)، كأس العالم عام 2026، كندا والمكسيك والولايات المتحدة

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - OCTOBER 18: Maple, Zayu and Clutch, the FIFA World Cup 26th official mascot trio during the Meet and Greet at the Fan Zone before the match between Vancouver Whitecaps and FC Dallas at BC Place on October 18, 2025 in Vancouver, British Columbia. (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images)
(غيتي)

في عودة لنمط التمائم الثلاثية، اختارت نسخة كأس العالم عام 2026 مجموعة من الحيوانات لتمثيل الدول المستضيفة الثلاث. إذ يجسّد الموظ "مابل" كندا، ويجسّد الجاكوار "زايو" المكسيك، بينما يمثّل النسر الأصلع "كلتش" الولايات المتحدة.

المصدر: الجزيرة

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