منظومة سامب تي.. درع الدفاع الجوي الأوروبي

منظومة دفاع جوي صاروخي متطورة مخصصة لمواجهة التهديدات الجوية المتنوعة مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. تعتمد المنظومة بشكل أساسي على صواريخ أستر 30 ورادار أرابيل متعدد الوظائف، مما يمنحها القدرة على العمل في بيئات التشويش الإلكتروني المعقدة وتغطية نطاق اشتباك يصل إلى 100 كيلومتر.

التصنيع والتطوير

يُعدّ نظام سامب/تي (SAMP/T – Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) ثمرة تعاون صناعي أوروبي متقدم، تولت تطويره وتصنيعه شركة "يوروسام"، وهي مشروع مشترك يجمع بين إم بي دي إيه بفرعيها الفرنسي والإيطالي، وشركة تاليس.

بدأت مراحل التطوير الفعلي للمنظومة مطلع التسعينيات، فقد انطلق العمل الكامل عام 1990 على منظومة سامب/تي، وصاروخ أستر 30.

وفي عام 1997، انتقلت المنظومة إلى مرحلة هندسة الإنتاج والإنتاج الأولي، قبل أن تبدأ تجارب الإطلاق التأهيلية عام 1999، في خطوة أساسية لاختبار الجاهزية التقنية للنظام.

ومع منتصف العقد الأول من الألفية، دخلت المنظومة مرحلة الاختبارات المتقدمة، إذ شهد عام 2005 تنفيذ أول تجربة متكاملة شملت جميع مكونات النظام، من الرصد والتتبع إلى الاعتراض. وتُوّجت هذه المرحلة في مايو/أيار 2008 ببدء التقييم التشغيلي، عقب نجاح تجارب الإطلاق التي أُجريت بالتعاون بين الجيشين الفرنسي والإيطالي.

انتقلت المنظومة إلى الخدمة الفعلية في فرنسا عام 2010، تلاها تفعيل أول وحدة في الجيش الإيطالي عام 2012. لاحقا اتجهت المنظومة نحو التوسع الدولي، وبدأت عدة دول إدخالها إلى ترسانتها الدفاعية، مثل سنغافورة، كما حصلت شركة إم بي دي إيه على تصاريح لتصديرها إلى أذربيجان عام 2018.

وفي إطار التطوير المستقبلي، أُطلق برنامج الجيل الجديد سامب/تي إن جي، في مارس/آذار 2021، ويتضمن إدخال رادار حديث بتقنية المسح الإلكتروني النشط، وصاروخ "أستر 30 بلوك 1 إن تي" بقدرات توجيه متقدمة. وقد أظهرت الاختبارات التي أُجريت في ديسمبر/كانون الأول 2025 نجاحا في تشغيل النظام بكامل مكوناته.

القدرات القتالية

تتميز منظومة سامب/تي بقدرة عالية على التصدي لمجموعة واسعة من التهديدات الجوية، إذ صُممت لحماية القوات العسكرية والبنى التحتية الحيوية مثل المطارات والموانئ.

وتشمل أهدافها الطائرات المقاتلة المأهولة وغير المأهولة، وصواريخ كروز، إضافة إلى الصواريخ الباليستية التكتيكية التي يصل مداها إلى 600 كيلومتر، إلى جانب الأهداف عالية المناورة والأهداف الشبحية ذات البصمة الرادارية المنخفضة.

وعلى مستوى الأداء، يستطيع صاروخ أستر 30 اعتراض الأهداف على مسافة تصل إلى نحو 100 كيلومتر، مع نطاق حماية فعلي يقارب 80 كيلومترا.

توفّر المنظومة تغطية دفاعية كاملة بزاوية 360 درجة بفضل الرادار الدوار ونظام الإطلاق العمودي. وتستطيع كل بطارية حمل حتى 6 منصات إطلاق، كل منها يحتوي على 8 صواريخ، أي ما مجموعه 48 صاروخا جاهزا للإطلاق. كما يمكنها تتبع حوالي 100 هدف في وقت واحد، والاشتباك مع 10 أهداف بشكل متزامن.

تعتمد المنظومة على تقنيات رادارية متطورة، مثل رادار أرابيل، بينما يستخدم الجيل الجديد رادار غراوند فاير 300 القادر على كشف أهداف على مسافة تتجاوز 350 كيلومترا وتتبع أكثر من ألف هدف. كما يتميز الصاروخ بقدرة عالية على المناورة ودقة إصابة مرتفعة، إضافة إلى مقاومة فعالة للتشويش والحرب الإلكترونية.

أما من حيث الحركة والانتشار، فالمنظومة مصممة لتكون سريعة النشر، إذ يمكن تجهيز البطارية في غضون أقل من 30 دقيقة، ونشر الرادار بمدة أقل من 15 دقيقة. كما أنها منظومة متنقلة بالكامل على شاحنات، ويمكن نقلها جوا عبر طائرات النقل العسكري، مما يمنحها مرونة عالية في العمليات.

وفي النسخة المطورة سامب/تي إن جي، من المتوقع أن يتجاوز مدى الاعتراض 150 كيلومترا. كما تعمل المنظومة ضمن ارتفاعات تتراوح بين 50 مترا و20 كيلومترا، بينما تتجاوز سرعة الصاروخ 4 ماخ (أكثر من 4 أضعاف سرعة الصوت)، ويصل إلى سرعته القصوى في غضون ثوان قليلة، مما يمنحها استجابة سريعة جدا للتهديدات.

الانتشار

تُعد فرنسا من أبرز مستخدمي المنظومة، إذ تمتلك عدة وحدات منها وتستخدمه ضمن قدراتها للدفاع الجوي. كما تُعتبر إيطاليا شريكا رئيسيا في تطوير المنظومة، وتمتلك أيضا عددا من الوحدات ضمن قواتها العسكرية.

وفي آسيا، أدخلت سنغافورة النظام إلى خدمتها لتعزيز دفاعها الجوي، وحققت الجاهزية التشغيلية الكاملة له في عام 2023. أما أوكرانيا، فقد حصلت على بطاريات من المنظومة وبدأت باستخدامها فعليا في العام نفسه.

وبالنسبة للتوسع المستقبلي، وقّعت الدنمارك اتفاقا لشراء الجيل الجديد من منظومة سامب/تي إن جي، عام 2026، على أن تبدأ استلامه اعتبارا من عام 2028.

ميزات ومواصفات

وحدة قيادة وسيطرة ورادار أرابيل و4-6 منصات إطلاق (حتى 48 صاروخا)، ووحدات دعم. الصاروخ: أستر 30 بسرعة تتجاوز 4 ماخ.

أستر 30 بسرعة تتجاوز 4 ماخ. المدى والارتفاع: حتى 100 كم ومدى ارتفاع يصل إلى 20 كم.

حتى 100 كم ومدى ارتفاع يصل إلى 20 كم. التغطية: دفاع شامل بزاوية 360 درجة.

دفاع شامل بزاوية 360 درجة. الاشتباك: تتبع 100 هدف والاشتباك مع 10 أهداف في وقت واحد.

تتبع 100 هدف والاشتباك مع 10 أهداف في وقت واحد. التهديدات: طائرات ومسيّرات وصواريخ كروز وباليستية تكتيكية.

طائرات ومسيّرات وصواريخ كروز وباليستية تكتيكية. المرونة: جاهزية في غضون أقل من 30 دقيقة وقابل للنقل الجوي.

جاهزية في غضون أقل من 30 دقيقة وقابل للنقل الجوي. التقنيات: قدرة عالية على المناورة، ومقاومة للتشويش.