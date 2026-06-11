فلامينغو الأوكراني.. صاروخ رخيص يجدد مفاهيم التسلح التقليدي

صاروخ مجنّح يعدّ من أبرز ما طوّرته برامج التسليح الأوكرانية في الحرب مع روسيا، صُمم ليجمع بين القدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى والكلفة المنخفضة وإمكانية الإنتاج بأعداد كبيرة.

يعكس "فلامينغو" (FP-5) توجّها متناميا نحو تطوير أسلحة استراتيجية فعالة تعتمد على البساطة والتكلفة المحدودة بدلا من الأنظمة الباهظة الثمن، كما يتيح لأوكرانيا هامشا أوسع من الاستقلالية مقارنة بالأسلحة الغربية الخاضعة لقيود الاستخدام والرقابة.

التصنيع

طوّرت صاروخ فلامينغو شركة "فاير بوينت" الناشئة، وكشف عنه للمرة الأولى في أغسطس/آب 2025. وكانت الشركة قد بدأت العمل على المشروع عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، مستفيدة من شراكات دولية وخبرات محلية.

ومع منتصف عام 2025 انطلق الإنتاج التسلسلي للصاروخ، قبل أن يدخل الخدمة القتالية في أغسطس/آب من العام نفسه عبر هجمات استهدفت مواقع روسية في شبه جزيرة القرم وداخل الأراضي الروسية.

يعتمد إنتاج الصاروخ على إعادة استخدام مكونات متوافرة مسبقا، إذ تُستخدم محركات توربينية من طراز "إيفتشينكو" جلبت من مخازن ومعدات قديمة، فيعاد تأهيلها، إلى جانب استبدال بعض المكونات المرتفعة الكلفة ببدائل أقل تكلفة.

وفي السياق نفسه، يعدّ صاروخ فلامينغو النسخة الاعتراضية من الصاروخ الباليستي "إف بي-7" (FP7) الذي لا يزال قيد التطوير، وتقول الشركة إنه سيكون قادرا أيضا على مهاجمة أهداف أرضية.

المواصفات

المدى العملياتي: نحو 3 آلاف كيلومتر.

نحو 3 آلاف كيلومتر. الطول: 6 أمتار.

6 أمتار. طول الهيكل: بين 12 و14 مترا.

بين 12 و14 مترا. طول الجناحين: نحو 6 أمتار.

نحو 6 أمتار. وزن الإقلاع: نحو 6 أطنان.

نحو 6 أطنان. وزن الرأس الحربي: بين 1100 و1150 كيلوغراما.

بين 1100 و1150 كيلوغراما. السرعة أثناء التحليق: بين 850 و900 كيلومتر في الساعة.

بين 850 و900 كيلومتر في الساعة. السرعة القصوى: نحو 950 كيلومترا في الساعة.

نحو 950 كيلومترا في الساعة. سقف الطيران: نحو 5 آلاف متر.

نحو 5 آلاف متر. الارتفاع الأدنى للتحليق: نحو 50 مترا.

نحو 50 مترا. زمن التحضير قبل الإطلاق: بين 20 و40 دقيقة.

بين 20 و40 دقيقة. زمن التحليق الأقصى: نحو 3 ساعات ونصف الساعة.

نحو 3 ساعات ونصف الساعة. هامش الخطأ الدائري المحتمل: نحو 14 مترا.

نحو 14 مترا. التكلفة التقديرية: نحو 500 ألف دولار.

التصميم

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مصنوع من مواد مركبة تشمل أليافا زجاجية وكربونية، لتقليل البصمة الرادارية.

مزود بجناحين ثابتين.

أنظمة الدفع

محرك توربيني خارجي.

معزز يعمل بالوقود الصلب عند الإطلاق.

أنظمة التوجيه

يعتمد على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

مزود بنظام ملاحة بالقصور الذاتي (INS) كخيار احتياطي.

يستخدم هوائيات مقاومة للتشويش.

الحمولة

يعتمد غالبا على قنابل سوفياتية معاد توظيفها.

مزود برؤوس خارقة للتحصينات قادرة على اختراق نحو 10 أمتار من الخرسانة أو التربة.

يجري تطوير نسخ مزودة برؤوس عنقودية وأنواع أخرى من الذخائر.

المميزات

قادر على حمل نحو طن من المتفجرات، مع إمكانية التحليق على ارتفاعات منخفضة.

يعتمد على مفهوم "الكتلة المنخفضة التكلفة" القائم على استخدام مكونات معاد تأهيلها لتقليل كلفة الإنتاج.

سهولة إنتاجه، إذ تشير التقديرات إلى أن أوكرانيا تنتج ما بين صاروخين و3 صواريخ يوميا، مع خطط لرفع القدرة الإنتاجية إلى 200 صاروخ شهريا.

يجمع بين المدى الطويل والحمولة الكبيرة والإنتاج الواسع النطاق، بما قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم استراتيجيات التسلح التقليدية.

كما أن له مزايا أخرى تهم أوكرانيا بشكل خاص، منها أنه:

يخضع لسيطرة أوكرانية كاملة، ولا يرتبط بقيود الاستخدام التي تفرضها بعض الدول الغربية على الأسلحة التي تزود بها كييف.

يمنح أوكرانيا قدرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد منشآت الطاقة والصناعات العسكرية داخل العمق الروسي.

يوسع نطاق الأهداف المحتملة ليشمل جزءا كبيرا من البنية الصناعية المرتبطة بالمجهود الحربي الروسي.

العمليات

دخل صاروخ فلامينغو الخدمة القتالية في 30 أغسطس/آب 2025، واستخدم منذ ذلك الحين في تنفيذ ضربات ضد أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وداخل الأراضي الروسية.

وفي أواخر فبراير/شباط، استُخدم في هجوم استهدف مصنع فوتكينسك، ويُعتقد أنه قطع خلاله مسافة تراوحت بين 1600 و1650 كيلومترا أو أكثر، مع تنفيذ مناورات لتفادي أنظمة الاعتراض، مما جعله من بين أبعد الضربات المنسوبة إليه.

وفي أوائل مايو/أيار 2026، تعرّضت منشآت شركة عسكرية روسية في تشيبوكساري لهجوم صاروخي، إذ أصاب صاروخ واحد فقط من أصل 6 صواريخ الهدف، ثم أعادت أوكرانيا استهداف المنشأة الشهر التالي وتمكنت من إصابتها.