الأضحية.. جذور القربان في الأديان والتاريخ

تقربا يؤديها المسلمون في عيد الأضحى، تتمثل بذبح أنواع معينة من الأنعام تقربا إلى الله، وإحياءً لذكرى امتثال النبي إبراهيم عليه السلام للأمر الإلهي بذبح ابنه إسماعيل الذي افتُدي بذبح عظيم، يستحب تقسيمها وإطعام الفقراء منها تعزيزا لقيم التكافل.

الأضحية واختلاف الأديان في تفاصيلها

ترتبط الأضحية في الإسلام بقصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، عندما رأى في المنام أنه مأمور بذبح ابنه استجابةً لأمر الله. وحين أخبر ابنه، أبدى الابن طاعةً كاملة، وعندما همّ إبراهيم بتنفيذ الأمر، فدى الله الابن بذبح عظيم، لتصبح القصة رمزا للطاعة والتسليم لله، وترتبط بها شعيرة الأضحية في عيد الأضحى.

لكن توجد اختلافات دينية حول تفاصيل هذه القصة، أهمها هوية الابن الذي كان سيُذبح. ففي الإسلام، يرجّح كثير من المفسرين أن الذبيح هو النبي إسماعيل عليه السلام، استنادًا إلى سياق الآيات والروايات المرتبطة بمكة وشعائر الحج. أما في اليهودية، فالرواية الواردة في التوراة تعتبر أن الذبيح هو النبي إسحاق عليه السلام.

كما يختلف فهم الحدث نفسه؛ ففي القرآن تُعرض القصة باعتبارها محاولة للذبح توقفت قبل وقوعها، بينما تصف التوراة الواقعة بوصفها "محرقة"، أي قربان يُجهَّز للحرق على المذبح، لذلك تذكر تفاصيل مثل الحطب والنار والسكين.

وفي المسيحية، لا تُفهم القصة بوصفها حدثا تاريخيا فقط، بل تُفسَّر أيضا رمزيا؛ إذ يرى بعض اللاهوتيين أنها تمهيد رمزي لقصة صلب المسيح وقيامته، ويعتبرون بعض تفاصيلها إشارات مسبقة إلى ذلك.

المفهوم

في اللغة العربية، تُعرَف الأضحية بعدة أسماء مثل: الأضحية، والضحية، والأضحاة، وكلها ترتبط بمعنى الذبح في وقت الضحى أو في أيام عيد الأضحى، ومن هنا جاءت تسمية العيد.

أما في المعنى الشرعي، فالأضحية هي الذبيحة التي تُقدَّم تقربا إلى الله في أيام النحر وفق شروط محددة في الفقه الإسلامي. لذلك، لا يُعدّ ذبح الحيوانات للبيع أو لإعداد الطعام للضيوف أضحية، كما لا يدخل ضمنها الذبح الذي يتم خارج أيام العيد حتى لو كان بنية التقرب إلى الله. وهي تختلف أيضا عن العقيقة، والهدي، وذبائح الكفارات المرتبطة بالحج، لأن لكل منها أحكاما وأهدافا مختلفة.

تاريخيا، شُرِعت الأضحية في السنة الثانية للهجرة، وهي السنة نفسها التي شُرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال، ما يعكس ارتباطها بجملة من الشعائر الدينية ذات البعد التعبدي والاجتماعي.

ولا تقتصر الأضحية على الذبح فقط، بل تحمل معاني روحية واجتماعية، مثل استحضار قيم الطاعة والصبر المستلهمة من قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، إلى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال إطعام المحتاجين ومشاركة الطعام مع الآخرين.

القرابين في التاريخ

رغم أن الأضحية تُعرف بوصفها شعيرة إسلامية، فإنها تندرج ضمن مفهوم أقدم وأوسع هو القربان، وهو أمر عرفته البشرية منذ العصور القديمة في ديانات وثقافات متعددة، مثل الصلاة التي تكاد توجد في معظم الأديان.

ويُنظر إلى هذا التشابه أحيانا باعتباره دليلا على وجود أصل ديني مشترك، بينما تعكس الاختلافات في طريقة الممارسة تطور فهم الشعوب لهذه التعاليم أو تغيّرها عبر الزمن.

وقد أشار القرآن الكريم إلى قِدم فكرة القربان في قصة ابني آدم، حين قدّم كل واحد منهما قربانا، فتُقُبِّل من أحدهما ولم يُتَقَبَّل من الآخر. لكن بعض الحضارات القديمة والديانات الوثنية طوّرت فكرة القربان إلى طقوس قاسية، وصلت أحيانا إلى تقديم البشر أنفسهم قرابين للآلهة.

أما في الإسلام، فقد جرى تنظيم مفهوم القربان ضمن إطار ديني وأخلاقي واضح، يقوم على ضوابط محددة تتعلق بنوع الذبيحة وسلامتها ووقت الذبح وطريقته والنية المصاحبة له.

كما رفض الإسلام تماما القرابين البشرية أو الطقوس العنيفة، ودعا إلى الرحمة بالحيوان والإحسان إليه أثناء الذبح.

ويؤكد القرآن أن المقصود من الأضحية ليس اللحم أو الدم، فذلك لا يصل إلى الله، وإنما المقصود هو التقوى والإخلاص والطاعة. لذلك ارتبطت الأضحية أيضا بمعاني التكافل الاجتماعي، من خلال إطعام المحتاجين وتعزيز روح المشاركة والتراحم بين الناس.

صفات الأضحية

اتفق الفقهاء على أن الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر (ويدخل فيها الجاموس) والغنم بأنواعها بما يشمل الضأن والمعز، أما غير الأنعام كحيوان الوحش أو الظباء ونحوها؛ فلا يجزئ في الأضحية باتفاق العلماء.

وقسّموا صفات الأضحية إلى 3 أنواع: صفات مستحبة، وعيوب مانعة من الإجزاء، وصفات مكروهة.

فأما الصفات المستحبة، فقد اتفقوا على استحباب اختيار الأضحية السليمة الحسنة السمينة، وأن الكبش الأقرن الأبيض من أفضل ما يضحى به. إذ الأصل في الأضحية أن تكون كاملة الخِلقة، سليمة من النقص الظاهر، ومن أجود الأنعام وأكملها خِلقة، بعيدة عن العيوب تحقيقا لمعنى التعظيم في الشعيرة.

أما العيوب المانعة من صحة الأضحية، فقد أجمعوا على 4 عيوب رئيسة ورد النص عليها في الحديث النبوي وهي: العور البيّن، والمرض الظاهر، والعرج الواضح، والهزال الشديد، ثم توسعوا في القياس على هذه العيوب، فألحقوا بها ما كان في معناها أو أشد منها.

وفيما يتعلق بالصفات المكروهة، ذكروا عددا من العيوب التي لا تمنع صحة الأضحية لكنها تخالف كمالها، مثل شق الأذن أو خرقها أو قطع جزء يسير منها، وكسر القرن، وبعض العيوب الشكلية التي لا تؤثر في اللحم.

وقت الأضحية

رغم وجود خلافات جزئية بين الفقهاء حول بداية وقت الأضحية ونهايته، وحول حكم الذبح في ليالي العيد، فإنهم أجمعوا على أن أفضل أوقات التضحية هو اليوم الأول من عيد الأضحى قبل زوال الشمس، باعتباره الوقت الموافق للسنة النبوية.

كما اتفقوا على عدم جواز الذبح قبل دخول يوم العيد، غير أنهم اختلفوا في تحديد بداية الوقت المشروع للأضحية بعد طلوع فجر يوم النحر؛ فمنهم من أجاز الذبح بعد الفجر ولو قبل صلاة العيد، ومنهم من رأى أن وقت الذبح يبدأ بعد انتهاء صلاة وخطبتي العيد حقيقة أو من باب التقدير الزمني.

المندوب في الأضحية

استحب بعض الفقهاء إعداد الأضحية قبل أيام النحر وربطها وتهيئتها، لما في ذلك من إظهار الاستعداد للقربة وتعظيم الشعيرة، كما استحبوا تقليد الأضحية وتزيينها على نحو ما يفعل بالهدي، وسوقها إلى المذبح برفق ومن غير عنف أو جر مؤذ. وبينوا أن آلة الذبح لا بد أن تكون حادة رحمة بالحيوان، وألا يباشر السلخ إلا بعد أن تبرد الذبيحة وتسكن حركتها.

وفي المقابل، كرهوا الانتفاع بالأضحية بعد تعيينها، كحلب لبنها أو جز صوفها أو استخدامها في الركوب والحمل، لأن تعيينها يجعلها مخصصة للقربة، فلا ينبغي أن ينقص منها شيء لمصلحة صاحبها.

واستثنوا من ذلك ما تدعو إليه الحاجة أو ما فيه مصلحة للحيوان نفسه، كحلب اللبن إذا خيف الضرر على الأضحية، مع التصدق بما ينتج عنها من لبن أو صوف.

أما في آداب الذبح، فقد اتفقوا على استحباب أن يتولى المضحي ذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، فإن لم يحسن الذبح جاز له أن ينيب غيره.

واستحبوا توجيه الذبيحة نحو القبلة وإضجاعها على جنبها الأيسر، مع التسمية والتكبير والدعاء بالقبول.