تمائم كأس العالم.. شخصيات خيالية تحرس ذاكرة المونديال

هي شخصيات رمزية تُجسّد روح وهوية البلد المضيف في كل نسخة من بطولات كأس العالم، وتهدف إلى الترويج للبطولة وإضفاء طابع من المرح والبهجة على أجوائها.

ومنذ اعتمادها ضمن التقاليد الرسمية للبطولة، تنوعت أشكال التمائم بين البشر والحيوانات والفاكهة والخضروات، وصولا إلى شخصيات تجريدية غير محددة التصنيف.

وإلى جانب الترفيه والترويج، تمتد التمائم أيضًا إلى بعدٍ تجاري واسع، إذ تُستثمر على نطاق واسع من قبل الشركاء التجاريين للبطولة من خلال إنتاج وبيع المنتجات التذكارية المرتبطة بالبطولة.

ويلي (Willie)، كأس العالم عام 1966، إنجلترا

أول تميمة في تاريخ البطولة، جاءت في صورة أسد واثق يرتدي قميصا يحمل علم المملكة المتحدة. صمّمه رسّام كتب الأطفال ريغ هوي، مستلهما الشخصية من ابنه "ليو".

حقق ويلي نجاحا واسعا منذ ظهوره، إذ انتشرت صورته على مختلف المنتجات التذكارية والتجارية، وأسهم في ترسيخ تقليد التمائم كعنصر أساسي في البطولات اللاحقة لكأس العالم.

خوانيتو (Juanito)، كأس العالم عام 1970، المكسيك

"خوانيتو" الذي يعني "خوان الصغير" صبي يرتدي "السومبريرو"، وهي قبعة تقليدية تعكس التراث المكسيكي، والقميص الأخضر الشهير لمنتخب المكسيك.

وإذ كانت هذه النسخة من كأس العالم الأولى التي تُبثّ تلفزيونيا بالألوان، فقد تركت هذه التميمة بصمتها الخاصة من خلال حيويتها وألوانها الزاهية.

تيب وتاب (Tip and Tap)، كأس العالم عام 1974، ألمانيا الغربية

اتجهت ألمانيا الغربية في هذه النسخة إلى تقديم تميمة مزدوجة، مكوّنة من صبيّين يرتديان قميص منتخب ألمانيا الغربية. وقد جسدت هذه التميمة قيم الوحدة والتعاون، وبحسب صحيفة إي إس بي إن (ESPN)، استهدف ذلك تقريب شرق وغرب ألمانيا، ولاسيما أنهما وُضعتا في مواجهة بعضهما البعض ضمن دور المجموعات في تلك البطولة.

غاوتشيتو (Gauchito)، كأس العالم عام 1978، الأرجنتين

صبي يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني وقبعة تقليدية، يتدلّى حول عنقه منديل ويقبض على سوط في يده، في استحضار لرموز "الغاوتشو"، وهم رعاة البقر الرحّل الذين يشكّلون جزءا أصيلا من التراث الشعبي الأرجنتيني.

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كما استُلهم اسمه من هذا الإرث، إذ يُشتق من كلمة "غاوتشو"، مضافًا إليها مقطع التصغير، ليصبح "الغاوتشو الصغير".

نارانخيتو (Naranjito)، كأس العالم عام 1982، إسبانيا

اختار منظّمو بطولة إسبانيا تميمة على هيئة برتقالة، مستلهمة من أحد أشهر المنتجات الزراعية في البلاد. وقد تميّزت هذه التميمة بابتسامة عريضة أضفت عليها طابعا مرحا وحيويا.

وتعني "نارانخيتو" بالإسبانية "البرتقالة الصغيرة"، وستألف البطولة بعدها طابع التمائم المستوحاة من الفاكهة والخضار.

بيكي (Pique)، كأس العالم عام 1986، المكسيك

في استضافتها للبطولة للمرة الثانية، حافظت المكسيك على رمز "السومبريرو"، لكنها أعادت توظيفه هذه المرة ليستقر على رأس حبة فلفل حار خضراء، مع إضافة شارب بارز يعد من السمات النمطية المرتبطة بالبلاد.

واستلهم اسم "بيكي" من كلمة "بيكانتي" (Picante)، وهي كلمة إسبانية تعني "حار" أو "لاذع"، وتُستخدم عادةً لوصف الفلفل الحار.

تشاو (Ciao)، كأس العالم عام 1990، إيطاليا

تُعد هذه التميمة من أكثر التمائم تميزا عن النمط التقليدي، وهي الوحيدة في تاريخ البطولة التي لا تمتلك وجها، إذ استُبدل الرأس بكرة قدم تعلو جسدًا على شكل عصا بألوان العلم الإيطالي الثلاثة. وقد اكتسبت التميمة اسمها من التحية الإيطالية الشهيرة "تشاو" (Ciao).

سترايكر (Striker)، كأس العالم عام 1994، الولايات المتحدة

جاء اختيار تميمة "سترايكر" عبر تصويت جماهيري في الولايات المتحدة، وجسّدها كلب يرتدي ألوان العلم الأمريكي ويظهر شعار البطولة على قميصه، وقد صُمّم من قِبل شركة "وارنر براذرز" للرسوم المتحركة.

أما اسمه "سترايكر" فمستوحى من المصطلح المستخدم لوصف مركز الهجوم الأكثر ارتباطا بتسجيل الأهداف في كرة القدم، والمعروف برأس الحربة.

وقد صوّرت المسودة الأولى للتميمة الكلب وهو يحمل كرة القدم تحت ذراعه، لكن النسخة الأخيرة شهدت تعديلا ليضمن الانسجام مع قوانين كرة القدم.

فوتيكس (Footix)، كأس العالم عام 1998، فرنسا

اختارت فرنسا أن تجسّد استضافتها للبطولة برمز وطني معروف، فجاءت تميمتها "فوتيكس" على هيئة الديك، أحد أبرز رموز الهوية الفرنسية، وقد تميّزت هذه التميمة بألوانها الزاهية وتصميمها الجذاب.

آتو وكاز ونيك (Ato, Kaz and Nik)، كأس العالم عام 2002، كوريا واليابان

استحدثت كوريا الجنوبية واليابان فكرة التمائم الثلاثية، فقد شكّل "آتو" و"كاز" و"نيك" فريقًا في لعبة خيالية شبيهة بكرة القدم تُعرف باسم "أتومبول" (Atomball)، إذ مثّل "آتو" دور المدرب، بينما كان "كاز" و"نيك" لاعبيه.

وقد تم اختيار أسماء هذه الشخصيات عبر تصويت شارك فيه مستخدمو الإنترنت وزبائن مطاعم "ماكدونالدز" في الدول المضيفة.

غولييو السادس وبيليه (Goleo VI and Pille)، كأس العالم عام 2006، ألمانيا

الأسد الثاني في تاريخ تمائم البطولة، ترافقه كرة قدم "ناطقة" وصفت بأنها كثيرة الحركة ولا يمكن السيطرة عليها. وتم اختيار "غولييو" و"بيليه" عبر تصويت أُجري على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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وفي السيرة الخيالية التي وُضعت للشخصية، كان والد "غوليو" يشجعه أثناء لعب كرة القدم مرددًا: "Go, Leo, Go!" (هيا يا ليو، هيا!). ومن هذه العبارة استُلهم اسم "غوليو"، كما يحمل الاسم تلاعبا لفظيا يجمع بين كلمتي "Goal" (هدف) و"Leo" (أسد باللاتينية).

زاكومي (Zakumi)، كأس العالم عام 2010، جنوب أفريقيا

نمر يرتدي قميصا كتب عليه "جنوب أفريقيا 2010″، ويتميز بشعر أخضر يتيح له الاندماج مع أرضية الملعب. واشتق اسمه من الرمز الدولي لجنوب أفريقيا "زا" (ZA)، و"كومي" (Kumi) التي تعني "عشرة"، في إشارة إلى عام البطولة.

فوليكو (Fuleco)، كأس العالم عام 2014، البرازيل

عند وصول البطولة إلى البرازيل، اختير حيوان المدرّع ثلاثي الأشرطة المهدد بالانقراض في البلاد، بهدف تسليط الضوء على قضايا حماية البيئة، وصُوّر المدرع بجسد أصفر ورأس أزرق.

استمد اسمه "فوليكو" من مزيج كلمتي "فوتبول" (كرة القدم) و"إيكولوجيا" (علم البيئة)، ليعكس بذلك رسالة تجمع بين الرياضة والوعي البيئي.

زابيفاكا (Zabivaka)، كأس العالم عام 2018، روسيا

اختارت روسيا ذئب مرح يرتدي ألوان العلم الروسي، صممته طالبة تدعى إيكاترينا بوتشاروفا. يعني اسمه "الهدّاف"، وقد تم اختياره عبر تصويت أُجري على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، شارك فيه أكثر من مليون روسي.

لعيب (La’eeb)، كأس العالم عام 2022، قطر

أول تميمة عربية في تاريخ البطولة، وقد قُدّمت على أنها تنتمي إلى عالم مواز، دون تحديد شكل أو تصنيف واضح لها، تاركةً للجمهور حرية تفسير ماهيتها. أما تصميمها، فمستوحى من غطاء الرأس الرجالي التقليدي في قطر "الغترة والعقال".

مابل وزايو وكلاتش (Maple, Zayu and Clutch)، كأس العالم عام 2026، كندا والمكسيك والولايات المتحدة

في عودة لنمط التمائم الثلاثية، اختارت نسخة كأس العالم عام 2026 مجموعة من الحيوانات لتمثيل الدول المستضيفة الثلاث. إذ يجسّد الموظ "مابل" كندا، ويجسّد الجاكوار "زايو" المكسيك، بينما يمثّل النسر الأصلع "كلتش" الولايات المتحدة.