مونديال 2026.. تعرف على أطول كأس عالم في التاريخ

مونديال 2026، هي النسخة 23 من بطولة كأس العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026.

يشارك في هذه البطولة 48 منتخبا، منها 4 منتخبات للمرة الأولى في تاريخها، وتشهد حضورا عربيا لافتا وصل إلى ثماني منتخبات للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي ستشهد 104 مباريات في منافسات مستمرة على مدى 39 يوما، لتسجل بذلك أطول مدة زمنية في تاريخ كأس العالم.

وتُختتم البطولة يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026 بالمباراة النهائية على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

مواعيد وحقائق

الموعد: من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026

من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026 المدة: 39 يوما، وهي أطول مدة زمنية تقام فيها بطولة كأس العالم في تاريخها، مقارنة مع 29 يوما في نسخة قطر 2022 و32 يوما في نسختي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

39 يوما، وهي أطول مدة زمنية تقام فيها بطولة كأس العالم في تاريخها، مقارنة مع 29 يوما في نسخة قطر 2022 و32 يوما في نسختي البرازيل 2014 وروسيا 2018. عدد المنتخبات المشاركة: 48 منتخبا، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كان يشارك في البطولة 32 منتخبا، مما منح فرصة أكبر لمنتخبات كانت غائبة تاريخيا عن نهائيات البطولة.

48 منتخبا، في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد أن كان يشارك في البطولة 32 منتخبا، مما منح فرصة أكبر لمنتخبات كانت غائبة تاريخيا عن نهائيات البطولة. عدد المباريات: 104 مباريات.

104 مباريات. باستضافة هذه النسخة، تدخل المكسيك التاريخ بوصفها أول دولة تستضيف مباريات كأس العالم في 3 نسخ مختلفة، بعد أن نظمتها عامي 1970 و1986.

تعدّ هذه ثاني مرة تستضيف فيها الولايات المتحدة البطولة بعد نسخة 1994، بينما تسجل كندا أول استضافة للبطولة.

تشارك 4 منتخبات لأول مرة في تاريخها، هي: الأردن وأوزبكستان وكوراساو والرأس الأخضر، لتسجل بذلك ظهورها الأول على أكبر مسرح كروي في العالم.

الاستضافة

الدول المستضيفة: ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا.

ثلاث دول هي: الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا. توزيع المباريات على الدول: الولايات المتحدة: 78 مباراة، بما في ذلك جميع مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي، فضلا عن المباراة النهائية. المكسيك: 13 مباراة. كندا: 13 مباراة.

المدن المستضيفة: 16 مدينة. الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة: من أبرز الملاعب المستضيفة في الولايات المتحدة ملعب نيويورك نيوجيرسي الذي يحتضن المباراة النهائية، وملعب دالاس الذي يستضيف أكبر عدد من مباريات البطولة (9 مباريات)، إلى جانب ملاعب أتلانتا وميامي وسياتل وفيلادلفيا، وجميعها من الملاعب الكبرى التي سبق لها أن استضافت أحداث رياضية دولية بارزة. المدن والملاعب المستضيفة في المكسيك: تُقام المباريات في 3 مدن، هي: العاصمة مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري، التي تستضيف مباريات دور المجموعات، إضافة إلى مباريات دور الـ32 ودور الـ16 فقط، دون استضافة مباريات من ربع النهائي أو ما بعده، حالها في ذلك حال كندا. المدن والملاعب المستضيفة في كندا: تقام المباريات في مدينتي تورونتو وفانكوفر على ملعب تورنتو وملعب بي سي بليس فانكوفر على التوالي، حيث تستضيف المدينتان مباريات دور المجموعات، علاوة على بعض المباريات من دور الـ32 ودور الـ16.

16 مدينة.

الافتتاح والختام

موعد الافتتاح: الخميس 11 يونيو/حزيران 2026

الخميس 11 يونيو/حزيران 2026 ملعب الافتتاح: ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، وهو من أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم، إذ سبق أن احتضن نهائيي مونديال 1970 ومونديال 1986.

ملعب مكسيكو سيتي في المكسيك، وهو من أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم، إذ سبق أن احتضن نهائيي مونديال 1970 ومونديال 1986. المباراة الافتتاحية: تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا.

تجمع المكسيك وجنوب أفريقيا. موعد الختام: الأحد 19 يوليو/تموز 2026.

الأحد 19 يوليو/تموز 2026. ملعب الختام: تقام المباراة النهائية على أرضية ملعب نيويورك نيوجيرسي في نيويورك بالولايات المتحدة.

نظام البطولة وتوزيع المجموعات

عدد المنتخبات المشاركة: 48 منتخبا، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، وذلك بهدف رفع مستوى التمثيل القاري وإتاحة فرص أكبر للاتحادات الوطنية المختلفة للمشاركة في النهائيات، خاصة من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

48 منتخبا، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48، وذلك بهدف رفع مستوى التمثيل القاري وإتاحة فرص أكبر للاتحادات الوطنية المختلفة للمشاركة في النهائيات، خاصة من قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. عدد المجموعات: وزعت المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، ويخوض كل منتخب 3 مباريات في دور المجموعات. ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية 32 منتخبا، موزعين بين أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثماني منتخبات تحتل المركز الثالث.

وزعت المنتخبات على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، ويخوض كل منتخب 3 مباريات في دور المجموعات. ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية 32 منتخبا، موزعين بين أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إضافة إلى أفضل ثماني منتخبات تحتل المركز الثالث. توزيع المنتخبات على المجموعات: المجموعة 1: المكسيك / جنوب إفريقيا / كوريا الجنوبية / التشيك المجموعة 2: كندا / سويسرا / قطر / البوسنة والهرسك المجموعة 3: البرازيل / المغرب / اسكتلندا / هايتي المجموعة 4: الولايات المتحدة / باراغواي / أستراليا / تركيا المجموعة 5: ألمانيا / كوراساو / كوت ديفوار / الإكوادور المجموعة 6: هولندا / اليابان / السويد / تونس المجموعة 7: بلجيكا / مصر / إيران / نيوزيلندا المجموعة 8: إسبانيا / الرأس الأخضر / السعودية / أوروغواي المجموعة 9: فرنسا / السنغال / العراق / النرويج المجموعة 10: الأرجنتين / الجزائر / النمسا / الأردن المجموعة 11: البرتغال / الكونغو الديمقراطية / أوزبكستان / كولومبيا المجموعة 12: إنجلترا / كرواتيا / غانا / بنما



المشاركة العربية في كأس العالم 2026

يشارك في البطولة 8 منتخبات عربية، وهي أكبر مشاركة عربية في نسخة واحدة من كأس العالم منذ انطلاق البطولة

المنتخبات العربية المشاركة: مصر: للمرة الرابعة: 1934، 1990، 2018، 2026 المغرب: للمرة السابعة: 1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022، 2026 تونس: للمرة السابعة: 1978، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026 الجزائر: للمرة الخامسة: 1982، 1986، 2010، 2014، 2026 العراق: للمرة الثانية: 1986، 2026 السعودية: للمرة السابعة: 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022، 2026 قطر: للمرة الثانية: 2022 (حين استضافت البطولة)، 2026 الأردن: للمرة الأولى في تاريخه: 2026



مواعيد المباريات وفارق التوقيت

من مميزات بطولة كأس العالم 2026، أن مبارياتها تقام في 4 مناطق زمنية مختلفة، وعلى مسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 4500 كيلومتر بين بعض المدن المستضيفة، مما أدى إلى اعتماد 13 موعدا مختلفا لانطلاق مباريات البطولة.

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وستُجرى مباريات دور المجموعات في أوقات متنوعة بتوقيت مكة المكرمة، إذ تنطلق بعض المباريات في وقت مبكر من الصباح، بينما تُقام أخرى في ساعات متأخرة من الليل.

فعلى سبيل المثال، تُلعب المباريات في مدينة كانساس سيتي عند ما يقارب الساعة الثانية صباحا بتوقيت مكة المكرمة، من بينها مباراة تونس وهولندا يوم الجمعة 26 يونيو/حزيران، في حين تجرى بعض مباريات هذا الدور في وقت متأخر يصل إلى نحو الخامسة صباحا، مثل مباراة الجزائر والنمسا يوم الأحد 28 يونيو/حزيران.

كما تستضيف منطقة خليج سان فرانسيسكو مباريات تنطلق عند الساعة السابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، من بينها مواجهة النمسا والأردن يوم 17 يونيو/حزيران، وأخرى عند السادسة صباحا كما هي حال مباراة تركيا وباراغواي يوم 20 يونيو/حزيران.

وتُقام مباريات أخرى في التوقيت نفسه تقريبا في فانكوفر، مثل مباراة أستراليا وتركيا التي ستنطلق على الساعة السابعة صباحا يوم 14 يونيو/حزيران، وفي مونتيري بالمكسيك حيث يلتقي منتخب تونس مع اليابان في ذلك التوقيت من يوم 21 يونيو/حزيران.

وبشكل عام:

تُقام 35 مباراة من أصل 72 في دور المجموعات بين الساعة الثانية والسابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يشكل نحو نصف مباريات هذا الدور.

من أصل 72 في دور المجموعات بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يشكل نحو نصف مباريات هذا الدور. تُلعب 12 مباراة في دور المجموعات، ابتداء من الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

قوانين جديدة وتعديلات تطبق لأول مرة

تشهد البطولة تطبيق حزمة من التعديلات المعتمدة من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آيفاب) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بهدف تسريع وتيرة اللعب، والحد من إضاعة الوقت، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في اتخاذ القرارات التحكيمية، إلى جانب تشديد الإجراءات الانضباطية داخل أرضية الميدان.

ومن أبرز هذه التعديلات:

5 ثوانٍ لرميات التماس وركلات المرمى

تم توسيع مبدأ العدّ التنازلي المعتمد للحد من إضاعة الوقت ليشمل رميات التماس وركلات المرمى، بعد أن كان يطبق سابقا على حارس المرمى. وبموجب هذا الإجراء، يحق للحكم، في حال تقديره وجود تأخير متعمد في استئناف اللعب، بدء عدّ تنازلي مرئي مدته 5 ثوانٍ باستخدام إشارة بيده.

وفي حال عدم استئناف اللعب قبل انتهاء العدّ التنازلي، تُمنح رمية التماس للفريق المنافس، بينما تُحتسب ركلة ركنية في حال تأخر تنفيذ ركلة المرمى، وذلك بهدف الحد من إضاعة الوقت وتسريع استئناف اللعب.

إجراءات صارمة بحق اللاعب المماطل أثناء التبديل

تم اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم عمليات التبديل والتعامل مع الإصابات، بهدف تقليل إضاعة الوقت وضمان استمرارية اللعب.

وبموجب هذه التعديلات، يُمنح اللاعب المستبدل مهلة 10 ثوانٍ لمغادرة أرضية الميدان بعد ظهور رقمه على اللوحة الإلكترونية، أو بعد تلقي إشارة الحكم بإجراء التبديل في حال عدم استخدام لوحة التبديلات.

وفي حال عدم الالتزام بالخروج في المدة المحددة، لا يُسمح بإشراك اللاعب البديل إلا عند التوقف التالي للعب، مع إلزام اللاعب المستبدل بمغادرة الملعب فورا.

توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)

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تم توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، لتشمل نطاقا أوسع من الحالات المؤثرة في سير المباريات، وذلك ضمن تعديلات بروتوكول التقنية التي اعتمدها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آيفاب).

وبموجب هذه التعديلات، بات بإمكان حكم الفيديو التدخل والمراجعة عند وجود أدلة واضحة في 3 حالات رئيسية: إلغاء البطاقة الحمراء الناتجة عن إنذار ثانٍ غير صحيح، وتصحيح أخطاء تحديد هوية اللاعب عند معاقبة لاعب غير مرتكب للمخالفة، إضافة إلى مراجعة الأخطاء الواضحة في احتساب الركلات الركنية.

سلطة الطرد في حال تغطية اللاعب لفمه أثناء المشادات الكلامية

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلا جديدا ضمن قوانين اللعبة يتعلق بالسلوك أثناء المشادات داخل أرضية الميدان، وذلك في إطار تعزيز الانضباط والحد من السلوكيات التي قد تعيق التحقق من الوقائع بين اللاعبين.

وبموجب هذا التعديل، يحق للحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يغطي فمه أثناء مشادة مع لاعب منافس، إذا ترتب على ذلك ادعاء بتعرضه لإساءة لفظية أو سلوك غير رياضي، إذ يتم اعتبار هذا الفعل مؤشرا على محاولة إخفاء إساءة لفظية.

الطرد عند مغادرة الملعب احتجاجا على قرار الحكم

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم تعديلا آخرا في القوانين، يمنح بموجبه الحكم صلاحية إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يغادر أرضية الميدان احتجاجا على قرار تحكيمي أثناء سير المباراة. ويشمل هذا الإجراء أيضا مسؤولي الفريق والطاقم الفني في حال تحريض اللاعبين على مغادرة الملعب بشكل جماعي أو منظم.

تغيير أسماء الملاعب

وبموجب اللوائح الصارمة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الإعلانات والرعايات أثناء البطولة، أُجبرت ملاعب عدة على التخلي مؤقتا عن أسمائها التجارية المرتبطة بالشركات الراعية، واعتماد أسماء محايدة تستند إلى المدن التي تقع فيها.

ومن بين هذه الملاعب، ملعب "ميتلايف" في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي الذي سيحمل أثناء منافسات كأس العالم 2026 اسم "ملعب نيويورك نيوجيرسي"، وذلك في إطار سياسة الفيفا التي تمنع ظهور أي علامات تجارية أو رعاة غير معتمدين رسميا من الاتحاد أو من البطولة.

وبناء على هذه القواعد، ستُعرف معظم الملاعب المشاركة بأسماء المدن المستضيفة، مثل "ملعب أتلانتا" و"ملعب بوسطن" و"ملعب كانساس سيتي".