عبد الله بن حمد العطية.. نصف قرن في ريادة الطاقة والتنمية

مسؤول قطري يُعدّ من أبرز الشخصيات التي أسهمت في تطوير قطاع الطاقة في دولة قطر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.

وُلد عام 1952، وامتدت مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، تدرّج خلالها في السلم الوظيفي الحكومي، فعُيّن عام 1992 وزيرا للطاقة والصناعة، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عام 2011.

عُرف العطية بأنه "الأب الروحي" لنادي السد الرياضي، إذ يُعدّ من أبرز مؤسسيه، وتولّى رئاسته لأكثر من عقدين، حقق فيهما الفريق عددا من الإنجازات البارزة، من بينها تتويجه عام 1989 بلقب دوري أبطال آسيا، كأول ناد عربي يحقق هذا الإنجاز.

توفي عبد الله بن حمد العطية يوم الأربعاء 27 مايو/أيار 2026 في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز 74 عاما.

الميلاد والتكوين العلمي

ولد عبد الله بن حمد العطية في 5 ديسمبر/كانون الأول 1952 في قطر، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة الإسكندرية عام 1976.

المسيرة المهنية

بدأ عبد الله بن حمد العطية مسيرته المهنية في وزارة المالية والبترول عام 1972، ثمّ تولى منصب رئيس العلاقات الدولية والعامة فيها بين عامي 1972 و1986.

وبين عامي 1986 و1989، تولّى إدارة مكتب وزارة الداخلية، قبل أن يتولى منصب القائم بأعمال وزير المالية والبترول خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 1992.

وفي عام 1992، عُيّن العطية وزيرا للطاقة والصناعة، إلى جانب توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة قطر للبترول. وفي العام التالي، ترأّس منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، بالتوازي مع عضويته في لجنة الالتزام بحصص الإنتاج التابعة للمنظمة.

ومع بدايات الألفية الجديدة، عُيّن نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء عام 2003، قبل أن يتولّى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء عام 2007.

وفي عام 2011، عُيّن رئيسا للديوان الأميري، ثم تولّى لاحقًا رئاسة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إضافة إلى رئاسته لجنة التخطيط في الدولة.

وفي عام 2015، افتتح العطية إلى جانب الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، وهي مؤسسة غير ربحية، وشغل منصب رئيس مجلس أمنائها.

مسؤوليات دولية

وعلى المستوى الدولي، انتُخب عبد الله بن حمد العطية عام 2006 رئيسا للجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ثم تولى رئاسة منتدى الدول المصدرة للغاز عام 2009، وقاد أعمال المنتدى خلال الاجتماع الوزاري الثامن الذي استضافته دولة قطر. كما ترأّس الدورة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (COP18)، التي استضافتها الدوحة عام 2012.

رئاسة نادي السد

يُعدّ عبد الله بن حمد العطية أحد مؤسسي نادي السد الرياضي والأب الروحي له، وقد تولّى رئاسته عام 1973، واستمر في قيادته لأكثر من عقدين.

وخلال فترة رئاسته، حقق نادي السد ثمانية ألقاب في الدوري، وثمانية ألقاب في كأس الأمير، كما تُوّج بلقب دوري أبطال آسيا عام 1989، ليصبح أول ناد عربي يحقق هذا الإنجاز.

الجوائز والأوسمة

حاز عبد الله بن حمد العطية خلال مسيرته المهنية عددا من الجوائز والأوسمة، من بينها قلادة الاستقلال التي منحها له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تقديرًا لإسهاماته البارزة في ترسيخ التزام قطر بالشفافية في قطاعي الأعمال والحوكمة، ولدوره في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني.

وعلى الصعيد الدولي، حصل على وسام "الصليب الأكبر" من رتبة أورانج ناسو من ملكة مملكة هولندا السابقة بياتريكس، إضافة إلى الوسام الأكبر للشمس المشرقة من إمبراطور اليابان.

كما نال العطية دكتوراه فخرية من جامعة تكساس أي آند إم، وأخرى من جامعة تور فيرغاتا في إيطاليا.

الوفاة

توفي عبد الله بن حمد العطية في أول أيام عيد الأضحى، الأربعاء 27 مايو/أيار 2026 في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز 74 عاما.