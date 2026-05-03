فلسفة أوبونتو: أنا أكون لأننا نكون

فلسفة تقوم على فكرة أن الإنسان لا يكتمل بذاته، بل تشكله علاقاته بالآخرين. وتعود الكلمة إلى لغات البانتو في وسط أفريقيا وجنوبها، وتتكون من شقين: الأول "أوبو" وتعني حالة الوجود، والثاني "نتو" وتعني الإنسان.

وتتجلى فلسفة أوبونتو في منظومة من العناصر الأساسية التي تشكّل بنيتها الثقافية والروحية، وفي مقدمتها الحس المجتمعي الذي يربط هوية الفرد بانتمائه للجماعة، إلى جانب حسّ الوئام البشري القائم على التسامح وحسن المعاملة.

كما تؤكد هذه الفلسفة على قداسة الحياة بوصفها قيمة عليا تشمل الإنسان وسائر الكائنات، وترتبط برؤية دينية وروحية لا تفصل بين المعتقد والممارسة اليومية. وتبرز كذلك مكانة السلطة التقليدية والأسلاف وكبار السن باعتبارهم مصدرا للحكمة والخبرة، إلى جانب العناية بالضيف، فضلا عن الإيمان بقدسية الكلمة وتأثيرها في تشكيل الواقع والمصائر.

وفي سياق بناء السلام، تكرّس أوبونتو جملة من القيم الإجرائية التي تُعدّ أساسا لتحقيق المصالحة، من بينها الاعتراف بالخطأ، وإبداء الندم، والتوبة، وطلب المغفرة، بما يعزز فرص تجاوز النزاعات وترسيخ التعايش داخل المجتمع.

جذور فلسفة أوبونتو

تستند فلسفة أوبونتو إلى جذور متعددة ومتشابكة تجمع بين الأبعاد اللغوية، والتاريخية والثقافية والإنسانية. فمن الناحية اللغوية، يعود أصل المصطلح إلى لغات مجموعات انغوني في جنوب أفريقيا، إذ تتكون من دلالتين تعكسان معنى "الوجود الإنساني"، كما تنتشر مفاهيمه في عدد واسع من اللغات البانتوية، مما يدل على رسوخ الفكرة في الوعي الأفريقي المشترك.

أما من الناحية الحضارية، فيرى بعض الباحثين أن أوبونتو تمتد إلى مفاهيم قديمة مثل رؤية "ماعت" في الحضارة الفرعونية، التي قامت على قيم العدالة والوئام والتوازن، وكانت تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وعلى المستوى الثقافي، استُخدمت فلسفة أوبونتو تقليديا أساسا للقوانين والأعراف الأفريقية الأصيلة، وأسهمت في ترسيخ النظام الاجتماعي وضبط العلاقات داخل المجتمع قبل مرحلة الاستعمار. كما ارتبطت بجذور دينية وروحية عميقة، تقوم على الجمع بين الدين وممارسات الحياة اليومية، وتعزز قيم احترام السلطة وتقدير الأسلاف وكبار السن.

وعلى المستوى الإنساني الأوسع، تتقاطع أوبونتو مع مفاهيم عالمية مشابهة، مثل "الحب الأخوي" (Philia) في الفكر الإغريقي، ومفهوم "جن" (jen) في الكونفشيوسية، و"أوبشينة" (obschina) في الثقافة الروسية.

وتؤكد هذه الفلسفة في جوهرها على وحدة الأصل الإنساني، وعلى الطبيعة الخيّرة التي يشترك فيها البشر على اختلاف ثقافاتهم.

ركائز فلسفة أوبونتو

تعكس فلسفة أوبونتو نموذجا اجتماعيا عمليا يقوم على تعزيز تماسك المجتمع عبر التركيز على الإنسانية المشتركة، وتُوظّف بشكل واسع في مجالات المصالحة وبناء السلام. وهي تقوم على منظومة متكاملة من القيم الإنسانية والاجتماعية التي تضع الإنسان وعلاقاته في قلب الرؤية.

وخلافا للفلسفات التي تُؤطر تحقيق الذات باعتباره مشروعا فرديا مستقلا، تعلي أوبونتو من قيمة الاعتماد المتبادل، معتبرةً أن ازدهار الفرد يظل رهينا بوجود بيئة مجتمعية داعمة تقوم على التضامن والتكافل.

وتبرز ضمن هذه الفلسفة قيم العفو والمصالحة باعتبارها أدوات فعالة لمعالجة النزاعات وترسيخ الاستقرار المجتمعي، إلى جانب التأكيد على المساواة وصون الكرامة الإنسانية، بما يدعم مبادئ التشاركية والديمقراطية.

كما ترتكز أوبونتو على مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها تكريس الكرامة الإنسانية، وتعزيز روح الأخوة العالمية، واحترام قدسية الحياة، وترسيخ فكرة أن وجود الإنسان لا ينفصل عن الجماعة.

وتتجلى هذه الفلسفة بوضوح في إحدى الحكايات الأفريقية، حين وضع رجل سلة من الفاكهة قرب شجرة، ودعا مجموعة من الأطفال للتسابق نحوها على أن يفوز بها أول من يصل. غير أن الأطفال، بدل أن يتنافسوا فيما بينهم، أمسكوا بأيدي بعضهم وساروا معا إلى السلة، ثم اقتسموا الفاكهة بينهم بالتساوي. وعندما سألهم عن سبب تصرفهم، رغم إمكانية أن ينفرد أحدهم بالجائزة، أجابوا: "أوبو نتو". وأوضحوا: كيف يمكن لأحدنا أن يكون سعيدا بينما الآخرون تعساء؟ فـ"أوبونتو" تعني: "أنا أكون لأننا نكون".

التطبيق العملي

تُطبَّق فلسفة أوبونتو عمليا في مجالات متعددة، فقد انتقلت من إطارها النظري إلى أدوات فعّالة في بناء السلام وإدارة المجتمع.

على المستوى السياسي والمصالحة الوطنية، برزت بوضوح في تجربة نيلسون مانديلا في مرحلة ما بعد نظام الفصل العنصري، وكذلك في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة التي قادها ديزموند توتو.

استُخدمت مبادئ أوبونتو لتحقيق العدالة التصالحية وتعزيز التعايش، كما تم إدماج بعض عناصرها في دستور جنوب أفريقيا لعام 1996.

وفي سياقات أفريقية أخرى، استُخدمت آليات مشابهة مثل "غاشاشا" في رواندا بعد الإبادة الجماعية عام 1994، و"ماتو أوبوت" في أوغندا، و"هارامبي" في كينيا، وكلها ركزت على التضامن وإعادة بناء المجتمع بعد الصراعات.

في المجال القضائي التقليدي، تُوظف أوبونتو داخل بعض المحاكم الشعبية باعتبارها آلية لإصلاح العلاقات الاجتماعية، تهدف إلى جبر ضرر الضحايا وإعادة دمج الجناة في المجتمع بدل الاقتصار على العقاب، وقد تصل في بعض الحالات إلى حلول توافقية لإعادة الوئام داخل الأسر والقبائل.

أما في المجال التقني، فقد استُلهم اسم "أوبونتو" في نظام التشغيل المفتوح المصدر، الذي يقوم على مبدأ مشاركة المعرفة وإتاحتها للجميع، باعتبارها موردا إنسانيا مشتركا.

وفي مجالات الإدارة والتربية والخدمة الاجتماعية، تُستخدم أوبونتو باعتبارها منهجا عمليا لتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز قيم التعاون والتعاطف داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية، بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكا وإنسانية.